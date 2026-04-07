『カオスゼロナイトメア』ポップアップストア「あみあみ 秋葉原フィギュアタワー店」にて4月22日より開催決定！

SMILEGATE, INC., MEGAPORT BRANCH

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念して、大網株式会社（本社・東京都文京区）が運営するホビーショップ『あみあみ』の秋葉原フィギュアタワー店にて、4月22日（水）よりポップアップストアを開催することをお知らせいたします。

■ ここでしか手に入らない多彩な限定グッズが登場！

本ストアでは、0.5周年を彩る様々なグッズを販売いたします。

■特別な購入特典もご用意！

- ビジュアルアクリルブロック- 缶バッジセット- アクリルジオラマスタンド- キャラクターアクリルスタンド- デスクマット

グッズを購入していただいたお客様には、下記のノベルティを配布予定です。

- 特典１.：1会計につきあみあみ限定ポストカード(全5種)をランダムで1枚プレゼント- 特典２.：合計金額3,000円(税込)以上のお買い上げで、フォトカード（全5種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント- 特典３.：合計金額5,000円(税込)以上のお買い上げで、クリアファイル（全3種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント- 特典４.：合計金額10,000円(税込)以上のお買い上げで、レンチキュラーポストカード（全4種）のうち、ランダムで1枚をプレゼント

※すべての特典について、別会計との金額合算はできません。

■カオゼロの世界観を体験できる限定展示！

お買い物だけではなく、キャラクターの等身大パネルや美麗なイラスト展示、さらに記念撮影にピッタリな大型フォトゾーンも設置！

本ポップアップストアならではの、特別な没入空間をお楽しみいただけます。

【イベント概要】

期間：2026年4月22日（水）～5月5日（火・祝）

開催店舗：あみあみ秋葉原フィギュアタワー店 8F

（東京都千代田区外神田1-15-3）

アクセス : JR 秋葉原駅 電気街口から徒歩2分

営業時間 : 10:00～21:00 (定休日なし)

店舗URL：https://realstore.amiami.jp/shop/shop2.html

■あみあみとは？

あみあみ（運営：大網株式会社）は、フィギュアやキャラクターグッズを中心に展開する、日本最大級のキャラクター＆ホビー総合通販サイトです。

幅広いジャンルの商品を取り扱い、海外向けの直配送サービスにも対応しています。

さらに、秋葉原・池袋に実店舗を構え、オンライン通販と実店舗展開の双方の特性を活かして、国内外のホビーファンに向けたサービスを提供しています。

■関連サイト

日本：https://www.amiami.jp/

グローバル：https://www.amiami.com/eng/

実店舗：https://realstore.amiami.jp/(https://www.amiami.com/eng/)

■各種SNS

日本語：https://x.com/amiami_figure

英語：https://x.com/amiami_english/

韓国語：https://x.com/AmiAmi_Korean

Facebook：https://www.facebook.com/AmiAmiGlobal/

Instagram：https://www.instagram.com/amiami_global

■ゲーム情報

タイトル：カオスゼロナイトメア

ジャンル：選択が導くカオスループRPG

対応機種：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

サービス開始日：2025年10月22日(水)

■ウェブサイト情報

公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja

公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp

公式X：https://x.com/CZN_Official_JP

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP

スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/