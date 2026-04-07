「キャビアだけじゃない！？」チョウザメの魅力と南信州の恵みに出会う、星降りの宿やま星の美食体験。

株式会社やま星

チョウザメ囲炉裏会席イメージ

長野県阿智村にある「天然温泉 阿智星降りの宿 やま星」では、南信州で育ったチョウザメを主役とした囲炉裏会席プランを、2026年も提供いたします。

キャビアで知られるチョウザメの、まだ知られていない美味しさを多くの人に知っていただき、南信州の新たな名物として発信していきたいという想いから始まりました。

今回はチョウザメ会席の第２弾として、チョウザメと、南信州の恵みを存分にお楽しみいただける内容になっています。

「キャビアだけじゃない！？」そんな驚きの美食体験をやま星で。

長野県阿智村で育ったチョウザメを、刺身はもちろん、チョウザメと野沢菜のおやき、キャビアを乗せた親子丼まで、知られざるチョウザメの“身”の美味を堪能できる新提案。

南信州の恵みを活かした贅沢なプランは、キャビアのお土産付き・6月限定、フリーフロードリンク付きでのご提供。目にも舌にも、記憶にも残る体験はまさに『美酒佳肴』

また、本プランリリースにあたり観光局職員を招いた試食会を開催いたします。ご取材をお待ちしております。

6月限定のチョウザメ囲炉裏会席プランは本日よりご予約可能です。

【極】キャビアだけじゃない！？ チョウザメと南信州の恵みを食べ尽くす至極の囲炉裏会席(https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804)

×フリーフロープラン（お土産キャビア付き）(https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804)

お土産用キャビアイメージ長野県阿智村で養殖されているチョウザメ長野県阿智村にある生簀

メニュー紹介

チョウザメのお造りチョウザメの小鍋仕立てチョウザメ親子丼

【先付け】

・チョウザメ出汁 ヒレ入り

【前菜】

・チョウザメの燻製

・チョウザメ軟骨唐揚げ

・チョウザメ南蛮漬け

【造り】

・チョウザメのお造り：クセもなくコリコリの食感を楽しんでいただくために、あえてシンプルなお造りに仕上げました。フィンガーライムとキャビアと共にお楽しみください。

【蒸し物】

・チョウザメのおやき：甘辛く煮込んだチョウザメの身と野沢菜のおやきで信州の魅力を味わい尽くせます。

【焼き物】

・チョウザメ朴葉焼き：信州味噌と朴葉の香りをまとった、香ばしく深みのある味わいを囲炉裏の雰囲気と共にお楽しみください。

【揚げ物】

・チョウザメのカダイフ揚げ：カふっくらやわらかなチョウザメと、極細の生地“カダイフ”のサクサクと軽やかな食感をお楽しみください。

【鍋】

・チョウザメの小鍋仕立て：チョウザメの骨からとった旨みとコラーゲンたっぷりの澄んだお出汁でいただく、チョウザメと信州の恵みが詰まったお鍋です。

【凌ぎ】

・チョウザメ出汁蕎麦：鍋の締めは信州蕎麦を合わせます。チョウザメときのこの旨みが詰まった出汁をかけてお召し上がりください。

【食事】

・チョウザメ親子丼：漬けにしたチョウザメにたっぷりのキャビアを乗せました。親子のコラボレーションを是非お楽しみください。

【甘味】

・サワークリームプリン キャビア添え：さっぱりしたプリンと、キャビアの程よい塩味のマリアージュ。

プラン詳細

【極】キャビアだけじゃない！？ チョウザメと南信州の恵みを食べ尽くす至極の囲炉裏会席(https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804)

×フリーフロープラン（お土産キャビア付き）(https://reserve.489ban.net/client/achi-yamaboshi/0/detail/1148804)

１泊２食フリーフロードリンク付きプラン

・夕食：チョウザメとキャビアの囲炉裏会席

お刺身・おやき・チョウザメの親子丼などチョウザメとキャビアをふんだんに使った南信州の恵みをふんだんに取り入れた会席料理です。

朝食：信州サーモンの篭盛り茶漬け膳

南信州産の水と食材にこだわった出汁茶漬け膳をご用意。身体に優しい朝ご飯をご堪能ください。

【プラン特典】

・お土産キャビア1瓶付き【天女のほほ笑み】（6,000円相当 8グラム前後）

チョウザメコースでご提供している南信州のブランドキャビア「天女のほほ笑み」をお土産にご用意。※キャビアはご予約いただいた大人の人数分のお渡しとなります。

・フリーフロードリンク付き

長野県内各地から集めた極上のワイン・日本酒や定番のアルコールの他、ソフトドリンクをご用意。

チェックイン後から、ラウンジや囲炉裏レストランにて、追加料金なしでお飲み物をお楽しみいただけます。（ラストオーダー22時）

南信州産キャビア

※『天女のほほ笑み』は南信州産のブランドキャビアです。

【チェックイン/アウト】 15:00～18:30/10:00

【予約開始日】2026年4月8日（6月1日ご宿泊より）

【販売価格】41,980円～(2名利用時1名あたり)

試食取材について

客室イメージ

天然温泉 阿智星降りの宿 やま星では、本プランの発表にあたり、観光局関係者を招いた試食会を実施いたします。

南信州の食の魅力発信を目的に実施し、当日は料理長へのインタビューや撮影も可能です。

メディア関係者の皆さまには、実際にご試食いただきながら取材いただける機会としてご案内いたします。

4月21日(火)13時より

会場：『天然温泉 阿智星降りの宿 やま星』囲炉裏レストラン

当日は料理長へのインタビューも可能です。

ご取材を希望のメディアさまは下記メールアドレスへご連絡をお願いいたします。

個別の試食取材も受け付けておりますのでお気軽にご相談ください。

お問合せ：press@achi-yamaboshi.com

やま星について

【電話】0265-49-8098

【チェックイン／アウト】15:00～18:30/10:00

【住所】〒395-0303 長野県下伊那郡阿智村駒場2007

【アクセス】

○車の場合

中央自動車道 飯田山本ICから約7分

○電車の場合

JR飯田駅から路線バスを利用し曽山入口バス停降車、徒歩5分

○駐車場：20台

【公式HP】https://achi-yamaboshi.com/

【公式Instagram 】https://www.instagram.com/achi.yamaboshi_/

【ご取材について】

ご不明点等ございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

天然温泉 阿智星降りの宿 やま星 広報担当：曽我虹輝

TEL：0265-49-8098

MAIL：press@achi-yamaboshi.com