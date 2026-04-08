株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）が日本総輸入代理店を務めるイタリア・ミラノ発のウォッチブランドD1 Milano（ディーワンミラノ）は、2026年春夏コレクションの第4弾として、スポーティなデザインを取り入れた「POLYCARBON」コレクションの新作モデルを2026年4月10日（金）に発売します。

5週連続の新作企画、第4弾が発売

本モデルは、2026年春夏コレクションとして展開する"5週連続リリース企画"の第4弾。3月20日から4月17日までの5週間にわたり、ブランドの多彩なデザインアプローチを順次紹介しています。今回登場するモデルは、ポリカーボネート素材の軽量な装着感はそのままに、スポーツウォッチを思わせるベゼルデザインを取り入れた新しいスタイルのPOLYCARBONシリーズです。

POLYCARBON SPORT DESIGN

今回の新作では、ダイバーズウォッチを想起させるベゼルデザインを取り入れ、スポーティな印象を加えたPOLYCARBONモデルが登場します。ポリカーボネート素材ならではの軽さと耐久性により、日常使いはもちろん、アクティブなシーンでも快適に着用できる仕様となっています。また、防水性能は10ATMを備えており、日常生活防水として十分な機能を備えています。ミニマルなデザインをベースとするD1 Milanoらしさを保ちながら、スポーティな要素を取り入れたコレクションです。

Models

PRODUCT INFORMATION

Collection POLYCARBON

Case Size：40.5mmMaterial：PolycarbonateGLASS：MINERAL WITH BLUE ANTI-REFLEX COATINGMovement：Quartz WITH 3 HANDSWATER RESISTANCE：10ATMLaunch Date：2026年4月10日(金)

◆発売店舗

エイチエムエスウォッチストア表参道、エイチエムエスウォッチストア横浜ジョイナス店、ビヨンクールキャッスル、H°M'S" WatchStore公式オンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）、その他D1 Milano取り扱い店舗

◆お客様お問い合わせ先

エイチエムエスウォッチストア表参道東京都渋谷区神宮前4-4-9-1FTEL：03-6438-9321

2026 SPRING / SUMMER COLLECTION

5 WEEK RELEASE PROGRAM

ブランドを象徴するミニマルウォッチから、ポリカーボネート素材を使用したカジュアルライン、スポーツデザイン、クロノグラフモデルまで、D1 Milanoの多様なデザインアプローチを5週にわたって紹介します。