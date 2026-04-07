2026年度 AI検索時代のSNSブランディング最前線セミナー【内容変更】

株式会社BOTANICO

2026年、検索行動は「キーワード検索」から「AIによる要約・推薦・選別」へと完全に移行しました。このパラダイムシフトにおいて、SNSの役割は単なる拡散ツールから、AI検索に評価されるための“信頼データの供給源”へと激変しています。

情報が均一化し、正論だけでは選ばれない時代。

SNSをどう設計し、どう運用すれば、AIに「引用・推薦」され、ユーザーから「指名」される存在になれるのか。

野球著作家であり、数多くのSNS・ブランディング支援を手掛けるゴジキ氏が、2026年以降も価値が残り続ける「SNS×AI検索」の戦略を徹底解説します。

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemJ5msUXFIv_yeABPs9uGVFGPqv3GZvXkIFSHMpzBHrYim0A/viewform)

【セミナー主要プログラム】

1.【パラダイムシフト】なぜ2026年のSNSは「拡散」ではなく「ログ」なのか

「ググる」から「AIに聞く」への変化がもたらした、SNS運用の本質的転換。

AI検索（SGE/LLM）が、なぜSNSの投稿を「重要な評価対象」として参照するのか。

バズ投稿よりも「積み上げ型投稿」がAI時代に強い、構造的な理由。

2.【戦略編】AIに評価される「アカウント構造」と「文脈データ」の作り方

AIが認識する「専門性」の正体：テーマ・語彙・切り口の統一。

プロフィールと固定投稿で形成する、AI検索上の「デジタル肩書き」。

投稿を単なる日記にせず、AI向けの“良質な学習データ”に変えるライティング術。

3.【ブランディング編】均一化する世界で「指名」を勝ち取る差別化戦略

情報が横並びになるAI時代、なぜ「正論」だけでは選ばれないのか。

個人の「文脈」と「実績（書籍・メディア）」をSNSで連動させる信頼性強化。

フォロワー数に依存しない、一貫性と継続性が生む「代替不可能なポジション」。

4.【事例編】成果を生み出した「SNS×AI検索」設計の実例

実際にAIに“拾われ・引用され・推薦される”アカウントの共通点。

SNSを短期的な集客施策ではなく、長期的な「デジタル資産」へと転換した成功事例。

再現性のある設計と運用のポイントを、具体事例ベースで解説。

※実践編から事例編に変更になります。

【登壇者プロフィール】

・ゴジキ（株式会社BOTANICO・CMO・アシナミSNS監修／野球著作家）

著書8冊を出版、昨年7月発売の『データで読む甲子園の怪物たち』や今年3月発売の『マネジメント術で読むプロ野球監督論』は発売前重版。

SNSを起点とした出版・メディア支援を多数手がけ、「データ×熱量」を軸に“仕組みで売上をつくる”伴走支援を展開。

BOTANICOにて、集客と仕組み化に特化した「アシナミSNS」を監修。

【このような方におすすめ】

・AI検索で見つかる・推薦される個人や企業になりたい方

・SNSを更新しているが、実際の指名発注やビジネス成果に繋がっていない方

・広告やSEOに依存しない集客導線を構築したい方

・2026年以降も価値を失わない、強固なブランドを確立したい専門家・経営者

【本セミナーで得られること】

・AI検索時代における、SNSの「正しい役割」の再定義。

・数を追う運用から脱却し、「AIに評価される発信」へ転換する具体策。

・SNSを使い、AI検索結果において有利なポジションを確保する設計視点。

・SNSを短期施策ではなく“長期資産”に変える考え方

・流行に左右されず、5年後も資産として機能するブランディングの真髄。

【詳細情報】

・開催日：2026年4月8日（水）15:00～16:00

・形式：オンライン（Zoom）

・参加費：無料

お申し込みはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemJ5msUXFIv_yeABPs9uGVFGPqv3GZvXkIFSHMpzBHrYim0A/viewform)