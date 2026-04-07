1 “MASU”とのコラボレーションを2026年4月12日（日）より発売、2 「THE POWERPUFF GIRLS x PUMA」コレクションが2026年4月1日（水）より発売中

1 “MASU”とのコラボレーションを2026年4月12日（日）より発売

プーマ ジャパン株式会社

日本発のファッションブランド「MASU（エムエーエスユー）」との第2弾となるコラボレーションコレクションを発表します。本コレクションでは、「H-STREET（エイチストリート）」をベースにしたコラボシューズをはじめ、Tシャツやバッグなどのアイテムをラインアップし、MASUによるPOP-UPイベント「Instant Castle（インスタント キャッスル）」にて2026年4月11日（土）より先行発売を予定しています。なお、本発売は2026年4月12日（日）より発売いたします。

本コレクションでは、1990年代後期に誕生したランニングスパイク“Harambee（ハランビー）”をルーツに持ち、2003年にライフスタイルモデルとして誕生したH-STREETをベースに、MASUの世界観を融合した「H-STREET “BOYS NOTE”」が登場。アッパー全体に散りばめられたグラフィックや手書きのモチーフは、スタジアムの歓声や記憶を想起させるデザインとなっており、クラシックなシルエットに新たなストーリーを加えています。

また、プーマのアイコンである「T7（ティーセブン）」から着想を得たTシャツは、グラデーション状に変化するラインを“再び立ち上がる意志”の象徴として表現。フロントとバックに配されたナンバリングやグラフィックとともに、スポーツとカルチャーの融合を体現しています。さらに、「GRIP BAG（グリップバッグ）」は、エコレザーを採用し、刺繍やプリントによるメッセージを重ねることで、時代を超えて受け継がれるストーリーを表現したデザインに仕上がっています。

MASUのアトリエチームによるグラフィックやメッセージが随所に落とし込まれた本コレクションは、プーマのアーカイブとMASUの感性が融合した、特別なラインアップとなっています。

【先行発売】2026年4月11日（土）PM12:00 ※Instant Castleのみで先行発売

【一般発売日】2026年4月12日（日）

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、MASU 公式オンラインストア（https://masu-onlinestore.com/）、一部取扱店舗舗

※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

希望小売価格：24,200円（税込）商品番号：408623カラー：01商品名：PUMA x MASU T7 HOPE EVER T-SHIRTS希望小売価格：16,500円（税込）商品番号：640322カラー：01商品名：PUMA x MASU GRIP BAG BOYS NOTE希望小売価格：26,400円（税込）商品番号：093070カラー：01

2 「THE POWERPUFF GIRLS x PUMA」コレクションが2026年4月1日（水）より発売中

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、アメリカ発の人気アニメ“The Powerpuff Girls（パワーパフ ガールズ）”とのコラボレーション「THE POWERPUFF GIRLS x PUMA」コレクションが2026年4月1日（水）より発売中。本コレクションでは、プーマが持つスポーツのDNAと、The Powerpuff Girlsのエネルギッシュでアイコニックな世界観を融合。スイートさとクールさが共存するビジュアルを通じて、スポーツとストリートを掛け合わせたスタイルを提案します。ポップカルチャーとファッションが交差することで、遊び心と存在感を兼ね備えたコレクションに仕上げました。

1998年にアメリカで誕生したThe Powerpuff Girlsは、個性的なカートゥーンビジュアルと、「可愛さと強さを併せ持つヒロイン像」で、世代を超えて愛され続けている作品です。プーマはそのスピリットに着想を得て、作品を象徴するカラーやキャラクターの魅力をデザインに落とし込み、個性を楽しむスタイルを提案します。

本コレクションは、ピンク、ブルー、グリーンのシグネチャーカラーを軸に、ブラックやホワイトなどのベーシックカラーを組み合わせることで、ポップさと洗練された印象を両立。アパレルは、半袖Tシャツ、POLOシャツ、プリーツミニスカート、ロングパンツなどを展開し、キャップなどのアクセサリーもラインアップに加わります。デザイン面では、Tシャツにキャラクターのグラフィックを大胆に取り入れ、遊び心あるスタイルを演出。POLOシャツはニットリブ素材を採用し、ミニマルながらもスポーティでクールな印象に仕上げています。さらに、プリーツミニスカートやワイドパンツには立体的なカッティングと快適な素材を採用し、デイリーにも取り入れやすいデザインに。リボンディテールや透明感のあるカラーリングが、“甘さ”と“かっこよさ”をバランスよく引き立てます。

