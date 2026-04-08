年間6,000万件を処理するOMS・WMS一体型「コマースロボ」、 Salesforce Commerce Cloud（SFCC）連携に対応しGlobal ECを支援
年間6,000万件を処理するOMS・WMS一体型システム「コマースロボ」を提供する株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、グローバルEC企業向けに、Salesforce Commerce Cloud（SFCC）とのデータ連携機能をカスタマイズ開発・納品し、4月1日より本格運用を開始したことをお知らせいたします。
Salesforce Commerce Cloud（SFCC）は、世界中のブランドに採用されているクラウドベースのB2C／B2B向けECプラットフォームです。AI機能やオムニチャネル対応、高度なカスタマイズ性を備え、数百万ドル規模のエンタープライズECに適したソリューションとして広く利用されています。
一方で、日本国内の物流現場において入出荷業務を行うためには、WMS（倉庫管理システム）との連携が不可欠です。
SFCCは柔軟性が高い反面、外部システム連携においてはWMS側にも高度なカスタマイズが求められます。
今回、当社はグローバルEC企業向けにSFCCとのデータ連携を前提としたWMSカスタマイズを実施し、本格運用を開始いたしました。本事例により、同様の要件を持つグローバル企業に対しても、再現性の高い導入・カスタマイズが可能であると考えております。
コマースロボティクスでは、要件定義から開発・運用サポートまでを英語で対応可能な専任チームを有しており、グローバル企業とのプロジェクト推進体制を整えています。クラウドWMS提供企業の中でも、英語によるカスタマイズおよびサポートに対応可能な企業は限られています。
また、コマースロボティクスは、これまでに200社以上の海外EC企業の運用支援実績を有しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346105/images/bodyimage1】
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■特徴（今回の連携内容）
１． 出荷指示連携
２． 在庫履歴実績連携
３． 出荷実績連携
４． 梱包実績連携
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■評価される3つのポイント
１．既存のSalesforce環境を活かした「オーダーメイド連携」
標準的な連携パッケージでは、システムの仕様に業務を合わせる必要がありました。
コマースロボは、お客様がすでに作り込まれたSalesforceのデータ構造や独自オブジェクトに合わせ、
柔軟にカスタマイズ連携を構築。現在の運用フローを止めることなく、物流DXを実現できる柔軟性が
高く評価されています。
２．事務と現場の「情報の分断」をゼロにする、圧倒的なリアルタイム性
Salesforce上の受注・商談データが、即座にコマースロボ（WMS）の出荷指示へと変換されます。