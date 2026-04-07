「Bitfan」にて、白井將人プロデュースのアイドルグループ・may in filmのオフィシャルサイトとファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年4月7日（火）にmay in filmのオフィシャルサイトならびにファンクラブ「may in film official HP」（URL： https://mayinfilm.bitfan.id/ ）をオープンしました。

may in filmはHalo at 四畳半のメンバーである白井將人がプロデューサーとなり、2021年に発足したアイドルグループです。グループ名は「物語の中の少女」という意味を持ち、「命を唄うアイドル」をコンセプトに、渡井翔汰（Halo at 四畳半）や元[Alexandros]の庄村聡泰など豪華クリエイター陣も参加するバンドサウンドをベースとした死生観や生々しい感情を歌い込んだ歌詞世界がジャンルを超えたファンに注目され、デビューライブはチケットが即日完売するなど結成当初から高い注目を集めます。2024年7月に第一章を終了させ、同年10月から新メンバーによる第二章がスタート。現在は唯月もか、湊いおり、椎名うた、雫月ノア、天音りとの5名体制で活動中。2026年10月15日（木）には恵比寿LIQUID ROOMにて2nd ANNIVERSARY LIVE「星は綻びの上に」の開催が決定しています。

今回オープンしたのはmay in filmのオフィシャルサイトならびにファンクラブです。

活動の最新情報や今後のスケジュールをどなたでもご覧いただけるオフィシャルサイトとしての機能に加え、ファンクラブでは会員だけが参加できるグループチャットやここでしか読めないメンバーブログ、誕生日に届く特別なバースデーメッセージなど、さまざまな特典をご用意しています。詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト＆ファンクラブ詳細】

■サイト名

may in film official HP

■URL

https://mayinfilm.bitfan.id/

■月額会費

WEB入会：720円（税込）

アプリ入会：1,200円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」「Apple / Google決済」をご利用いただけます。

■オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、PROFILE、SCHEDULE

■ファンクラブコンテンツ

BLOG、GROUP CHAT、BIRTHDAY MESSAGE

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。

【オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」】

「Bitfan」は、誰でも無料でクリエイター活動に必要なサービスを利用できる、新時代のファンビジネスを支えるプラットフォームです。オフィシャルサイト、ファンクラブ、ECストア、チケット販売、ライブ配信、グループチャットなど、これからのクリエイター活動に必要な機能をオールインワンで提供しています。多言語翻訳、他通貨決済、海外送金などのグローバル対応を実現することで、2020年11月に、革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞 総務大臣賞」を受賞しました。Bitfanは「ファンのためにできることを。」をブランドメッセージとして掲げ、あらゆるクリエイターの活動をテクノロジーの力で支援していきます。

Bitfan：https://bitfan.id/

ファンクラブ機能：https://bitfan.id/service/fanclub

ストア機能：https://bitfan.id/service/store

チケット機能：https://bitfan.id/service/ticket

ライブ配信機能：https://bitfan.id/service/live

スクラッチ機能：https://bitfan.id/service/scratch

ビデオトーク機能：https://bitfan.id/service/video_talk