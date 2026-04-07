【期間限定】Amazon1位・メディア紹介で注目の『働く親のためのサバイバルガイド』重版記念。企業の「子育て×キャリア」を支援する特別キャンペーンを提供

株式会社WithMidwife

株式会社With Midwife（本社：大阪府大阪市、代表取締役：岸畑聖月）は、運営する従業員支援サービス「THE CARE」において、企業の「子育て×キャリア」を支援する特別キャンペーンを2026年5月まで限定で実施いたします。

本企画は、Amazonカテゴリ1位獲得やメディア露出で話題の著書『働く親のためのサバイバルガイド』（文響社）の重版を記念し実施。1,000人以上の「働く親」の声を徹底分析して見えた「両立の壁」を突破する知見を活かし、制度の形骸化やキャリア停滞といった企業課題の解決と社員が自律的に活躍し続けられる環境づくりの後押しを目的としています。

■ キャンペーン実施の背景：制度があるだけでは解決できない「両立の壁」

現在、多くの企業で育休取得率の向上や時短勤務制度の導入が進んでいますが、現場では依然として「働く親」と「企業担当者」双方に深い悩みが生じています。

【現場から寄せられるリアルな声】

働く親の声：

「保活がうまくいかず復職の見通しが立たない」

「時短勤務でも責任は変わらず限界を感じる」

「キャリアを諦めるしかないのかと悩んでいる」

両立支援担当者の声：

「個別事情にどこまで踏み込むべきか判断が難しい」

「復職者のフォローが属人的になっている」

「両立支援の『正解』がわからない」

このように、制度はあっても、個別のライフステージに伴う悩みやキャリア観に寄り添う「運用」が追いついていないのが実情です。 働く親と企業、双方の現場に向き合い続けてきた株式会社With Midwifeだからこそ伝えられる、両立支援のリアルと実践知。これらを凝縮した著書『働く親のためのサバイバルガイド』の重版を機に、企業の次の一手を後押しする3つの特別特典をご用意しました。

【4月限定】重版記念・特別キャンペーン概要

復職・両立支援のアップデートに取り組む企業ご担当者様へ、以下の3つの特典を提供いたします。

特典1：両立支援カウンセリング【60分1回無償】

育児と仕事の両立支援に精通した医療専門家が、貴社の現状をヒアリング。制度の形骸化を防ぎ、「現場で本当に機能する支援の形」を個別にアドバイス・ご提案します。

特典2：限定コンテンツ「復職・共働き準備チェックシート」の提供

BabyTech(R) Awards 2025-26 優秀賞を受賞した、日本唯一の働く親向けオンライン両親学級「OYA WORK」のオリジナルコンテンツをプレゼント。復職を控える従業員様が、パートナーと足並みを揃えて準備を進めるための実践的なツールです。

特典3：著者・岸畑聖月による企業講演 特別プラン

通常価格 500,000円 → 特別価格 200,000円（税込・本書50冊付）

Amazonカテゴリ1位を記録した『働く親のためのサバイバルガイド』の著者、岸畑聖月が貴社従業員向けに登壇します。両立のコツを具体的・体系的に手に入れることで、従業員の生産性とエンゲージメントの双方を向上させます。

■ お申し込みはこちらから

■ 本書の「はじめに」が試し読みできる特設ページ

- 期間：2026年4月1日(水)～5月31日(日)- 対象： 人事・労務・ダイバーシティ推進ご担当者様- 詳細・お申し込みフォーム： https://forms.gle/B8x71CYsajE3aQmk9

発売開始以降の反響を記念して、本書の内容をわかりやすく解説した特設ページも作成しました。

詳細はこちらから(https://bunkyosha.com/feature/hataoya)

書籍情報

・書名：働く親のためのサバイバルガイド 子育ても仕事も大切にしたい人の人生戦略書

・著者：岸畑 聖月

・出版社：文響社

・発売日：2026年3月5日

・定価：1,958円（税込）

・仕様：46判

・ISBN：978-4-86845-048-1

・購入URL（Amazon）：

https://www.amazon.co.jp/dp/4868450484

■ 健康と子育ての従業員支援プログラム「THE CARE」について

働く人を取り巻くライフイベントやキャリアに関する悩みを、24時間365日いつでも企業視点を兼ね備えた企業専属の看護師/保健師/助産師に相談できるアプリをメインとした伴走型従業員支援サービス。

THE CARE公式サイト https://thecare-biz.jp/

＜The CAREの3つの特徴＞

１.幅広い専門性をもつスタッフによる手厚いサポート

看護師・助産師・保健師等の国家資格を併有するスタッフが、労務やキャリア支援などの企業視点のスキルを身につけ（ライセンス制）、はたらく人を支援します。

２.気軽さ・手軽さを追求したアプリ

医療専門家は1社につき3名以上専属でつきます。導入企業に所属する従業員およびその家族は専用のアプリケーションでメンタルヘルス、体調管理、妊活、子育て、介護など公私における様々なお悩みを打ち明けることができます。24時間365日相談を受け付け、匿名で利用できる社外相談窓口です。

３.企業と個人双方から支援

企業視点を身につけた専属の医療者は、企業独自の制度や社風も理解して従業員の支援にあたります。一方で、相談者からの声をデータ分析した後、直接企業へフィードバックを行い、改善や風土醸成につなげます。両者に対し密に関わりながら、従業員のお悩みの根本的解決をめざします。

■ 企業概要

企業名：株式会社With Midwife

設立日：令和元年11月1日

資本金：300万円

代 表：岸畑 聖月

所在地：大阪府大阪市都島区東野田町4-15-82 QUINTBRIDGE303

理 念：「生れることのできなかった、たったひとつの命でさえも 取り残されない未来」の実現

目の前のいのちだけでなく、流産や死産など、目に見えないいのちも私たちは日常的に目にしています。そんないのちも、決して取り残されない社会を、私たちは助産師の「寄り添う(care)」チカラで実現します。

公式HP：https://withmidwife.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

各社代表（または担当者）の対談取材、実際にTHE CAREを利用するユーザーや企業専属助産師へのインタビュー、相談サービスを利用している様子の取材等が可能です。

株式会社With Midwife 広報担当：塚本

メールアドレス：pr@withmidwife.jp