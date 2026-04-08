【官民連携で加速】経産省と「国内管理人」登録の課題を共有。4月16日に中国語・韓国語対応の「改正製品安全4法」実務セミナーを開催！
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【官民連携で加速】経産省と「国内管理人」登録の課題を共有。4月16日に中国語・韓国語対応の「改正製品安全4法」実務セミナーを開催！
～3月24日の経済産業省との直接協議に基づき、海外事業者の「審査落ち」を防ぐ最新の申請ノウハウを公開～
改正製品安全4法の施行に伴い、海外事業者にとって「国内管理人」の選任と登録は、日本市場での販売継続における最優先課題となっています。株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、去る3月24日に経済産業省とミーティングを実施。現場で多発している申請不備や保険証券の適合性について具体的な課題感を共有し、今後は当局と密に連携して対応していくことで合意いたしました。
この合意を受け、当社では海外拠点の担当者が直接理解できるよう、中国語・韓国語によるセクションを設けた「実務特化型オンラインセミナー」を4月16日に開催いたします。
【本セミナーの重要性】
現在、ECプラットフォームでの審査において、書類の僅かな記述ミスや、保険内容の不一致による「登録却下」が相次いでいます。本セミナーでは、経産省との協議で明確になった「当局が重視するポイント」を、言語の壁を超えて正確に伝達します。
【開催概要】
日時： 2026年4月16日（木）
12:00～12:30：中国語セクション
12:30～13:00：韓国語セクション
形式： オンライン（Zoom）
参加費： 無料（事前登録制）
【プログラム（予定）】
・3ヶ月経過後の総括：改正法対応の現状と、今すぐ対応すべき優先事項
・実務徹底解説：「国内管理人」選任から経済産業省への届出までのフロー
・リスク回避の具体策：PSE/PSCマーク表示と特定輸入事業者の法的責任
・支援サービス紹介：コマースロボティクスが提供する「国内管理人サービス」
・Q&Aセッション
このセミナーに参加すれば、実際に経済産業省からヒアリングした、海外企業の間違いやすいポイントや、どのようなところをチェックされているかなども、Q&Aセッションで直に登壇者に質問できます。
【お申し込みURL】
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
【官民連携で加速】経産省と「国内管理人」登録の課題を共有。4月16日に中国語・韓国語対応の「改正製品安全4法」実務セミナーを開催！
～3月24日の経済産業省との直接協議に基づき、海外事業者の「審査落ち」を防ぐ最新の申請ノウハウを公開～
改正製品安全4法の施行に伴い、海外事業者にとって「国内管理人」の選任と登録は、日本市場での販売継続における最優先課題となっています。株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、去る3月24日に経済産業省とミーティングを実施。現場で多発している申請不備や保険証券の適合性について具体的な課題感を共有し、今後は当局と密に連携して対応していくことで合意いたしました。
この合意を受け、当社では海外拠点の担当者が直接理解できるよう、中国語・韓国語によるセクションを設けた「実務特化型オンラインセミナー」を4月16日に開催いたします。
【本セミナーの重要性】
現在、ECプラットフォームでの審査において、書類の僅かな記述ミスや、保険内容の不一致による「登録却下」が相次いでいます。本セミナーでは、経産省との協議で明確になった「当局が重視するポイント」を、言語の壁を超えて正確に伝達します。
【開催概要】
日時： 2026年4月16日（木）
12:00～12:30：中国語セクション
12:30～13:00：韓国語セクション
形式： オンライン（Zoom）
参加費： 無料（事前登録制）
【プログラム（予定）】
・3ヶ月経過後の総括：改正法対応の現状と、今すぐ対応すべき優先事項
・実務徹底解説：「国内管理人」選任から経済産業省への届出までのフロー
・リスク回避の具体策：PSE/PSCマーク表示と特定輸入事業者の法的責任
・支援サービス紹介：コマースロボティクスが提供する「国内管理人サービス」
・Q&Aセッション
このセミナーに参加すれば、実際に経済産業省からヒアリングした、海外企業の間違いやすいポイントや、どのようなところをチェックされているかなども、Q&Aセッションで直に登壇者に質問できます。
【お申し込みURL】
https://py9j0.share.hsforms.com/2B7kEWUFMTPu9IfkLsBW-7Q
【PSE・PSC国内管理人サービス詳細】https://airtrade.jp/service_en/domestic-administrator
【メールでのお問合せ】global@commerce-robotics.com
【オンライン個別無料相談会お問合せ】global@commerce-robotics.com
【株式会社コマースロボティクス 会社概要】
海外企業が日本のECマーケットに進出するためのサポートおよび業務委託サービス「Air Trade（エアトレード）」をご提供しております。
楽天市場のグローバル公式パートナーとして、海外企業の日本進出をイチからお手伝いいたします。
商号：株式会社コマースロボティクス
代表者：代表取締役 伊藤 彰弘
所在地：東京都港区新橋5-10-5 PMO新橋II 4階
設立：2013年7月
事業内容：SaaS事業、Global事業、AI事業、ERP事業
URL：http://www.commerce-robotics.com
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