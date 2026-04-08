事業を通じて社会課題解決を目指す総合サービス企業 シダックス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：志太 勤一、以下、シダックス）は、2026年4月1日（水）より、グループの新たな事業子会社として、特色あるB to Cサービス、および企業や自治体、地域団体と連携して多様なサービスを展開するシダックス・コミュニティープラス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：織原 智昭、以下、SCP）をスタートさせました。

SCPの事業コンセプトは、これからの日本社会、ビジネスシーンで重要となる「コミュニティーの活性化」です。地域コミュ二ティ―からエンターテインメント、アミューズメントカフェ等のカルチャー、SNS等のインターネットまで、健全で活力あるコミュニティーの形成です。フードサービス事業を祖業とし、その後、レストランカラオケ事業、コンビニエンス中食事業、スポーツアンドカルチャー事業、社会サービス事業（学童保育、学校給食）等さまざまなサービスを展開しながら、社会課題解決型企業を目指し、シダックスグループが65年以上にわたり培ってきたサービス実装力で実現していきます。

この度、グループの新たな事業会社となるSCPは、2020年10月よりグループ内で新規事業の開発を行ってきた「TOS（トータルアウトソーシング）事業本部」を中心に事業展開を進めてまいります。

今後SCPは、全国数多くの企業様・自治体様を対象に65年以上培ってきたB to B（法人対象）事業、B to P（Public：自治体対象）事業、そしてカラオケやエンターテインメント施設運営で培ってきたB to C（一般消費者対象）事業のノウハウ・知見・実績を活かし、コミュニティーには必須となる車両運行サービスとのシナジーを生み出し、新しい「B to C事業」、および「B to B to C事業」「B to P to C事業」を手がけていきます。

＜シダックス・コミュニティープラス株式会社 概要＞

【会社名】 シダックス・コミュニティープラス株式会社【代表取締役社長】 織原 智昭【所在地】 東京都渋谷区神南1-12-10 シダックス・カルチャービレッジ【TEL】 03-6731-9410

【主な事業内容（今後の予定含む）】①施設運営業務（B to B to C事業／B to P to C事業） 企業内、公共施設等の運営管理、各種サービスを行います。 ※TOS事業本部として、2020年11月より、茨城県守谷市にある食事・運動・温浴が可能な複合施設「いこいの郷 常総」の受託運営や、民間企業のオフィス・保養所の食事提供や管理運営、ボートレース場の選手宿舎での食事提供等を実施。今後も当業務を継続いたします。②食事提供業務、カフェ・施設内売店運営業務等（B to B to C事業／B to P to C事業） オフィス、病院、公共施設等での食事提供、カフェ・施設内売店運営等を行います。③IPコンテンツとのコラボカフェ、コラボスペースの運営（B to C事業） ※TOS事業本部として、株式会社講談社が東京・池袋に開設したLIVEエンターテインメントビル「Mixalive TOKYO（ミクサライブ東京）」の全館運営管理およびライブカフェ「Live Cafe Mixa（ライブカフェミクサ）」を、2020年9月の店舗オープン時から2026年1月の全館閉館時まで運営してきた実績がございます。今後もこうした施設の受託運営を行う予定です④コワーキングスペース内のカフェスペースへの食品・飲料等の供給、メニューのご提案（B to B to C事業） ※現段階で、約20カ所の取引実績がございます⑤ホテル運営全般（B to B to C事業） （フロント、受付、予約、飲食提供、清掃等）⑥ホール運営（B to C事業） シダックス・カルチャーホール（東京都渋谷区）の運営等を行います。