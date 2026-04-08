『FAIRY TAIL』連載20周年 企画続々発表！週刊少年マガジンに真島ヒロが描く『FAIRY TAIL』が帰ってくる！ 短期集中連載8月開始決定！
(C)真島ヒロ／講談社
「週刊少年マガジン」にて2006年35号から2017年34号まで連載された同作は、連載終了から約10年経った今もなお世界中に熱いファンがいる人気シリーズです。正統続編『FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST』は「マガポケ」にて好評連載中！
『FAIRY TAIIL』連載20周年特設記念サイト（解禁時間以降を正式公開とする）
https://sp.shonenmagazine.com/fairytail20th/
20周年特別動画も公開！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rHh7fi7yX8o ]
Theme Song“Snow Fairy” Performed by FUNKIST
特設サイトにて真島ヒロよりメッセージ公開！
という事で、
もう終了して随分経つ漫画を
こうして祝えるのは、
全て読者の皆様の、
変わらぬ応援のおかげです。
今年から来年にかけて、
たくさんの新規グッズやイベントなど
準備してるので楽しみにしていてください。
みんなで一緒に20周年を祝おう！
燃えてきたぞー！
真島 ヒロ
連載開始から20年の時を経た2026年、短期集中連載として週刊少年マガジンへ帰還する！
週刊少年マガジン36/37合併号（2026年8月5日発売予定）より連載がスタート！！
ナツたちが紡ぐ新たな物語は要必見です！！
真島ヒロが全国5都市を巡る！ 20周年記念サイン会開催決定！！
真島ヒロ先生が全国5都市を巡るサイン会の開催が決定いたしました！
開催地は、北海道・東京・愛知・大阪・福岡の5都市。
会場や応募方法などの詳細は特設サイトおよび真島ヒロ作品公式X（@mashima_tantou）にて発表予定！！ 続報をお待ちください！！
『FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会』開催中！
アールビバン株式会社による、『FAIRY TAIL』の世界観を原作イラストの魅力とともに
楽しめるFAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会が開催中です。
大好評を博した「連載15周年記念 FAIRY TAIL 版画展／FAIRY TAIL 版画展 RISE」で公開
された版画作品に加え、本企画のために新たに制作された新作版画も展示・販売いたしま
す。
すべて真島ヒロ先生の原作イラストを元に制作・監修された、ここでしか出会えないアー
ト作品たちが一堂に集結する貴重な機会となっています。
詳細・会場は公式サイトで随時更新いたします。
■イベント概要
タイトル：FAIRY TAIL 連載20周年記念版画展示販売会
内容：入場無料／絵画・グッズ展示販売会
会期：2026年3月より、全国主要都市にて順次開催
※会場・日程は公式サイトにて随時公開いたします。
イベント公式サイト： http://artv-fairytail.net/
イベント公式X（旧Twitter）：@illust_artjune
Instagram：@artjeuness
主催：アールビバン株式会社
セガオリジナルブランド“Yumemirize”から、「エルザ・スカーレット」をバニー衣装でフィギュア化！
『FAIRY TAIL』連載20周年を記念して、妖精の尻尾最強の女魔導士「エルザ・スカーレット」がフィギュア化決定！セガオリジナルブランド“Yumemirize（ユメミライズ）”から、普段着とは違うバニー衣装に身を包んだ「エルザ・スカーレット」を立体化！プライズ商品として全国のゲームセンターで2026年秋頃から展開予定。
製品名：FAIRY TAIL Yumemirize‐エルザ・スカーレット‐
登場日：2026年10月下旬予定
サイズ：全長約19×14cm
製造元：株式会社セガ フェイブ
連載20周年記念 TVアニメ『FAIRY TAIL』全話一挙配信が決定！
原作漫画の連載20周年を記念して、TVアニメ『FAIRY TAIL』の期間限定全話一挙配信が決定しました！
YouTube「アニメタイムズチャンネル」にて、4月11日（土）よりTVアニメシリーズ全328話を配信開始します。
毎週土曜日10時30分～更新！
土曜の朝、あの冒険が帰ってくる。
配信チャンネル：https://www.youtube.com/@animetimes-ch
『FAIRY TAIL』
世界中で愛されている大人気魔法バトルファンタジー！
＜あらすじ＞
“魔導士ギルド”‥‥それは魔導士たちに探し物から魔物討伐まで、いろんな仕事を仲介してくれるトコロ！一人前の魔導士を目指す少女・ルーシィは、火を操る魔導士・ナツと出会い、彼のギルドに誘われる。なんと、そこはルーシィの憧れ、超ブッ飛んだお騒がせギルド「フェアリーテイル」だったのです!!