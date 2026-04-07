”SusHi Tech Global”第３弾スタートアップを決定！

東京都

東京都では、令和７年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の中で、グローバル×スケールアップを新たな取組の柱として位置づけ、グローバルでの飛躍的な成長を目指す企業への支援を推進することを掲げています。

本戦略の下、有望なスタートアップを、第一線の多様な支援者とともに集中支援する “SusHi Tech Global”事業（以下「本事業」という。）を開始しています。ここではまず母集団となる“SusHi Tech Global Startups“を100～150社で形成し、各社の現状や課題をヒアリングしながら、その成長段階に応じた支援を提供しています。

この度、第３弾として、10社を決定しましたので、お知らせいたします。SusHi Tech Global Startupsは、これで合わせて77社となります。SusHi Tech Global Startupsの中から今まさにグローバル展開のタイミングを迎えている企業を選抜し、伴走支援と上限２億円の資金サポート付きの成長加速プログラムを提供します。成長加速プログラムを修了したスタートアップの中から、さらなる飛躍が期待される企業を絞り込み、上限10億円のグローバル×スケールアッププログラムを提供していく予定です。

今後も、有望企業を順次追加し、グローバルに飛躍するスタートアップを生み出してまいります。

１ “SusHi Tech Global”について

２ 第３弾“SusHi Tech Global Startups”

- 優れたテクノロジー・アイデアでイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現と人々の豊かな暮らしをもたらすポテンシャルのあるスタートアップをSusHi Tech Global Startupsとして決定し、グローバルな成長に向け、人材・体制、事業・資本戦略等、課題に応じたプログラムを順次展開します。- 支援プログラムの実施に当たっては、多様な支援者と協力・連携し、それぞれの強みやネットワークを活かした実効性あるサポートを行うとともに、支援者等と議論を重ね、内容をアップグレードさせていきます。- さらに、SusHi Tech Global Startupsの中から、グローバルな成長につながる取組を募り、「成長加速プログラム」として１件当たり上限２億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援を実施します。

（五十音順）

※各社の詳細は別紙(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20260407_12_06)のとおりです

本事業の詳細は、本事業ウェブページをご確認ください。

SusHi Tech Global 専用ページ：

https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」