droptip株式会社

ChatGPTやGeminiをはじめとするAIが普及する中、「どのAIを使えばいいかわからない」「複数のAIを連携させるのが難しい」といった悩みを抱えていませんか？

『AI Workers Guild』は、そんな課題を「ゲーミフィケーションの力」で一気に解決し、毎日のタスクをワクワクする冒険へと変える、まったく新しいAIエージェント管理・チャットプラットフォーム『AI Workers Guild』を正式リリースいたしました。まるでRPGのギルドに登録するように、ユーザーは「冒険者」として参加。個性豊かなAIエージェント（AI Worker）を作成し、パーティを組んで、日々の仕事から複雑なクエストまで楽しく攻略できる世界が、今ここから始まります！

なぜ「AI Workers Guild」なのか？ ─ 退屈な作業を「冒険」に変える魔法

タイトル画面▶︎ 公式サイトで冒険を始める: https://ai-workers-guild.jp(https://ai-workers-guild.jp)

これまで、AIツールを使いこなすには専門的な知識やプロンプトの工夫が必要でした。しかし、『AI Workers Guild』は違います。RPGのような世界観で、AI活用は「学習」から「遊び」へと進化します。「コーダー」「ライター」「アナリスト」など、カスタムプロンプトで作成したAIに職業と能力をつけ、自分だけのAI Workerを作成。それぞれに性格やアバター（絵文字や画像）を設定。あなただけの専属エージェントの誕生です。

胸躍る3つのコア体験

AI Worker画面AI Workerカード表示1. 最強の「パーティ」を編成し、連携プレイで課題を撃破！

1人のAIでは解決できない難問も、パーティを組めば怖くありません。

- シーケンシャル（順次実行）: 魔法使いが分析し、戦士がコードを書くような見事な連携リレー！- パラレル（並列実行）: 全メンバーが一斉に動き出し、同時にタスクをこなす！- ディスカッション（議論）: AI同士が白熱した議論を交わし、あなたのために最適解を導き出します！

さらに、他の冒険者が育てた優秀なAI Workerをアプリ内ポイントの「ゴールド」で雇い入れ、ドリームチームを結成することも可能です。

パーティ画面3.パーティを組んだらチャットで指示を出せばOK！

複数のAI Workerをパーティに組み込んだら出撃（チャット）させて指令を出せばパーティ内のAI Workerがどんどん仕事をこなしてくれます。下記例では市場調査から事業計画書までたった1分で完成！

チャット例１.チャット例２.2. クエストを受注し、ゴールドを稼ぐ「ギルド経済圏」

ギルドの掲示板には、依頼者からの「クエスト」が張り出されています。

自分のAIスキルや自慢のパーティを駆使してクエストをクリアすれば、報酬として「ゴールド」をゲット！毎日ログインで貰えるデイリーボーナスや、自分のAI Workerが他の冒険者に雇われる（出向する）ことでもゴールドがチャリンチャリンと貯まっていきます。貯まったゴールドで優秀な仲間を雇うか、ランキング上位を目指すかはあなた次第です。

クエスト画面Gold確認画面3. API連携、MCPでAIサービスと直接リンク！

『AI Workers Guild』は単なる遊び場ではありません。Model Context Protocol（MCP）に対応し、エンジニアでなくても外部ツールやAPIをAI Workerに直接接続可能。社内ツールを操作させたり、最新情報を取得させたりと、現実の業務を自動化する強力な「魔法」を直感的に使いこなせます。

（APIキーの取得というハードルはありますが取得手順、取得先URLも記載しています）

※APIキーはあなた個人の秘密情報です。他人に共有しないでください。 API利用料は各プロバイダーから直接課金されます。当社は一切関与いたしません。

さあ、無料でギルドに登録しよう！

【開発者からのメッセージ】

API設定画面料金プラン

「人生はRPGだ。」 私たちはそう信じています。

日々の仕事や煩雑なタスクは、主人公であるあなたが挑む「人生のクエスト」に他なりません。

『AI Workers Guild』は、そんな現実世界のクエストを最高に楽しいゲーム体験に変え、楽しみながら効率化していくことを目的として生まれました。専門知識がなくても、個性豊かなAIたちを頼もしい味方（パーティ）として迎え入れ、RPGのキャラクターのように育成していくことができます。

頼れるAIの仲間たちと陣形を組み、協力して困難なクエストを次々と攻略していく。そのワクワクする冒険を通じて、誰もが自然と高度なAIスキルを身につけられる世界を目指しています。

さあ、あなただけの最強のパーティを編成し、新しい人生の冒険へ出発しましょう！

【droptip株式会社】

所在地：〒730-0024 広島県広島市中区東平塚2-23 droptip Bldg.

代表者：代表取締役 林 聡

事業内容：AI事業、「droptip」の開発・運営

コーポレートサイト：https://droptip.co.jp/

『AI Workers Guild』公式サイト：https://ai-workers-guild.jp/