「日本全国16チャーーージ祭り!!」プレス発表会に、あのさん＆全国8カ所のお祭り関係者ら総勢29名が大集結！お祭りとのコラボキャンペーンを盛り上げるべく、あのさんがお祭りクイズに挑戦！

株式会社レプロエンタテインメント

俳優・新垣結衣がCMキャラクターを務める『アサヒ 十六茶』を展開するアサヒ飲料株式会社は、2026年4月7日（火）に神田スクエアホールで、「日本全国16チャーーージ祭り!!」プレス発表会を開催しました。

同社が本日より開始する「日本全国16チャーーージ祭り!!」（読み：にっぽんぜんこく16ちゃーじまつり）は、全国8カ所のお祭り・花火大会と連動したキャンペーンです。昨年大盛況のうちに幕を閉じた「日本全国16Cha差し入れ大作戦」の熱気はそのままに、今年はさらにスケールアップをして、全国に“16チャージ”をお届けします。

実施背景には、「人々の健康を願う」お祭りと『アサヒ 十六茶』に共通する想いがあります。大地の恵みへの感謝・疫病退散など、古くから人々の健康と幸せを願ってきた各地のお祭り・花火大会。『アサヒ 十六茶』も、人々の健康を考え、16種類の素材をブレンドしておいしさと健康を追求してきました。そして、この両者の想いが重なり、今回のコラボが実現しました。

はじめに、同社のマーケティング一部長・高橋徹様が登壇し、今年のキャンペーンについて「全国8カ所でその土地を代表するお祭りとタイアップし、十六茶そして“16チャージ”をお届けする企画です」と説明。大好評だった昨年のイベントについても「猛暑が進む中、生活者の皆さまに暑い夏を元気に過ごしていただきたいという思いから実施し、大変好評をいただきました」と振り返りました。

■武道館ライブで初の十六茶鏡割り「ゴクゴク飲めて超よかった」

ゲストには、昨年に引き続き『アサヒ 十六茶』CM楽曲の歌唱を担当するアーティストのあのさんが登場しました。『アサヒ 十六茶』を象徴する緑の浴衣姿で、会場をお祭りムードに包み込んでくれました。トークセッションでは、『アサヒ 十六茶』や「お祭り」をテーマに様々なトークが展開されました。

昨年発表されたCM楽曲については、周囲の方から多くの反響があったそうで、「みんな昔から知っている曲でもあるので頭から離れないみたいで、共演者さん、ファンの方にもいっぱい『見たよ』って言ってもらいました」と笑顔でコメント。また、あのさんにとって『アサヒ 十六茶』は「夏の必須ドリンク」とのことで、「どんどん暑くなっていっているので、これからの時期は絶対にゴクゴク飲みたいなって思います」と明かしてくれました。昨年開催された初の武道館ライブでは「日本全国16Cha差し入れ大作戦」の一環として、『アサヒ 十六茶』の差し入れがあったそうで、「鏡割りが用意されていて、バーンって割ったら十六茶で、初めて十六茶の鏡割りをしました。武道館が終わった後の最初の飲み物が十六茶だったので、めちゃくちゃフレッシュでしたし、ゴクゴク飲めて超よかったです」と回想しました。さらに「十六茶さんが差し入れの協力をしてくれたので、ファンの方にも配りました。みんな一本持って、飲みながら帰っていましたね」としみじみと話しました。

■花火大会への憧れと“焼いたでかいイカ”願望も

今回のキャンペーンについては、「暑い季節っていえばお祭りなので、相性ぴったりですね。汗かいて、喉が渇いたなってときに、16チャージをしていただけたらなって思います」とコメント。この話題から「毎年お祭りに行くことはありますか？」と問われると、「ないですね……」と答え、「行きたいんですが、なかなかスケジュール的にも行けずで……。でも、めっちゃ行きたいと思っています。一人のほうがかっこいいと思うので、ちょっと大人ぶって（笑）。あと、今日みたいに浴衣を着るのはいいなって思います」と告白しました。お祭りに行きたいあまり、番組で「お祭りごっこ」をしたこともあるとし、「お祭りの空気は大好きです」とにっこり。行ってみたいお祭りには花火大会を挙げ、「花火は小さいころから大好きで、夏休みは手持ち花火を毎日1本ずつやっていました」と幼少期の思い出も披露。今年お祭りに行けたらやってみたいことについては、「串に刺さってる、焼いたでかいイカを食べたい。絶対食べづらいじゃないですか。でも、気にせず豪快に食べてみたいです」と願いを口にし、会場を和ませました。

