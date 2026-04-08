KAJI FACTORY PARK 1周年！感謝を込めた連動企画としてTO&FRO直営店ではずれなし！『買って福PON！チャレンジ』企画を開催中。特賞はKAJI FACTORY PARKご招待も！
「気持ちまで軽くなる軽さ」をコンセプトとしたファクトリーブランド「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」（https://toandfro.shop）を運営する、創業92年の合繊メーカーカジグループ（所在地：石川県金沢市、代表取締役 : 梶政隆）が、石川県かほく市にオープンした「KAJI FACTORY PARK」（カジファクトリーパーク）が、2026年4月10日（金）に1周年を迎えます。「KAJI FACTORY PARK」には、TO&FRO初の旗艦店もあり、KAJI FACTORY PARKでしか手に入らない限定品をはじめ、実店舗としてはTO&FRO製品の日本一の品揃えを誇ります。また、今回はオープン1周年を記念し、TO&FRO TOKYO店、HANEDA店、KAJI FACTORY PARK店にて『買って福PON！チャレンジ』企画を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346103/images/bodyimage1】
日本最大級の体験型産業観光施設
「KAJI FACTORY PARK」が1周年！
「KAJI FACTORY PARK」は、代表取締役社長である梶 政隆（かじ まさたか）が抱いていた『日本の繊維を元気にしたい、人が集まる業界にしたい』という思いを具現化する場として、石川県かほく市に2025年4月10日（木）にグランドオープン。「世界に誇る北陸繊維産地に本社を置くカジグループのテキスタイルブランド「KAJIF（カジフ）」を通じて、普段目にする生地が、どのように皆様の生活を支えているのか、その大切さや隠れたストーリーを楽しく学んでいただける体験型産業観光施設です。
工場内部を一般公開し、実際に生地を織る現場を見学していただけることも特徴で、「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」に加え、カジグループの自社ブランドである「K-3B（ケースリービー）」の旗艦店、繊維や織物を使ったワークショップ、北陸を中心とした“ものづくり”を紹介するセレクトショップ、地元の食材を使用したレストランを併設し、ものづくり体験を通じて豊かな暮らしをご提案します。
オープンよりたくさんのお客様にご来場いただき、カジグループが誇る技術力をたくさんの方にご体感いただけたことを心より感謝しております。カジグループはこれからも「KAJI FACTORY PARK」を通じて、石川県かほく市から繊維の可能性を世界へ発信し、繊維業界の活性化を目指してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346103/images/bodyimage2】
KAJI FACTORY PARK 1周年を記念！
直営店では『買って福PON！チャレンジ』を開催
KAJI FACTORY PARKの1周年を記念し、TO&FROの直営3店舗（HANEDA店、TOKYO店、KAJI FACTORY PARK店）では、TO&FROで人気のボストンバッグやパッカブルトートバッグ、オーガナイザーXSなどが当たるおたのしみ企画として、2026年の5月6日までの期間中『買って福PON！チャレンジ』を開催しています。
『買って福PON！チャレンジ』では、お会計税込み1万円ごとにくじを引いていただけます。空くじだった方にも、次回から使える500円のクーポンをプレゼントする企画です。さらに、TOKYO店とHANEDA店には「KAJI FACTORY PARKへペアでご招待」の特賞もご用意。特賞に当選すると、ペアでKAJI FACTORY PARKでのランチ、ワークショップ、お買い物クーポン、工場見学のアテンドまでついたスペシャルコースでTO&FROのものづくりをご体感いただきながらお楽しみいただけます。
同時に『クイズに答えてガチャに挑戦！』という、直営店にお立ち寄りいただくだけでもお楽しみいただける企画も開催しておりますので、この機会にぜひTO&FRO直営店にお立ち寄りください。
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日本最大級の体験型産業観光施設
「KAJI FACTORY PARK」が1周年！
「KAJI FACTORY PARK」は、代表取締役社長である梶 政隆（かじ まさたか）が抱いていた『日本の繊維を元気にしたい、人が集まる業界にしたい』という思いを具現化する場として、石川県かほく市に2025年4月10日（木）にグランドオープン。「世界に誇る北陸繊維産地に本社を置くカジグループのテキスタイルブランド「KAJIF（カジフ）」を通じて、普段目にする生地が、どのように皆様の生活を支えているのか、その大切さや隠れたストーリーを楽しく学んでいただける体験型産業観光施設です。
工場内部を一般公開し、実際に生地を織る現場を見学していただけることも特徴で、「TO&FRO（トゥーアンドフロー）」に加え、カジグループの自社ブランドである「K-3B（ケースリービー）」の旗艦店、繊維や織物を使ったワークショップ、北陸を中心とした“ものづくり”を紹介するセレクトショップ、地元の食材を使用したレストランを併設し、ものづくり体験を通じて豊かな暮らしをご提案します。
オープンよりたくさんのお客様にご来場いただき、カジグループが誇る技術力をたくさんの方にご体感いただけたことを心より感謝しております。カジグループはこれからも「KAJI FACTORY PARK」を通じて、石川県かほく市から繊維の可能性を世界へ発信し、繊維業界の活性化を目指してまいります。
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KAJI FACTORY PARK 1周年を記念！
直営店では『買って福PON！チャレンジ』を開催
KAJI FACTORY PARKの1周年を記念し、TO&FROの直営3店舗（HANEDA店、TOKYO店、KAJI FACTORY PARK店）では、TO&FROで人気のボストンバッグやパッカブルトートバッグ、オーガナイザーXSなどが当たるおたのしみ企画として、2026年の5月6日までの期間中『買って福PON！チャレンジ』を開催しています。
『買って福PON！チャレンジ』では、お会計税込み1万円ごとにくじを引いていただけます。空くじだった方にも、次回から使える500円のクーポンをプレゼントする企画です。さらに、TOKYO店とHANEDA店には「KAJI FACTORY PARKへペアでご招待」の特賞もご用意。特賞に当選すると、ペアでKAJI FACTORY PARKでのランチ、ワークショップ、お買い物クーポン、工場見学のアテンドまでついたスペシャルコースでTO&FROのものづくりをご体感いただきながらお楽しみいただけます。
同時に『クイズに答えてガチャに挑戦！』という、直営店にお立ち寄りいただくだけでもお楽しみいただける企画も開催しておりますので、この機会にぜひTO&FRO直営店にお立ち寄りください。