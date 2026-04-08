タイムケトル、多人数リアルタイム翻訳を実現する次世代デバイスを出展 「Japan IT Week 春2026」にて「X1 Pro」ほかを紹介 東京ビッグサイトで4月8日から10日まで
シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春2026」に出展いたします。
同展示会は、システム開発、運用、セキュリティ、データセンター、人材不足対策など、IT分野の最新動向が一堂に会する国内有数のイベントです。
当社ブースでは、言語の壁を解消するコミュニケーションツールとして、多人数でのリアルタイム翻訳を可能にする次世代デバイス「X1 Pro」をはじめ、1対1の対話に適した「W4 Pro」「W4」を展示します。会場では各製品のデモ機を用意しており、実際の使用感をご体験いただけます。ぜひ当社ブース（東展示棟2ホール・E15-6）へお立ち寄りください。
展示会概要
名称：Japan IT Week 春2026
会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan株式会社
入場料：無料（事前登録制）
当社出展概要
近年、日本企業では海外展開の加速や外国人材の活用が進む一方、現場レベルでの多言語コミュニケーションには依然として課題が残されています。従来は通訳者の手配や逐次翻訳、複数デバイスの併用などが必要となり、時間やコストの負担、会話の分断といった問題が生じていました。
タイムケトルはこれまでグローバル市場を中心に事業を展開してきましたが、日本市場においても本格的な展開を強化しています。本展示では「多人数リアルタイム翻訳」という新たなコミュニケーションの形を提案し、従来の翻訳デバイスでは難しかったビジネスシーンでの活用価値を提示します。
また、日本企業とのパートナーシップ構築およびBtoB領域での活用拡大も目指しています。
主な出展製品
■X1 Pro（日本初公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346169/images/bodyimage1】
「X1 Pro」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイスです。海外企業との会議や商談、展示会対応、多国籍チームでの業務など、幅広いシーンでの活用を想定しています。参加者はそれぞれ母国語のままで会話でき、翻訳待ちのストレスなくスムーズな意思疎通が可能です。今回、当社ブースで多言語による会議のデモンストレーションを体験いただけます。
主な特長：
・複数人が同時に発話しても、各参加者は自分の言語で会話を理解可能な「最大5言語の同時リアルタイム翻訳」
・QRコードまたは自動接続で、複雑な設定は不要な簡単接続でデバイス装着後すぐに複数言語の会議に参加可能。
・各参加者は必要な言語のみを聞くことができ、操作不要で自然な会話が継続。
・独自の音声認識技術により、騒がしい環境でも安定した翻訳。展示会や現場環境でも高精度な翻訳を実現
・スマートフォンやPCからの参加に対応。また最大50台の接続に対応する会議から講演まで対応する拡張性。音声・テキストでの理解および双方向コミュニケーションが可能
■W4 Pro
AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1のコミュニケーションに最適で、会場にて実際に体験いただけます。
■W4
骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載したイヤホン型翻訳デバイス。周囲のノイズの影響を受けにくく、静かな環境から騒がしい現場まで安定した音声認識を実現します。
同展示会は、システム開発、運用、セキュリティ、データセンター、人材不足対策など、IT分野の最新動向が一堂に会する国内有数のイベントです。
当社ブースでは、言語の壁を解消するコミュニケーションツールとして、多人数でのリアルタイム翻訳を可能にする次世代デバイス「X1 Pro」をはじめ、1対1の対話に適した「W4 Pro」「W4」を展示します。会場では各製品のデモ機を用意しており、実際の使用感をご体験いただけます。ぜひ当社ブース（東展示棟2ホール・E15-6）へお立ち寄りください。
展示会概要
名称：Japan IT Week 春2026
会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan株式会社
入場料：無料（事前登録制）
当社出展概要
近年、日本企業では海外展開の加速や外国人材の活用が進む一方、現場レベルでの多言語コミュニケーションには依然として課題が残されています。従来は通訳者の手配や逐次翻訳、複数デバイスの併用などが必要となり、時間やコストの負担、会話の分断といった問題が生じていました。
タイムケトルはこれまでグローバル市場を中心に事業を展開してきましたが、日本市場においても本格的な展開を強化しています。本展示では「多人数リアルタイム翻訳」という新たなコミュニケーションの形を提案し、従来の翻訳デバイスでは難しかったビジネスシーンでの活用価値を提示します。
また、日本企業とのパートナーシップ構築およびBtoB領域での活用拡大も目指しています。
主な出展製品
■X1 Pro（日本初公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346169/images/bodyimage1】
「X1 Pro」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイスです。海外企業との会議や商談、展示会対応、多国籍チームでの業務など、幅広いシーンでの活用を想定しています。参加者はそれぞれ母国語のままで会話でき、翻訳待ちのストレスなくスムーズな意思疎通が可能です。今回、当社ブースで多言語による会議のデモンストレーションを体験いただけます。
主な特長：
・複数人が同時に発話しても、各参加者は自分の言語で会話を理解可能な「最大5言語の同時リアルタイム翻訳」
・QRコードまたは自動接続で、複雑な設定は不要な簡単接続でデバイス装着後すぐに複数言語の会議に参加可能。
・各参加者は必要な言語のみを聞くことができ、操作不要で自然な会話が継続。
・独自の音声認識技術により、騒がしい環境でも安定した翻訳。展示会や現場環境でも高精度な翻訳を実現
・スマートフォンやPCからの参加に対応。また最大50台の接続に対応する会議から講演まで対応する拡張性。音声・テキストでの理解および双方向コミュニケーションが可能
■W4 Pro
AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1のコミュニケーションに最適で、会場にて実際に体験いただけます。
■W4
骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載したイヤホン型翻訳デバイス。周囲のノイズの影響を受けにくく、静かな環境から騒がしい現場まで安定した音声認識を実現します。