■“お祭りクイズ”に挑戦 連続正解で「超すごいんだけど！」

さらに、今回は全国各地のお祭りとタッグを組むということで、あのさんには「お祭りクイズ」にも挑戦してもらいました。1問正解ごとに『アサヒ 十六茶』2本が贈られるルールのもと、16本の獲得を目指して、全8問に挑戦。そして、各地のお祭りの記念ギフトが贈呈されます。あのさんは「クイズ番組に出て、適当にやっても当たっているので」と独特の自信をのぞかせながら、各地のお祭りにまつわる問題に臨みました。

【東京高円寺阿波おどり】

最初に登場した東京高円寺阿波おどりからは、祭りの当初の名称にまつわる3択問題が出題されました。あのさんは「よく高円寺に行くので、知ってます」と親しみを見せつつ、「ばかおどり」を選択。「見かけたとき、『あ、ばかおどりしている』って思ったんです。ほかのお祭りより、ロック調な感じもして」と独自の感性で理由を説明しました。正解は「ばかおどり」で、「やった～」と喜びの声を上げ、『アサヒ 十六茶』2本を獲得しました。そして、記念グッズとして、A5サイズのクリアファイルとシール2種が贈られました。このギフトに喜びをみせたあのさんは、「シール帳に貼ります！」と宣言しました。

【豊田おいでんまつり】

続く豊田おいでんまつりでは、「おいでん」の意味を問う問題が出題されました。あのさんはフリップに「おいで(ハート)」と記入。正解は「おいで・来てください・いらっしゃい」で、見事に正解すると、「え、すごくない！やったー！」と声を弾ませました。『アサヒ 十六茶』2本をゲットし、記念グッズとして座布団がプレゼントされました。

【祇園祭】

祇園祭からは、「祇園囃子」の音色をどう表現するかを問う3択問題が登場。あのさんは「コン・チキ・チン」を選び、「難しかったけど、金属が当たってお祭りみたいって思ったので」とコメントしました。正解ということが発表されると「まじ！超すごいんだけど！」とびっくりしつつ、さらに『アサヒ 十六茶』2本を獲得。3問連続正解で、着実に『アサヒ 十六茶』を獲得していきます。そして、手拭いとハンカチ、扇子の記念グッズも受け取りました。

【函館港まつり協賛 道新花火大会】

函館港まつり協賛 道新花火大会では、祭りの踊りが全身で表現する“海産物”をイラストで答える問題が出題されました。あのさんは「小魚全般。大きい魚ではない」と悩みながら回答しましたが、正解は「いか」。結果は不正解となり、悔しそうな表情を見せました。残念ながら『アサヒ 十六茶』を獲得できませんでしたが、記念グッズとして、公式うちわと函館イカせんべいが贈られました。

【にいがた総おどり】

にいがた総おどりでは、自由度の高い祭りの唯一の参加条件を問う3択問題が出題されました。あのさんは「伝統って言っていたので、下駄かな」と話し、「下駄をはくこと」を選択。しかし正解は「心を込めて踊ること」で、残念ながら不正解。記念グッズとして、下駄衣装が贈られました。

【青森ねぶた祭】

青森ねぶた祭からは、跳人が発する掛け声についての問題が出題されました。あのさんの回答は「ねぶ！ぶた！」で、「ねぶたっていう強いワードを押すかなと思いました」と予想しましたが、正解は「ラッセラー ラッセラー ラッセラッセ ラッセラー」。これには「難しい……」とたじろぎました。記念グッズとして、公式うちわとねぶたの原画がプレゼントされました。

【おおむた「大蛇山」まつり】

おおむた「大蛇山」まつりでは、祭りの山車のモチーフとなっている想像上の生き物をイラストで表現する問題が出されました。あのさんは「大ヘビ」と回答。正解は祭り名にもなっている「大蛇」で、見事に正解すると「やったー！」とガッツポーズ。記念グッズとしてタオルが贈られました。

