サウジ開発基金、パラオと1500万米ドルの開発融資協定を締結、地域経済成長を促進

ンゲルルムッド（パラオ）--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- サウジ開発基金（SFD）は、パラオ共和国と1500万米ドルの開発融資協定を締結したことを発表しました。これは、SFDにとってパラオにおける初の開発パートナーシップとなります。

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Saudi Fund for Development Signs USD 15 Million Agreement with the Republic of Palau to Drive Local Economic Growth (Photo: AETOSWire)

協定は、パラオの首都であるンゲルルムッドで行われた式典において、SFDの最高経営責任者（CEO）であるスルタン・アブドゥルラフマン・アル＝マルシャド閣下と、パラオのスランゲル・S・ウィップス・ジュニア大統領によって署名されました。

1500万米ドルの開発融資は、パラオ国家開発銀行を通じて提供され、地域経済の活性化を目的として、パラオのデベロッパー、企業、起業家が主導するプロジェクトを支援します。この資金は、パラオの国家優先事項に沿って、影響の大きいイニシアチブを促進し、草の根レベルでの持続可能な経済成長を育みます。

この協定は、カリブ海および太平洋地域の18の島嶼国における開発プロジェクトを支援しているSFDによる小島嶼開発途上国（SIDS）への継続的なコミットメントを反映するもので、SFDは資金提供を通じて、開発途上国経済のレジリエンス強化、必要不可欠なサービスへのアクセス拡大、そして持続可能な開発に貢献しています。

パラオのスランゲル・S・ウィップス・ジュニア大統領は、この支援に対する深い感謝の意を表明し、「この協定は、国家開発銀行を通じて資金を提供することで、パラオの経済をより強固なものにするためのもので、これにより、パラオのデベロッパー、企業、起業家は、雇用を創出し、投資を促進し、より多くの価値を国内に留める新たなプロジェクトを主導できるようになります。同時に、気候変動に強い住宅を手頃な価格で優先的に提供することで、地域コミュニティを強化し、若者たちがパラオで未来を築くより多くの理由を提供するとともに、将来の世代のために、より強靭な経済基盤を築くことができます」と述べています。

サウジ開発基金（SFD）のCEOであるスルタン・アブドゥルラフマン・アル＝マルシャド閣下は、「パラオとの初の協定を締結できたことを誇りに思います。重要な資金へのアクセスを拡大することで、地元の起業家を支援し、パラオ国民の強固な未来の実現に貢献することを希望します。本協定は、パラオ全体の繁栄を促進するという当基金のより広範な使命を体現するものです」と述べました。

SFDは1974年の設立以来、譲許的融資を通じて開発途上国を支援し、世界各地の持続可能な社会の発展と経済成長に貢献してきました。

サウジ開発基金について：

サウジ開発基金（SFD）は、開発途上国におけるプロジェクトやプログラムへの資金提供を目的とした譲許的開発融資を提供する政府機関です。

SFDは1974年の設立以来、100か国以上で800件を超えるプロジェクトやプログラムに資金を提供し、その総額は220億米ドル以上に達しています。これらのプロジェクトは、運輸・通信、社会インフラ、農業、エネルギー、産業・鉱業など、多岐にわたる分野に及んでいます。これらのプロジェクトは、最も支援を必要とする国々の恵まれないコミュニティの社会経済成長と生活水準の向上に貢献しています。SFDの活動は国際開発原則に基づき、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に寄与するものです。さらに、SFDは地域や国際機関とのパートナーシップを通じて開発のための協力強化にも取り組んでいます。

*配信元：AETOSWire

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Nawaf Alojrush, Director of Media Relations, Saudi Fund for Development

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Source: Saudi Fund for Development





