& OIMO TOKYO×湘南フルーツクラフトの初コラボ。季節の蜜芋プリンアラモード「湘南ゴールド」登場

株式会社芋匠蜜芋プリンアラモードのシリーズに湘南ゴールドが登場。【季節の蜜芋プリンアラモード 湘南ゴールド】\1,980（税込）

株式会社芋匠（本社：東京都目黒区、代表取締役：大崎安芸路）が運営する、グルテンフリーの熟成蜜芋スイーツ専門店「& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）」(https://www.oimotokyo.com/)は、2026年4月13日より、ジャム専門店の湘南フルーツクラフト(https://shounanjams.com/)とコラボレーションとして、『季節の蜜芋プリンアラモード 湘南ゴールド』を& OIMO TOKYO 中目黒にて期間限定で販売いたします。

熟成蜜芋の濃厚さと、希少な柑橘の爽やかな出会い！

湘南ゴールドをはじめとする季節のフルーツを使った、からだにやさしいジャムを作っている湘南フルーツクラフト。果実そのままのジャムで白砂糖は使わず、酸化防止剤や保存料、酸味料などの添加物も一切不使用。湘南の太陽と海風に育まれたそのままの果実を使うことにこだわっています。

今回のコラボで使用している湘南ゴールドは神奈川県が開発したオリジナル品種の柑橘類。「今村温州」と神奈川県西部で採れる「ゴールデンオレンジ（黄金柑）」の交配により作られました。レモンのような爽やかな香りと上品な酸味が特徴の、湘南を代表するフルーツです。そんな今が旬の希少な柑橘「湘南ゴールド」が、& OIMO TOKYOのさつまいもと出会いました。

& OIMO TOKYOのさつまいもは、熟成と炭火焼きによって引き出された甘みが魅力の種子島産安納芋。3ヶ月以上熟成させ、自家製の窯で約2時間15分じっくり、しっとり焼き上げます。こだわりの蜜芋は柑橘の酸味との相性も抜群です。

ベースとなるのは、安納芋のペーストを贅沢に練り込み、驚くほど濃厚でなめらかな口当たりに仕上げた自慢のプリン。黄金色に輝く果実から広がる華やかな香りと、高い糖度の中に潜む瑞々しい酸味が、そこに彩りを加えます。湘南ゴールドが、安納芋の深い甘みやカラメルのほろ苦さと重なり合う瞬間は、まさに至福のひととき。

ひんやりとしたバニラアイスとともに、重なり合う味わいを最後の一口までお楽しみいただけます。

「素材に対する真摯なこだわり」が重なった今回のコラボ。

湘南の恵みと中目黒の感性が融合した、ここでしか味わえない一品をぜひお楽しみください。

【季節の蜜芋プリンアラモード ～湘南ゴールド～】

・価格：1,980（税込）

・販売店舗：＆ OIMO TOKYO 中目黒

・販売期間：2026年4月13日～

湘南フルーツクラフトとは

果実”そのまま”にとことんこだわったジャム専門店

湘南フルーツクラフトは、季節のフルーツを使った、からだにやさしいジャムとカフェのお店です。湘南の太陽と海風に育まれた果実たちは、香り高く、味わい豊か。その恵みを、ひとつひとつ丁寧にジャムに閉じ込め、自然の風味と作り手の想いをまっすぐにお届けしています。

酸味料などの添加物は一切不使用。お子様からご年配の方、妊娠中の方まで、安心してお召し上がりいただけます。また、マットブラックの蓋と彩り鮮やかなフルーツとのコントラストを生かしたジャムジャーは、アソートで並べても可愛いデザイン。箔押しの高級感のあるオリジナルギフトボックスもあるので、大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりです。

湘南フルーツクラフト オンラインショップ

https://shop.shounanjams.com/

& OIMO TOKYO 中目黒

営業時間：平日9:00-19:00

定休日：無し

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台１丁目１４－４ Contral, nakameguro 1F

TEL：03-6416-4908

instagram ＠oimotokyo_nakameguro(https://www.instagram.com/oimotokyo_nakameguro/)

商品に関するお問い合わせ

商品に関するご質問がございましたら、以下までお気軽にお問い合わせください。



& OIMO TOKYO（オイモトーキョー）

住所：〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F

メール：info@imosho.jp

電話番号：03-6416-4908

公式ウェブサイト：https://www.and-oimo-tokyo.com/

担当者コメント

[湘南フルーツクラフト／オーナー 森谷典古]

「この度、中目黒の人気店& OIMO TOKYOとご一緒できることを大変嬉しく思います。私たち湘南フルーツクラフトは、神奈川県産のフルーツの魅力を最大限に引き出すことを大切にしてきました。今回使用する湘南ゴールドの個性がさつまいもの甘さと合わさることで、新しい美味しさが生まれました。ぜひお楽しみください。」

[& OIMO TOKYO／代表取締役 大崎安芸路]

「オイモトーキョーでは、さつまいもの可能性を軸に、日本各地の旬の素材と向き合い、その魅力を引き出すことを大切にしています。その取り組みの一つが、季節ごとに表情を変える「蜜芋プリンアラモード」です。今回ご一緒した湘南フルーツクラフトさんは、果実そのものの個性と真摯に向き合い、素材の力で美味しさを引き出しているブランドです。その姿勢に共感し、ご一緒させていただきました。「湘南ゴールド」のジャムとフレッシュな果実、そして熟成蜜芋。それぞれの魅力が重なり合う、この季節だけの一皿をぜひお楽しみください。」