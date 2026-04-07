『カオスゼロナイトメア』ポップアップストア「あみあみ 秋葉原フィギュアタワー店」にて4月22日より開催決定！
スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念して、大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビーショップ『あみあみ』の秋葉原フィギュアタワー店にて、4月22日（水）よりポップアップストアを開催することをお知らせいたします。
■ ここでしか手に入らない多彩な限定グッズが登場！
本ストアでは、0.5周年を彩る様々なグッズを販売いたします。
- ビジュアルアクリルブロック
- 缶バッジセット
- アクリルジオラマスタンド
- キャラクターアクリルスタンド
- デスクマット
■特別な購入特典もご用意！
グッズを購入していただいたお客様には、下記のノベルティを配布予定です。
- 特典１.：1会計につきあみあみ限定ポストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼント
- 特典２.：合計金額3,000円(税込)以上のお買い上げで、フォトカード（全5種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント
- 特典３.：合計金額5,000円(税込)以上のお買い上げで、クリアファイル（全3種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント
- 特典４.：合計金額10,000円(税込)以上のお買い上げで、レンチキュラーポストカード（全4種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント
※すべての特典について、別会計との金額合算はできません。
■カオゼロの世界観を体験できる限定展示！
お買い物だけではなく、キャラクターの等身大パネルや美麗なイラスト展示、さらに記念撮影にピッタリな大型フォトゾーンも設置！
本ポップアップストアならではの、特別な没入空間をお楽しみいただけます。
【イベント概要】
期間：2026年4月22日（水）～5月5日（火・祝）
開催店舗：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F
（東京都千代田区外神田1-15-3）
アクセス : JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩2分
営業時間 : 10:00～21:00 (定休日なし)
店舗URL：https://realstore.amiami.jp/shop/shop2.html
■あみあみとは？
あみあみ（運営：大網株式会社）は、フィギュアやキャラクターグッズを中心に展開する、日本最大級のキャラクター＆ホビー総合通販サイトです。
幅広いジャンルの商品を取り扱い、海外向けの直配送サービスにも対応しています。
さらに、秋葉原・池袋に実店舗を構え、オンライン通販と実店舗展開の双方の特性を活かして、国内外のホビーファンに向けたサービスを提供しています。
■関連サイト
日本：https://www.amiami.jp/
グローバル：https://www.amiami.com/eng/
実店舗：https://realstore.amiami.jp/(https://www.amiami.com/eng/)
■各種SNS
日本語：https://x.com/amiami_figure
英語：https://x.com/amiami_english/
韓国語：https://x.com/AmiAmi_Korean
Facebook：https://www.facebook.com/AmiAmiGlobal/
Instagram：https://www.instagram.com/amiami_global
■ゲーム情報
タイトル：カオスゼロナイトメア
ジャンル：選択が導くカオスループRPG
対応機種：iOS / Android / PC
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
サービス開始日：2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X：https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/