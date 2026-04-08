「ナーシングホームからふる庭園もりやま」2026年5月オープン ～4月16日・17日・18日に内覧会を開催～

株式会社ｉ＆ｆホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号、代表取締役社長：位田篤史）のグループ会社である日本ライフケアソリューションズ株式会社は、2026年5月、愛知県名古屋市守山区に住宅型有料老人ホーム「ナーシングホームからふる庭園もりやま」を開設いたします。

これに先立ち、2026年4月16日(木)・17日(金)・18日(土)の3日間、内覧会を開催いたします。



ナーシングホームからふる庭園もりやま（イメージ）

施設概要

施設名：ナーシングホームからふる庭園もりやま

所在地：愛知県名古屋市守山区瀬古東一丁目1607番地

アクセス：JR新守山駅より徒歩約15分

定員：76名

体制：24時間365日、介護士・看護師が常駐

当施設では、手作りの温かい食事の提供や機械浴の設置など、ご利用者様が安心して快適に過ごせる環境を整えています。

施設の特徴

「誰のために」を第一に考え、ご利用者様一人ひとりの想いや気持ちに寄り添うケアを大切にしています。医療・介護の連携体制のもと、安心と尊厳のある暮らしを支援いたします。

開設の背景

高齢化が進む地域において、医療依存度の高い方でも安心して生活できる住まいのニーズが高まっています。当施設は、そうした地域課題に応えるべく、医療と介護が連携した体制を整え、地域社会への貢献を目的として開設いたします。

内覧会概要

開催日：2026年4月16日(木)・17日(金)・18日(土)

時間：10:00～16:00

会場：ナーシングホームからふる庭園もりやま（施設所在地と同様）

内容：施設見学、入居相談会（全日開催）、

ご来場いただいた方には、プレゼントをご用意しております。

特別イベント：

4月18日（土）は、大道芸パフォーマーによるイベントを開催予定です。

大道芸パフォーマーｍｉｋｉ

「からふるグループ」は、明るく親しみやすいスタッフが「誰のために」「笑顔あふれるおもてなし」を合言葉に、安心して過ごせる住環境とサービスを提供しています。これからも、その想いを大切にしながら、地域に根ざした介護・福祉のかたちを追求してまいります。

様々な出会いやご縁から生まれた6社からなるｉ＆ｆグループは、これからも人との出会いを大切にし、笑顔あふれる地域社会づくりに向けて挑戦を続けて参ります。

【お問合せ先】

株式会社ｉ＆ｆホールディングス

所在地：愛知県名古屋市中区栄二丁目10番1号

TEL：052-462-1210

WEBサイト：https://iandf-gr.jp/

▼グループ会社WEBサイト

株式会社ｉｆオートサービス：https://if-autoservice.jp/

日本ライフケアソリューションズ株式会社：https://colorfulgarden.jp/

末廣建設株式会社：https://suehiro-k.co.jp/

株式会社立実家：https://tatsumiya-jp.com/

株式会社ｉｆスタッフ：https://if-life-support.co.jp/

株式会社ｉｆｏｏｄｓ：ー