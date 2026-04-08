化学物質管理における、SDSの作成と管理セミナー 6/3（水）［オンライン］
■化学規制対応 先進企業に学ぶ実務セミナー ～現場が語る各国化学物質管理シリーズ～
東亞合成株式会社 藤倉 絹子様をお迎えし、化学物質管理における、SDSの作成と管理について解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
東亞合成株式会社 藤倉 絹子様をお迎えし、化学物質管理における、SDSの作成と管理について講演いただきます。
本シリーズでは、先進的な取り組みを実践している企業様が培われてきた知識やご経験を共有いただける貴重なセミナーとなっております。
■本講座のポイント
国内外のSDS作成における社内管理方法
■本講習会で得られる知識
主に海外SDSの作成と管理方法
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
6月2日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：5月27日（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346203/images/bodyimage1】
【日 時】2026年06月03日（水）13:30-15:00（開場時間13：15）
【テーマ】化学物質管理における、SDSの作成と管理セミナー6/3（水）［オンライン］
【要 旨】
１．当社の化学物質管理について
「化学物質管理」と実践
２．(M)SDS作成と管理について
当社が作成/管理している(M)SDS
国内外の(M)SDS作成と配付、課題について
３．営業が直面する法規対応
トラブル事例等
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講師】
東亞合成株式会社 技術生産本部 品質保証部 化学物質管理課
藤倉 絹子様
【講師情報】
■略歴
2009年 東亞合成（株）入社、研究所所属（シリコン系材料、ポリマー等の製品開発）
2016年 知的財産部
2019年 品質保証部（化学物質管理業務）
2026年 品質保証部 化学物質管理課
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
▼ケミスパート ご登録はこちら
https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2460/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
東亞合成株式会社 藤倉 絹子様をお迎えし、化学物質管理における、SDSの作成と管理について解説いたします。
ハニカム・テクノリサーチ株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：陳梅官）は、以下の内容でセミナーを開催いたします。
東亞合成株式会社 藤倉 絹子様をお迎えし、化学物質管理における、SDSの作成と管理について講演いただきます。
本シリーズでは、先進的な取り組みを実践している企業様が培われてきた知識やご経験を共有いただける貴重なセミナーとなっております。
■本講座のポイント
国内外のSDS作成における社内管理方法
■本講習会で得られる知識
主に海外SDSの作成と管理方法
本セミナーは、「オンライン形式」で開催いたします。
また、化学品法規制に関するお困り事を抱える企業様を対象としたものです。
弊社が提供しているコンサルティングなど各サービスと競合する事業を営む方は、本セミナーへの参加をご遠慮下さい。
■申込期限について
6月2日（火）23:59まで
セミナー開催前日までお申込いただけます。
申込が最低開催人数に満たない場合は、セミナーが中止となる場合がございます。
■講師への質問
セミナー終了後の質問は受付いたしません。
ご質問がある場合には、申し込み完了メール内にあるリンクもしくは当日に専用フォームより投稿ください。
事前質問受付締め切り：5月27日（水）23:59まで
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346203/images/bodyimage1】
【日 時】2026年06月03日（水）13:30-15:00（開場時間13：15）
【テーマ】化学物質管理における、SDSの作成と管理セミナー6/3（水）［オンライン］
【要 旨】
１．当社の化学物質管理について
「化学物質管理」と実践
２．(M)SDS作成と管理について
当社が作成/管理している(M)SDS
国内外の(M)SDS作成と配付、課題について
３．営業が直面する法規対応
トラブル事例等
※内容は状況に応じて調整、変更の可能性がありますのでご了承ください。
【講師】
東亞合成株式会社 技術生産本部 品質保証部 化学物質管理課
藤倉 絹子様
【講師情報】
■略歴
2009年 東亞合成（株）入社、研究所所属（シリコン系材料、ポリマー等の製品開発）
2016年 知的財産部
2019年 品質保証部（化学物質管理業務）
2026年 品質保証部 化学物質管理課
【場 所】
ZOOMを用いたオンライン開催となります。
参加リンクはお申し込み後にご案内致します。
【利用ツール】
ZOOMにてご参加いただきます。
参加用リンクは、前日までにメールでご案内させていただきます。
【使用環境について】
必ず使用環境のご確認をお願いいたします。
詳細はこちらからご確認ください。
→Windows-macOS-およびLinuxのシステム要件
■推奨ブラウザ
サポートされているブラウザ
Windows：Edge 12+、Firefox 27+、 Chrome 30+
Mac：Safari 7+、 Firefox 27+、 Chrome 30+
Linux：Firefox 27+、 Chrome 30+
■非対応
下記のブラウザではご参加いただけません。
※ただし事前にZOOMアプリをインストールいただくことでご参加可能です。
・Internet Explorer11 ブラウザ
【受講料】
1名につき25000円（消費税別、資料代）
ケミスパート会員に登録していただくと、お得な会員価格【無料会員は2000円引き（登録日より年間5回まで）、
正会員は5000円引き（共通チケットの使用で年18回まで）】でセミナーにお申込みをしていただけます。
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https://www.honeycomb-tr.com/club/memreg.jsp
【お申込み】
ハニカム・テクノリサーチ株式会社のHP セミナーお申し込みフォームよりお願いします。
https://www.honeycomb-tr.com/Seminar/2460/
配信元企業：ハニカム・テクノリサーチ株式会社
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