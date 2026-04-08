【5月直前】販売停止リスクを回避せよ! 国内管理人登録の「最終確認」セミナーを4月30日に開催。経産省との密な連携体制で申請実務をサポート。
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【5月直前】販売停止リスクを回避せよ!
国内管理人登録の「最終確認」セミナーを4月30日に開催。経産省との密な連携体制で申請実務をサポート。
～「言葉の壁」と「制度の壁」を同時解決。当局と共有した最新の課題解決策を中国語・韓国語で直接レクチャー～
2026年3月の年度末を越え、改正製品安全4法への対応は「検討フェーズ」から「完全実施フェーズ」へ移行しました。株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、3月24日の経済産業省との協議を経て、より迅速かつ正確な「国内管理人」の登録支援体制を構築。当局との緊密な情報交換ルートを活かし、複雑な申請実務の標準化をリードしています。
「海外メーカーへの説明が追いつかない」「書類の不備で審査が止まっている」という日本国内の担当者様、および海外事業者の皆様に向け、4月30日に4月度最後となる実務セミナーを開催いたします。
【官民連携による強み】
当社は今後も経産省と定例的に連絡を取り合い、最新の解釈や運用ルールを即座にサービスへ反映します。本セミナーでは、個別ケースに近い具体的なQ&Aを、母国語（中国語・韓国語）で直接解説するため、コミュニケーションロスによるミスをゼロに近づけます。
【開催概要】
日時： 2026年4月30日（木）
12:00～12:30：中国語セクション
12:30～13:00：韓国語セクション
形式： オンライン（Zoom）
【主な講演内容（予定）】
・改正製品安全4法の最新状況 2025年12月25日施行後の動向と、海外EC企業が直面している課題。
・国内管理人制度の重要性と選任実務 国内管理人の役割、責任範囲、および経済産業省への具体的な届出プロセス。
・楽天市場における「改正製品安全4法」への対応義務
・楽天RMSでの「国内管理人」情報設定マニュアル
・審査落ちを防ぐためのポイントと、万が一の通知が届いた際の初動。
・コマースロボティクスによる支援サービスのご紹介 複雑な法令対応をワンストップでサポートする「国内管理人サービス」の詳細。
・質疑応答
実際に経済産業省と行ったミーティングをもとに、海外企業が陥りやすいミスや、よくある間違いなどを直接登壇者から質疑応答の時間にご質問いただけます。
【申し込み方法】
参加をご希望の方は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【5月直前】販売停止リスクを回避せよ!
国内管理人登録の「最終確認」セミナーを4月30日に開催。経産省との密な連携体制で申請実務をサポート。
～「言葉の壁」と「制度の壁」を同時解決。当局と共有した最新の課題解決策を中国語・韓国語で直接レクチャー～
2026年3月の年度末を越え、改正製品安全4法への対応は「検討フェーズ」から「完全実施フェーズ」へ移行しました。株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、3月24日の経済産業省との協議を経て、より迅速かつ正確な「国内管理人」の登録支援体制を構築。当局との緊密な情報交換ルートを活かし、複雑な申請実務の標準化をリードしています。
「海外メーカーへの説明が追いつかない」「書類の不備で審査が止まっている」という日本国内の担当者様、および海外事業者の皆様に向け、4月30日に4月度最後となる実務セミナーを開催いたします。
【官民連携による強み】
当社は今後も経産省と定例的に連絡を取り合い、最新の解釈や運用ルールを即座にサービスへ反映します。本セミナーでは、個別ケースに近い具体的なQ&Aを、母国語（中国語・韓国語）で直接解説するため、コミュニケーションロスによるミスをゼロに近づけます。
【開催概要】
日時： 2026年4月30日（木）
12:00～12:30：中国語セクション
12:30～13:00：韓国語セクション
形式： オンライン（Zoom）
【主な講演内容（予定）】
・改正製品安全4法の最新状況 2025年12月25日施行後の動向と、海外EC企業が直面している課題。
・国内管理人制度の重要性と選任実務 国内管理人の役割、責任範囲、および経済産業省への具体的な届出プロセス。
・楽天市場における「改正製品安全4法」への対応義務
・楽天RMSでの「国内管理人」情報設定マニュアル
・審査落ちを防ぐためのポイントと、万が一の通知が届いた際の初動。
・コマースロボティクスによる支援サービスのご紹介 複雑な法令対応をワンストップでサポートする「国内管理人サービス」の詳細。
・質疑応答
実際に経済産業省と行ったミーティングをもとに、海外企業が陥りやすいミスや、よくある間違いなどを直接登壇者から質疑応答の時間にご質問いただけます。
【申し込み方法】
参加をご希望の方は、下記URLよりお申し込みください。
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
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