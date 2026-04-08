『FAIRY TAIL』連載20周年 企画続々発表！週刊少年マガジンに真島ヒロが描く『FAIRY TAIL』が帰ってくる！ 短期集中連載8月開始決定！

株式会社講談社(C)真島ヒロ／講談社

「週刊少年マガジン」にて2006年35号から2017年34号まで連載された同作は、連載終了から約10年経った今もなお世界中に熱いファンがいる人気シリーズです。正統続編『FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST』は「マガポケ」にて好評連載中！

『FAIRY TAIIL』連載20周年特設記念サイト（解禁時間以降を正式公開とする）

https://sp.shonenmagazine.com/fairytail20th/

20周年特別動画も公開！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rHh7fi7yX8o ]

Theme Song“Snow Fairy” Performed by FUNKIST

特設サイトにて真島ヒロよりメッセージ公開！

という事で、

もう終了して随分経つ漫画を

こうして祝えるのは、

全て読者の皆様の、

変わらぬ応援のおかげです。

今年から来年にかけて、

たくさんの新規グッズやイベントなど

準備してるので楽しみにしていてください。

みんなで一緒に20周年を祝おう！

燃えてきたぞー！

真島 ヒロ

連載開始から20年の時を経た2026年、短期集中連載として週刊少年マガジンへ帰還する！

週刊少年マガジン36/37合併号（2026年8月5日発売予定）より連載がスタート！！

ナツたちが紡ぐ新たな物語は要必見です！！

真島ヒロが全国5都市を巡る！ 20周年記念サイン会開催決定！！

真島ヒロ先生が全国5都市を巡るサイン会の開催が決定いたしました！

開催地は、北海道・東京・愛知・大阪・福岡の5都市。

会場や応募方法などの詳細は特設サイトおよび真島ヒロ作品公式X（@mashima_tantou）にて発表予定！！ 続報をお待ちください！！

『FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会』開催中！

アールビバン株式会社による、『FAIRY TAIL』の世界観を原作イラストの魅力とともに

楽しめるFAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会が開催中です。

大好評を博した「連載15周年記念 FAIRY TAIL 版画展／FAIRY TAIL 版画展 RISE」で公開

された版画作品に加え、本企画のために新たに制作された新作版画も展示・販売いたしま

す。

すべて真島ヒロ先生の原作イラストを元に制作・監修された、ここでしか出会えないアー

ト作品たちが一堂に集結する貴重な機会となっています。

詳細・会場は公式サイトで随時更新いたします。

■イベント概要

タイトル：FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会

内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会

会期：2026年3月より、全国主要都市にて順次開催

※会場・日程は公式サイトにて随時公開いたします。

イベント公式サイト： http://artv-fairytail.net/

イベント公式X（旧Twitter）：@illust_artjune

Instagram：@artjeuness

主催：アールビバン株式会社

セガオリジナルブランド“Yumemirize”から、「エルザ・スカーレット」をバニー衣装でフィギュア化！

『FAIRY TAIL』連載20周年を記念して、妖精の尻尾最強の女魔導士「エルザ・スカーレット」がフィギュア化決定！セガオリジナルブランド“Yumemirize（ユメミライズ）”から、普段着とは違うバニー衣装に身を包んだ「エルザ・スカーレット」を立体化！プライズ商品として全国のゲームセンターで2026年秋頃から展開予定。

製品名：FAIRY TAIL Yumemirize‐エルザ・スカーレット‐

登場日：2026年10月下旬予定

サイズ：全長約19×14cm

製造元：株式会社セガ フェイブ

連載20周年記念 TVアニメ『FAIRY TAIL』全話一挙配信が決定！

原作漫画の連載20周年を記念して、TVアニメ『FAIRY TAIL』の期間限定全話一挙配信が決定しました！

YouTube「アニメタイムズチャンネル」にて、4月11日（土）よりTVアニメシリーズ全328話を配信開始します。

毎週土曜日10時30分～更新！

土曜の朝、あの冒険が帰ってくる。

配信チャンネル：https://www.youtube.com/@animetimes-ch

『FAIRY TAIL』

世界中で愛されている大人気魔法バトルファンタジー！

＜あらすじ＞

“魔導士ギルド”‥‥それは魔導士たちに探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ、超ブッ飛んだお騒がせギルド「フェアリーテイル」だったのです!!