『カオスゼロナイトメア』アニメイトカフェグラッテとのコラボが東京・大阪・京都・仙台にて4月より開催！
スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、自社でサービス中であり、SUPER CREATIVEが開発するローグライクRPG『カオスゼロナイトメア』（以下、『カオゼロ』）のサービス開始0.5周年を記念し、株式会社アニメイト（代表取締役：外川明宏、藤樹潤、本社：東京都豊島区、以下：アニメイト）とのコラボレーションカフェを開催することをお知らせいたします。
■4都市のアニメイトに『カオゼロ』のコラボカフェが登場！
0.5周年の感謝を込めて、4月22日（水）から5月22日（金）までの約1ヶ月間、東京・大阪・京都・仙台のアニメイト主要4店舗にてコラボカフェを展開します
美麗な『カオゼロ』のビジュアルをプリントした、ここでしか楽しめないグラッテ（グラフィックラテ）やアイシングクッキーが登場予定です。
■ 多彩な記念グッズも販売！オンラインや他店舗でも展開予定！
コラボカフェ開催店舗では、0.5周年を彩る多彩なグッズも販売いたします。
- 缶バッジコレクション
- キーホルダー
- クリアファイルセット
- アクリルキャラスタンド
- デスクマット
など
さらに、より多くのファンの皆様にお届けできるよう、後日コラボカフェ開催店舗以外のアニメイト店舗でのオフライン販売や、アニメイト通販（https://www.animate-onlineshop.jp/）でのオンライン販売も実施予定です
【イベント概要】
・期間：2026年4月22日（水）～5月22日（金）
・コラボカフェ開催店舗：
アニメイト秋葉原ANNEX（東京都千代田区外神田4-3-1）
https://www.animate.co.jp/shop/akihabara/
POP＠P CAFE -KYOTO- / アニメイトカフェグラッテ+（京都府京都市南区東九条西山王町31 B1F）
https://x.com/popupsp_kyoto
アニメイト仙台（宮城県仙台市青葉区中央4丁目1-1 仙台駅前イービーンズ7階）
https://www.animate.co.jp/shop/sendai/
アニメイト大阪日本橋（大阪府大阪市浪速区日本橋西1丁目1-3 2階 ）
https://www.animate.co.jp/shop/nipponbashi/
■ゲーム情報
タイトル：カオスゼロナイトメア
ジャンル：選択が導くカオスループRPG
対応機種：iOS / Android / PC
価格：基本無料（アプリ内課金あり）
サービス開始日：2025年10月22日(水)
■ウェブサイト情報
公式サイト：https://chaoszeronightmare.onstove.com/ja
公式コミュニティ：https://page.onstove.com/chaoszeronightmare/jp
公式X：https://x.com/CZN_Official_JP
公式YouTube：https://www.youtube.com/@ChaosZeroNightmare_JP
スマイルゲート公式サイト：https://smilegate.com/jp/