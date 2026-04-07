古田敦也×豪華OBが大集結！『フルタの方程式』第2回イベントを7月に開催「フルタの方程式LIVE！ ―ファン感謝デー2026夏―」今回もYouTubeでの大人気企画やバラエティ企画を披露！！

■登録者約101万人、投稿本数は500本以上、総再生回数は約6億回！YouTubeチャンネル「フルタの方程式」大盛況だったオフラインイベントの2回目を、7月にLINE CUBE SHIBUYAにて開催決定！

株式会社テレビ朝日「フルタの方程式」とは

元東京ヤクルトスワローズの選手・監督である古田敦也が「野球がうまくなりたい人のヒントに」をテーマに、豪華ゲストを招いて独自の視点と知識で野球を深掘りし、野球の面白さと奥深さを広く伝えるコンテンツ。

テレビ朝日での番組放送を経て、2021年からYouTubeチャンネルとして配信を開始。現在、登録者数は約101万人、投稿本数は500本以上、総再生回数は6億回に迫り、野球特化型YouTubeチャンネルとして多くの支持を集めています。プロ野球OBから現役選手まで幅広いゲストが登場し、技術や戦術、選手の心理に迫る本音トークは、野球ファンを中心に幅広い世代を魅了してきました。

昨年12月に初開催し、大盛況となったオフラインイベント。この度、第2回を7月1日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにて開催いたします！今回のイベントも【第1部】【第2部】の2部構成でお届け。

今回も、「フルタの方程式」でお馴染みの大人気コーナーや、古田敦也が考案するバラエティ企画、さらには来場者参加型のコーナーも準備中。YouTubeを飛び出し、会場ならではの一体感とライブ感をお届けするのでお楽しみに！

豪華出演者が集結！

本イベントには、古田敦也をはじめ、フルタの方程式ではお馴染みの2015年に監督としてヤクルトをセ・リーグ制覇に導いた真中満、古田の元チームメイトであり日米通算906試合登板を誇る豪腕リリーバー五十嵐亮太が前回に引き続き出演します！その他、球界を代表する名選手・名指導者たちも出演予定ですので、続報もお楽しみに！

往年の名選手たちが一堂に会し、笑いあり熱気ありの濃密なトークを繰り広げる一夜限りのステージ。ぜひ会場でご体感ください！

■古田敦也 本人コメント

皆さん、こんにちは。フルタの方程式、古田敦也です。

フルタの方程式、なんとチャンネル登録者数100万人を超えました！ありがとうございます。昨年12月に開催したイベントの際に、チャンネル登録者数100万人を超えたら、また皆さんとイベントしましょうと言ってその時終わったのですけども、7月1日(水)にLINE CUBE SHIBUYAにてイベントを開催することになりました！

このイベントは、参加型イベントでございます。ミットもバットも触れる、今度はオリンピックのメダルなども出しますので、皆さん掛けてください！面白い写真を撮ってください！そして、金の盾も置いておきますので、盾を持って写真を撮っていただければと思います。

気になるゲストは真中、五十嵐、どうせあの2人来るんでしょと思っている方、2人とももうスケジュール抑えてます。一応ハマの吉川晃司にオファーをかけています。まだ返事はきてません（笑）前回同様、皆さんに参加していただいて、楽しいイベントにしたいなと思っております。平日で、暑い中になるかもしれませんが、是非足を運んでいただきたいと思います。よろしくお願いいたします！

古田敦也

■4月7日(火)21:00よりチケット最速抽選先行受付開始！

4月7日(火)21:00より、テレ朝チケットにてチケット最速抽選先行受付を開始しました！

【最速抽選先行受付】

受付期間：4月7日(火) 21:00～4月19日(日) 23:59

チケットURL： https://ticket.tv-asahi.co.jp/ex/project/furuta2026

●チケット代(税込)

SS席（1階前方エリア確約＋SS席限定特典付き）：11,000円

S席（1階席 中間、後方エリア）：9,700円

A席（2,3階席）：7,500円

詳しくはオフィシャルHPをご覧ください。

■イベント概要

●公演名称： 『フルタの方程式 LIVE！ ―ファン感謝デー2026夏―』

（フルタノホウテイシキライブ ファンカンシャデー ニセンニジュウロクナツ）

●開催日時：2026年7月1日(水)

●場所：LINE CUBE SHIBUYA (〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町1-1)

●開場/開演（予定） 第１部：開場：12:30 / 開演：13:30

第２部：開場：17:30 / 開演：18:30

●チケット代(税込)

SS席（1階前方エリア確約＋SS席限定特典付き）：11,000円

S席（1階席 中間、後方エリア）：9,700円

A席（2,3階席）：7,500円

●出演者（年齢順）

第１部：古田敦也/真中満/五十嵐亮太 ほか

第２部：古田敦也/真中満/五十嵐亮太 ほか

●主催：テレビ朝日

●企画制作：文化工房

●運営：ホットスタッフ・プロモーション

●オフィシャルHP： https://furuta-houteishiki.jp/

●Youtubeチャンネル：https://www.youtube.com/@furuta-houteishiki

●オフィシャルSNS X（旧Twitter）： https://x.com/furuta_atsuya27

●古田敦也公式SNS Instagram ： https://www.instagram.com/atsuyafuruta/

●オフィシャル推奨ハッシュタグ ： #フルタの方程式 #フルタのファン感

＜問い合わせ先＞

ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00-18:00）