シューズでは、プーマを象徴する「SPEEDCAT（スピードキャット）」シリーズをベースに、The Powerpuff Girlsの世界観を反映。レトロなレーシングスタイルのSPEEDCATに加え、軽やかな印象の「SPEEDCAT BALLET（スピードキャット バレエ）」と「SPEEDCAT GO（スピードキャット ゴウ）」も登場します。流線型のシルエットに、カラーブロッキングやグラフィック、リボンディテールを取り入れることで、より鮮やかな個性を表現しています。さらに、本コレクション限定の特別仕様として、レーザー加工を施したオリジナルシューズボックスも用意。開封する瞬間から、The Powerpuff Girlsの世界観を体感できる特別な体験を提供します。

※掲載しているシューズは、プーマでのお取り扱いはございませんのでご了承ください。

【発売中】2026年4月1日（水）

【商品販売店】プーマストア 原宿キャットストリート、プーマストア大阪、プーマストア京都、プーマストア渋谷、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

商品名：SPEEDCAT POWERPUFFGIRLS希望小売価格：17,600円（税込）商品番号：408101カラー：01商品名：SPEEDCAT GO POWERPUFFGIRLS希望小売価格：15,400円（税込）商品番号：408102カラー：01商品名：SPEEDCAT BULLET POWERPUFFGIRLS希望小売価格：14,300円（税込）商品番号：408103カラー：01

商品名：PPG SLIM TOP W希望小売価格：4,950円（税込）商品番号：637467カラー：01/75商品名：PPG SS TEE COMIC W希望小売価格：5,500円（税込）商品番号：637468カラー：01/82商品名：PPG SS TEE RINGER W希望小売価格：6,050円（税込）商品番号：637865カラー：02/68

3 日本人の足型データをもとに開発した「MOVE ON」シリーズを発売中

日常生活から軽い運動までシームレスに「うごく、たのしさ」をテーマに開発された新フットウェアシリーズ「MOVE ON（ムーブオン）」を3月より発売中です。

MOVE ONは、日本人の足型データをもとに開発した専用ラストを採用し、多くの日本人にとって“ちょうどいいフィット感”を実現するシリーズです。日常からアクティブなシーンまで、快適に履ける一足を提案します。

シリーズには、自然なフィット感を生むラスト設計に加え、軽量PUMA SOFTRIDE FOAMをミッドソールに採用し、軽さとクッション性、足への負担を軽減するサポート、またロッカーシェイプ構造によりスムーズな足の運びをサポートします。

日常と運動の境界をなくし、誰もが自然と体を動かしたくなるライフスタイルをサポートします。街歩きや買い物、公園での散歩から軽いランニングまで、さまざまなシーンで活躍します。

【商品ラインアップ】

「MOVE ON F（普段）」は、日常に溶け込むデザインでストッパーシューレース仕様により着脱もスムーズ。ワイドフィットで快適な履き心地を提供します。

商品名：SOFTRIDE ムーブオン F WD希望小売価格：9,790円（税込）商品番号：313414カラー：01/02/03/04

「MOVE ON U（動く）」は、通気性に優れたメッシュアッパーを採用し、スポーツシーンにも対応。運動をより身近に感じられるモデルです。

商品名：SOFTRIDE ムーブオン U JF希望小売価格：9,790円（税込）商品番号：313415カラー：01/02

「MOVE ON R（楽）」は、ベルクロ仕様のスニーカーサンダルで、素足でもソックスでも快適に着用でき、気軽に履ける一足です。

商品名：SOFTRIDE ムーブオン R JF希望小売価格：9,350円（税込）商品番号：313416カラー：01/03/04

また、本シリーズの発売に合わせて、“この春、MOVE ONと新たな1歩を踏み出そう”をテーマにしたキャンペーンを実施中です。対象商品をご購入のうえご応募いただいた方の中から、抽選で計60名様に“1歩踏み出すあなたを応援するアイテム”をプレゼントいたします。

応募はLINE公式アカウント「プーマ キャンペーン 2026」を友だち追加のうえ、必要事項をご入力いただくことで簡単にご参加いただけます。

【キャンペーン期間】

購入期間：2026年3月13日（金）0:00 ～ 4月13日（月）23:59

応募期間：2026年3月13日（金）0:00 ～ 4月19日（日）23:59

詳細は特設ページ（LINK(https://jp.puma.com/jp/ja/%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0/move-on/move-on-%E7%89%B9%E9%9B%86%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8)）をご確認ください。

【商品販売店】プーマストアお台場、プーマストアサッポロファクトリー、プーマストアさっぽろ東急、プーマストア長崎、プーマ公式オンラインストア、PUMA アプリ、一部取扱店舗舗※発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。また、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。