【無料公開】AWSのコスト高騰にお悩みのCTO・開発責任者へ。構成を変えずにコストを下げる『AWSコスト最適化の定石』を提供開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346193/images/bodyimage1】
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、AWSのランニングコスト増大に課題を抱える企業や開発責任者に向けて、実践的なノウハウをまとめたホワイトペーパー『AWSコスト最適化の定石～クラウド時代の経営効率を支える新たなコストマネジメント戦略～』を、[公開日 例：2026年4月1日]より無料で公開いたしました。
▼本ガイドの無料ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sp-wpdl-form/?utm_source=dreamnews/
【背景：なぜ今、コスト最適化が必要なのか？】
企業のIT環境においてクラウド移行が当たり前となる中、AWSをはじめとするクラウド特有の「従量課金制」によるコスト高騰や、予測の難しさが多くの企業で課題となっています。
「どこから削ればいいかわからない」「構成を変更するにはエンジニアの工数とリスクが伴う」といった現場のリアルな声に対し、本資料ではコスト最適化を単なる経費削減ではなく、「環境を常に見直し、最良の状態を維持するための仕組み化」として捉え、明日から使える実践的なアプローチを解説しています。
【ホワイトペーパーのハイライト】
本資料では、AWSコスト最適化を「運用」「設計」「契約」の3つの層に分け、具体的なステップを紹介しています。
第3章〈運用編〉すぐできるコスト削減施策
不要なリソースの特定と削除、効率的な運用ルールの整備など、即効性のある対策。
第4章〈設計編〉中長期で効く最適化
RI（リザーブドインスタンス）やSP（Savings Plans）、Auto Scalingを活用し、設計面から無駄をなくすアプローチ。
第6章〈契約編〉リセールサービスで契約コストを削る
エンジニアの工数やリスクを伴わずに、最も確実かつ安全にコストを下げる「AWS請求代行サービス（Sunny Payなど）」の活用法。Root権限の譲渡不要で全サービスを割引適用するメリットなどを解説。
【こんな方におすすめです】
・自社のAWSインフラコストが適正かどうかわからないCTO・開発部門長
・社内でインフラコスト削減のミッションを任されているご担当者様
・開発エンジニアのリソースを割かずに、手っ取り早くコストを下げたい方
・現在利用中のAWSアカウント構成を変えずに割引だけを適用したい方
▼『AWSコスト最適化の定石』（全18ページ）の無料ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sp-wpdl-form/?utm_source=dreamnews/
【株式会社アイディーエスについて】
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、EC や AWS などの各種システムの 構築から運用、活用支援など、数多くの提案・開発実績を有します。 特に AWS の分野においては、AWS アドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウド （http://www.sunnycloud.jp）のブランド名にて数多くのアセスメント、AWS 環境構築を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容： システム開発、AWS 請求代行、AWS 環境構築
配信元企業：株式会社アイディーエス
アマゾンウェブサービス（以下：AWS）のアドバンストティア サービスパートナーであるサニークラウド（運営会社：株式会社アイディーエス、本社：東京都港区、代表取締役：中野 貴志、以下アイディーエス）は、AWSのランニングコスト増大に課題を抱える企業や開発責任者に向けて、実践的なノウハウをまとめたホワイトペーパー『AWSコスト最適化の定石～クラウド時代の経営効率を支える新たなコストマネジメント戦略～』を、[公開日 例：2026年4月1日]より無料で公開いたしました。
▼本ガイドの無料ダウンロードはこちら
https://www.sunnycloud.jp/sp-wpdl-form/?utm_source=dreamnews/
【背景：なぜ今、コスト最適化が必要なのか？】
企業のIT環境においてクラウド移行が当たり前となる中、AWSをはじめとするクラウド特有の「従量課金制」によるコスト高騰や、予測の難しさが多くの企業で課題となっています。
「どこから削ればいいかわからない」「構成を変更するにはエンジニアの工数とリスクが伴う」といった現場のリアルな声に対し、本資料ではコスト最適化を単なる経費削減ではなく、「環境を常に見直し、最良の状態を維持するための仕組み化」として捉え、明日から使える実践的なアプローチを解説しています。
【ホワイトペーパーのハイライト】
本資料では、AWSコスト最適化を「運用」「設計」「契約」の3つの層に分け、具体的なステップを紹介しています。
第3章〈運用編〉すぐできるコスト削減施策
不要なリソースの特定と削除、効率的な運用ルールの整備など、即効性のある対策。
第4章〈設計編〉中長期で効く最適化
RI（リザーブドインスタンス）やSP（Savings Plans）、Auto Scalingを活用し、設計面から無駄をなくすアプローチ。
第6章〈契約編〉リセールサービスで契約コストを削る
エンジニアの工数やリスクを伴わずに、最も確実かつ安全にコストを下げる「AWS請求代行サービス（Sunny Payなど）」の活用法。Root権限の譲渡不要で全サービスを割引適用するメリットなどを解説。
【こんな方におすすめです】
・自社のAWSインフラコストが適正かどうかわからないCTO・開発部門長
・社内でインフラコスト削減のミッションを任されているご担当者様
・開発エンジニアのリソースを割かずに、手っ取り早くコストを下げたい方
・現在利用中のAWSアカウント構成を変えずに割引だけを適用したい方
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【株式会社アイディーエスについて】
独立系クラウドインテグレータ。情報系システム構築を専門としており、EC や AWS などの各種システムの 構築から運用、活用支援など、数多くの提案・開発実績を有します。 特に AWS の分野においては、AWS アドバンストティア サービスパートナーとして、サニークラウド （http://www.sunnycloud.jp）のブランド名にて数多くのアセスメント、AWS 環境構築を行っています。
本社所在地：東京都港区芝2-3-18 YM芝公園ビル5階
代表：代表取締役 中野 貴志
事業内容： システム開発、AWS 請求代行、AWS 環境構築
配信元企業：株式会社アイディーエス
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