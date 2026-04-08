飲料用紙パック包装機械市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、動向、展望（2025年～2035年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、「飲料用紙パック包装機械市場：タイプ別（ラップアラウンドカートナー、トップロードカートナー、水平サイドロードカートナー、バーティカルスリーブ、バーティカルリーフレット、その他）、運転方式別（自動、半自動）、用途別（非アルコール飲料、アルコール飲料、乳飲料）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは飲料用紙パック包装機械市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威といった主要な市場ダイナミクスを強調している。
飲料用紙パック包装機械市場の概要
飲料用紙パック包装機械とは、牛乳、ジュース、植物由来飲料などの液体製品向けに、紙パックの成形、充填、密封を行う自動化装置を指す。これらの機械は、滅菌、紙器の成形、正確な液体充填、気密シールといった複数の工程を統合し、製品の安全性と保存期間を確保するものである。高い効率性、衛生基準への適合、無菌包装への対応能力により、食品・飲料業界で広く使用されている。最新のシステムは高度な制御機能、高速運転、廃棄物最小化機能を備えている。持続可能な包装および利便性の高いフォーマットへの需要の高まりが、世界的に飲料用紙パック包装機械の採用を促進している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、飲料用紙パック包装機械市場の市場規模は2025年に15億米ドルであった。また、同市場は2036年末までに24億米ドルの収益規模に達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038420
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346266/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる飲料用紙パック包装機械市場の定性的分析によれば、同市場の規模は、包装飲料の普及、より良い未来に向けたクリーンな包装、持続可能な包装ソリューションへの需要の増加、ならびに技術革新および自動化の進展を背景として拡大すると見込まれている。飲料用紙パック包装機械市場における主要企業には、Krones AG、Syntegon Technology、SIG Combibloc Group AG、Elopak ASA、ACG Worldwide、RA Jones、Jacob White Packaging Ltd.、GPI Equipment、KHS GmbH、Econocorp Inc.が含まれる。
当社の飲料用紙パック包装機械市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 飲料用紙パック包装機械市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の飲料用紙パック包装機械市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（2035年まで、 日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、運転方式別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
飲料用紙パック包装機械市場のセグメンテーション
飲料用紙パック包装機械市場の概要
飲料用紙パック包装機械とは、牛乳、ジュース、植物由来飲料などの液体製品向けに、紙パックの成形、充填、密封を行う自動化装置を指す。これらの機械は、滅菌、紙器の成形、正確な液体充填、気密シールといった複数の工程を統合し、製品の安全性と保存期間を確保するものである。高い効率性、衛生基準への適合、無菌包装への対応能力により、食品・飲料業界で広く使用されている。最新のシステムは高度な制御機能、高速運転、廃棄物最小化機能を備えている。持続可能な包装および利便性の高いフォーマットへの需要の高まりが、世界的に飲料用紙パック包装機械の採用を促進している。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、飲料用紙パック包装機械市場の市場規模は2025年に15億米ドルであった。また、同市場は2036年末までに24億米ドルの収益規模に達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、約5.3%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346266/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる飲料用紙パック包装機械市場の定性的分析によれば、同市場の規模は、包装飲料の普及、より良い未来に向けたクリーンな包装、持続可能な包装ソリューションへの需要の増加、ならびに技術革新および自動化の進展を背景として拡大すると見込まれている。飲料用紙パック包装機械市場における主要企業には、Krones AG、Syntegon Technology、SIG Combibloc Group AG、Elopak ASA、ACG Worldwide、RA Jones、Jacob White Packaging Ltd.、GPI Equipment、KHS GmbH、Econocorp Inc.が含まれる。
当社の飲料用紙パック包装機械市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域およびそれぞれの国に関する詳細な分析も含んでいる。さらに、本調査レポートは日本の顧客の特定ニーズに合わせた詳細分析も提供している。
目次
● 飲料用紙パック包装機械市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の飲料用紙パック包装機械市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（2035年まで、 日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：タイプ別、運転方式別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
飲料用紙パック包装機械市場のセグメンテーション