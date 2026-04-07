NOTHING NEWの新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』最新ビジュアル・テーマソング・グッズ詳細を解禁

株式会社NOTHING NEWスペシャルビジュアル

映画レーベル NOTHING NEWは2026年4月10日（金）からGinzaNovo 3F特設会場にて企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』を開催いたします。

NOTHING NEWは、公開待機作品にベルリン国際映画祭受賞作品『チルド』やオリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』などが控えている映画レーベルです。2025年には映画の領域を超えて初の企画展『視てはいけない絵画展』を『視える人には見える展』チームと共に共催し、3万人を動員しました。本展は、NOTHING NEWによる新作企画展となります。このたび、最新ビジュアル・テーマソング・グッズ詳細を解禁いたします。

テーマソングを公開！

チャンプチャイムチョコレートのテーマソングを公開いたします。

1934年の発売当時、子どもたちの間で口ずさまれたとされるあのメロディーが、今回の展示に際してよみがえります。

グッズ詳細を公開！

グッズのラインナップを解禁いたします。今回の展示のために制作した新作アイテムから、1934年の記憶をよみがえらせる復刻版グッズまで、さまざまなアイテムが揃います。

なお、Tシャツは個数限定での販売となります。

- チャンプチャイムチョコレート シークレットファイル- チャンプチャイムチョコレート イミテーションボックス（ミルクチョコレート）- チャンプチャイムチョコレート イミテーションボックス（アソートチョコ）- チャンプチャイムチョコレート イミテーションチョコ缶- 石鹸- パズル- トートバッグ- ステッカー- 缶バッジ- キーホルダー- 付箋- おみくじ- Tシャツ（数量限定）

※ 商品の在庫状況によっては、販売を終了する場合がございます。

※ ステッカー・缶バッジはランダム封入のため、絵柄を選ぶことはできません。

「口」にできないチョコレート展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』とは？

チャンプチャイムチョコレートは、1934年に"プリンス"の異名をとった英国人パティシエ兼実業家のプリス・アビントンが創り上げたチョコレート。ユニークなパッケージと、奥深い味わいで世の人々を魅了しながらも、わずかな期間でその歴史を閉じました。突然の幕引きについて、当時の新聞や業界誌には様々な憶測が残されていますが、真相は未だ明らかになっていません。

本展は、チャンプチャイムチョコレートに関する資料の保全と研究を行ってきた団体、Champ Chime Memorial Trust（和文名称：チャンプチャイム記念信託）による、初の企画展です。東京・銀座に期間限定でオープンする会場では、発売当時のパッケージデザイン、広告ポスター、ノベルティをはじめとする数多くの貴重な資料を展示。

なお、本展の内容をどのように受け取るか、また体験されるかについては、ご来場者様自身の判断と責任においてお楽しみください。

開催概要

- 展覧会名『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』- 会期2026年4月10日（金）～ 2026年5月15日（金）- 開催時間11:05 ～ 20:00（最終入場 19:00）※2026年5月15日（金）のみ 21:00まで（最終入場 20:00）- 会場GinzaNovo 3F 特設会場〒104-0061 東京都中央区銀座 5-2-1- アクセス▶ 東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線「銀座駅」C2・C3出口 直結 徒歩1分日比谷線・千代田線「日比谷駅」A1出口 徒歩2分▶ 都営地下鉄三田線「日比谷駅」A1出口 徒歩2分▶ JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」銀座口 徒歩4分- 入場料金平日 \2,100（税込）土日祝 \2,400（税込）- チケットhttps://d.pass-store.jp/products/ticket-chocolate-2026-04-10- 主催Champ Chime Memorial Trust ／ NOTHING NEW- 公式WEBサイトhttps://champchime.com- 公式 Xhttps://x.com/ChampChime- 公式 Instagramhttps://www.instagram.com/champchimechocolate/- 公式tiktokhttps://www.tiktok.com/@champchimechocolate

NOTHING NEW

才能が潰されない世の中を目指して設立された映画レーベル。

第1作目の『NN4444』は、10以上の国際映画祭に選出。2025年には、中編ホラー映画『〇〇式』（監督：近藤亮太）を劇場公開し、中編作品として異例のヒットとなった。

2026年公開待機作として、フィルムエストTV初の劇場作品『沢田美由紀のガマランドにお邪魔します』（監督：西井紘輝／4月24日公開）、ベルリン国際映画祭にて国際映画批評家連盟賞を受賞したNOTHING NEW初の実写長編『チルド』（監督：岩崎裕介／7月17日公開）、オリジナル長編アニメーション『我々は宇宙人』（監督：門脇康平）が控える。また新しい物語体験の形として企画し、3万人を動員した『視てはいけない絵画展』を主催。4月より新作企画展『Champ Chime Chocolate（チャンプチャイムチョコレート）』を開催する。

公式ホームページ：https://nothingnew.ltd/

Instagram：https://www.instagram.com/NOTHINGNEW_FILM/

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