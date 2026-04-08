AI搭載PDFソフト「PDNob 2.0」2026年4月2日正式リリース
～より速く、よりスマートに進化した次世代PDF体験を提供～
Tenorshareは、AI搭載PDF編集ソフトの最新バージョン「PDNob 2.0」を、2026年4月2日に正式リリースしたことを発表いたします。
PDNob 2.0は、従来のPDF編集の枠を超え、「読む・編集する」から「理解する」へと進化。AI機能、OCR精度、操作性、パフォーマンスの全面刷新により、より効率的で直感的なドキュメントワークフローを実現します。
PDNob 2.0を無料ダウンロード https://bit.ly/4tClRyR
■ 主なアップデート内容
1. 新ホーム画面で操作効率を大幅向上
新しいホームインターフェースでは、編集・変換・OCR・一括処理などの主要機能へワンクリックでアクセス可能。
ファイル管理機能も強化され、ローカルとクラウドのドキュメントをより直感的に整理・検索できるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage1】
2.プロフェッショナルな編集機能で自由自在にカスタマイズ
テキストの追加・修正はもちろん、カーニングや行間、フォントスタイルなど細かな書式設定にも対応。レイアウト全体を直感的に調整でき、PDFを思い通りに編集できます。
さらに、画像の切り抜き・置換・最適化にも対応し、ドキュメントの品質をワンランク向上。あらゆるPDFをプロフェッショナルな仕上がりへと導きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage2】
3. 柔軟な閲覧モードで快適な読書体験
ナイトモード、ペーパーモード、アイケアモードなど複数の表示テーマを搭載。
長時間の閲覧でも目に優しく、シーンに応じた最適な読書環境を提供します。
さらに、見開き表示や連続スクロールなど多様な表示形式にも対応し、閲覧効率が大幅に向上しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage3】
4. AI OCRの強化で高精度な文字認識を実現
新しいAI OCRエンジンにより、画像やスキャンPDFの文字をより高精度に認識。
傾き補正・ノイズ除去・画質最適化などを自動で行い、編集可能なテキストへ変換します。
日本語・中国語・韓国語などCJK言語にも最適化され、より自然な認識結果を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage4】
5. AIドキュメント理解機能を強化
PDNob 2.0では、AIによるPDF解析機能が大幅に進化。
・文書内容に関する質問に回答
・該当ページや根拠の提示
・関連質問の自動提案
これにより、PDFは単なる閲覧対象から「理解・分析できる情報資源」へと進化します。
6. 編集・注釈機能のさらなる進化
描画性能の向上により、大容量PDFでも高速かつスムーズな編集が可能に。
・テキストの直接編集（Word感覚）
・画像の回転・トリミング・差し替え
・透かし・ヘッダー・フッターの一括適用
また、スマート注釈機能により、作業フローを中断することなくコメントや編集が行えます。
7. 一括処理・検索機能の強化
複数ファイルの変換・圧縮・OCR処理を効率的に実行できる一括処理機能を強化。
さらに、AI検索により文脈を理解した検索が可能となり、必要な情報へより迅速にアクセスできます。
■ 製品概要
製品名：PDF編集ソフトPDNob 2.0
公式サイト：https://bit.ly/4tClRyR
リリース日：2026年4月2日
対応OS：Windows / Mac
価格：無料体験版あり
■ 今後の展望
PDNobは、AI技術を活用したドキュメントソリューションとして、今後もユーザーの生産性向上を支援し続けます。
PDNob 2.0を通じて、よりスマートで効率的なPDF活用体験を提供してまいります。
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
Tenorshareは、AI搭載PDF編集ソフトの最新バージョン「PDNob 2.0」を、2026年4月2日に正式リリースしたことを発表いたします。
PDNob 2.0は、従来のPDF編集の枠を超え、「読む・編集する」から「理解する」へと進化。AI機能、OCR精度、操作性、パフォーマンスの全面刷新により、より効率的で直感的なドキュメントワークフローを実現します。
PDNob 2.0を無料ダウンロード https://bit.ly/4tClRyR
■ 主なアップデート内容
1. 新ホーム画面で操作効率を大幅向上
新しいホームインターフェースでは、編集・変換・OCR・一括処理などの主要機能へワンクリックでアクセス可能。
ファイル管理機能も強化され、ローカルとクラウドのドキュメントをより直感的に整理・検索できるようになりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage1】
2.プロフェッショナルな編集機能で自由自在にカスタマイズ
テキストの追加・修正はもちろん、カーニングや行間、フォントスタイルなど細かな書式設定にも対応。レイアウト全体を直感的に調整でき、PDFを思い通りに編集できます。
さらに、画像の切り抜き・置換・最適化にも対応し、ドキュメントの品質をワンランク向上。あらゆるPDFをプロフェッショナルな仕上がりへと導きます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage2】
3. 柔軟な閲覧モードで快適な読書体験
ナイトモード、ペーパーモード、アイケアモードなど複数の表示テーマを搭載。
長時間の閲覧でも目に優しく、シーンに応じた最適な読書環境を提供します。
さらに、見開き表示や連続スクロールなど多様な表示形式にも対応し、閲覧効率が大幅に向上しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage3】
4. AI OCRの強化で高精度な文字認識を実現
新しいAI OCRエンジンにより、画像やスキャンPDFの文字をより高精度に認識。
傾き補正・ノイズ除去・画質最適化などを自動で行い、編集可能なテキストへ変換します。
日本語・中国語・韓国語などCJK言語にも最適化され、より自然な認識結果を実現しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346265/images/bodyimage4】
5. AIドキュメント理解機能を強化
PDNob 2.0では、AIによるPDF解析機能が大幅に進化。
・文書内容に関する質問に回答
・該当ページや根拠の提示
・関連質問の自動提案
これにより、PDFは単なる閲覧対象から「理解・分析できる情報資源」へと進化します。
6. 編集・注釈機能のさらなる進化
描画性能の向上により、大容量PDFでも高速かつスムーズな編集が可能に。
・テキストの直接編集（Word感覚）
・画像の回転・トリミング・差し替え
・透かし・ヘッダー・フッターの一括適用
また、スマート注釈機能により、作業フローを中断することなくコメントや編集が行えます。
7. 一括処理・検索機能の強化
複数ファイルの変換・圧縮・OCR処理を効率的に実行できる一括処理機能を強化。
さらに、AI検索により文脈を理解した検索が可能となり、必要な情報へより迅速にアクセスできます。
■ 製品概要
製品名：PDF編集ソフトPDNob 2.0
公式サイト：https://bit.ly/4tClRyR
リリース日：2026年4月2日
対応OS：Windows / Mac
価格：無料体験版あり
■ 今後の展望
PDNobは、AI技術を活用したドキュメントソリューションとして、今後もユーザーの生産性向上を支援し続けます。
PDNob 2.0を通じて、よりスマートで効率的なPDF活用体験を提供してまいります。
配信元企業：TENORSHARE(HONGKONG)LIMITED
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