【徳島阿波おどり】

最後の徳島阿波おどりでは、有名なフレーズ「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら〇〇にゃ損々」の〇〇を問う3択問題が出題されました。あのさんは「踊らにゃ」を選択し、見事正解。「いえーい！」とラストを気持ちよく締めくくりました。記念グッズとして、Tシャツ、マスキングテープ3種、手ぬぐい、マグネット提灯、エコバッグが贈られました。

にいがた総おどりの出題での回答豊田おいでんまつりでの回答函館港まつり協賛 道新花火大会での回答

クイズを終えたあのさんは、「楽しかったです。結構当てられた」と満足げな表情。結果は8問中5問正解で、『アサヒ 十六茶』10本を獲得しました。盛況のままイベントは終演の時間になり、最後にあのさんは「お祭りにめっちゃ行きたくなったんですが、行く人たち、そして関係者のみんなも、暑いので倒れないように十六茶で16チャージをして、みんなで盛り上げていけたらいいなと思っています！いっぱい十六茶を飲んでください～！」とメッセージを送り、締めくくりました。

発表会を締めくくるフォトセッションでは、あのさんとお祭り関係者らを含む29名が全員ステージに再登場し、大迫力で圧巻の光景となりました。各地域の特色あふれる色鮮やかな衣装に、あのさんの緑色の浴衣が美しく映えていました。

本キャンペーンは、4月7日(火)よりスタートします。キャンペーン期間中に、対象商品を購入したレシートまたはEC購入明細（納品書および領収書）の画像を応募サイト上にアップロードし、応募シールを貯めると、抽選で豪華賞品が当たります。全国8カ所のお祭りや花火大会の特別観覧シートを、総勢220組440名様にプレゼントします。参加方法やキャンペーンの詳細については、特設サイトをぜひチェックしてみてください。

『アサヒ 十六茶』

おいしさと健康を追求し、16素材を絶妙にブレンドしたカフェインゼロのブレンド茶です。16素材をバランスよく摂るような健康感と、素材が調和した心地よい香りで、心身共に健やかなひとときを提供します。多くの方に選ばれ、ブレンド茶購入本数No.1となります。

・ブランドサイト： https://www.asahiinryo.co.jp/16cha/sp/

・リニューアル発売日： 2026年4月7日（火）～

■「日本全国16チャーーージ祭り!!」概要

2026年4月7日(火)より、「日本全国16チャーーージ祭り!!」を実施いたします。昨年大盛況のうちに幕を閉じた「日本全国16Cha差し入れ大作戦」の熱気はそのままに、今年はさらにスケールアップをして、全国に“16チャージ”をお届けします。

お祭りや花火大会は古来から、大地の恵みへの感謝・疫病退散など、人々の健康と幸せを願って行われてきました。16種類の素材をブレンドしておいしさと健康を追求した『アサヒ 十六茶』も願うことは同じです。そこで、2026年の『アサヒ 十六茶』は、全国のお祭り・花火大会とタッグを組み、元気に健やかに、みなさんのアツい季節を盛り上げたい、という想いから、本イベントやキャンペーンを通して、日本中のすべての方に、16チャージ！をお届けしていきます。

キャンペーン期間中、対象商品を購入したレシートまたはEC購入明細（納品書および領収書）の画像を応募サイト上にアップロードし、応募シールを貯めて応募すると抽選で豪華賞品が当たります。

参加方法や、詳細なキャンペーン情報については、特設サイト（https://www.asahiinryo.co.jp/entertainment/campaign/16cha/2026/）よりご確認ください。

●対象流通：全流通（EC含む）

●景品：

Aコース（16本シールコース）：全国8カ所のお祭り&花火大会の特別観覧シート（ペア） 総計220組440名様

Bコース（8本シールコース）：Toffy コンパクト電動ふわふわかき氷器 16名様

Cコース（1本シールコース）：選べるデジタルポイント（PayPayポイント・Vポイント・楽天ポイントそれぞれ1,000ポイント）1,600名様

●コラボ予定の全国のお祭り・花火大会

北海道：函館港まつり協賛 道新花火大会東北：青森ねぶた祭関東：東京高円寺阿波おどり北陸：にいがた総おどり中部：豊田おいでんまつり 花火大会近畿：祇園祭四国：徳島阿波おどり九州：おおむた「大蛇山」まつり