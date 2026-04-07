TMNETWORKの最新ライブをWOWOWで６月独占放送・配信！12カ月連続特集がいよいよ５月より放送・配信スタート！
1984年のデビュー以降、代表曲「Get Wild」を筆頭に、先進的なデジタルサウンドをバンドアンサンブルに組み込み、音楽シーンに変革をもたらした3人組ユニットTMNETWORK。そんな彼らが2026年1月にメンバーの出身地・東京都立川市からスタートさせ、全国14カ所20公演を巡る最新ツアーから、4月の横浜アリーナ公演を収録、WOWOWにて独占放送・配信する。
初期のレア曲と新曲とが共存し、旧知の楽曲にも新たなアレンジを施した意欲的なセットリスト。照明、映像と共に没入体験をもたらすコンセプチュアルなライブで、公演は回を重ねるごとに進化を遂げてきた。ホールからアリーナへとスケールアップした会場で3人が繰り広げるパフォーマンスは、2026年の今という時代に、どのようなメッセージを投げ掛けるのだろうか？ TMNETWORKがFANKS（ファンの呼称）とともに作り上げるライブ空間、その次なるフェイズの幕開けを目撃していただきたい。
WOWOWが5月からお届けする「12カ月連続！TMNETWORK WOWOW特集 2026-2027」。「スケルラジオ WOWOW ver.」や横浜アリーナでの最新ライブの模様など、魅力的なプログラムが並ぶ。これまでにないスケールと内容でお送りするTMNETWORKの12カ月連続特集を、どうぞお楽しみに！
番組サイト：https://www.wowow.co.jp/music/tmnetwork/
番組情報
＜特集名＞
12カ月連続！TMNETWORK WOWOW特集 2026-2027
＜ラインナップ＞
TMNETWORK スケルラジオ WOWOW ver.（全9回）
2026年5月よりWOWOWで放送・配信開始予定
※各回放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで1カ月間アーカイブ配信あり
“キク・ミル・ヨム”をテーマにメディアミックス展開で特集する、TMNETWORKの全9回にわたるオリジナルレギュラー番組。WOWOWでは“ミル”版をお届け。
TMNETWORK TOUR 2026 QUANTUM at YOKOHAMA ARENA
2026年6月放送・配信予定
※放送・配信終了後～WOWOWオンデマンドで１カ月間アーカイブ配信あり
TMNETWORKが2026年1月から5月まで、全国14カ所20公演を巡るツアーを開催。その中から4月の横浜アリーナ公演の模様をWOWOWで独占放送・配信！
収録日：2026年4月7日、8日
収録場所：神奈川 横浜アリーナ