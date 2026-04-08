シンセン・タイムケトル・テクノロジーズ（以下、タイムケトル／本社：中国・深圳／CEO：田力）は、2026年4月8日（水）から10日（金）まで、東京・有明の東京ビッグサイトで開催される「Japan IT Week 春2026」に出展し、多人数でのリアルタイム翻訳を可能にする次世代デバイス「X1 Pro」を日本市場で初公開いたします。また、「X1 Pro」を利用した多言語による会議のデモを体験いただけます。同展示会は、システム開発、運用、セキュリティ、データセンター、人材不足対策など、IT分野の最新動向が一堂に会する国内有数のイベント。当社ブースでは、言語の壁を解消するコミュニケーションツール「X1 Pro」、1対1の対話に適した「W4 Pro」「W4」を展示します。会場では各製品のデモ機を用意しており、実際の使用感をご体験いただけます。ぜひ当社ブース（東展示棟2ホール・E15-6）へお立ち寄りください。

展示会概要

名称：Japan IT Week 春2026会期：2026年4月8日（水）～10日（金）10:00～17:00会場：東京ビッグサイト主催：RX Japan株式会社入場料：無料（事前登録制）

当社出展概要

近年、日本企業では海外展開の加速や外国人材の活用が進んでいます。しかし、現場レベルでの多言語コミュニケーションには依然として課題が多く、通訳者の手配や逐次翻訳、複数デバイスの併用などが必要となることから、時間やコストの負担、会話の分断といった問題が生じていました。タイムケトルはAI翻訳コミュニケーションツールでこれまでグローバル市場を中心に事業を展開してきました。日本市場においても本格的な展開しています。本展示では「X1 Pro」で多人数リアルタイム翻訳という新たなコミュニケーションの形を提案し、従来の翻訳デバイスでは難しかったビジネスシーンでの活用価値を提示します。また、日本企業とのパートナーシップ構築およびBtoB領域での活用拡大も目指しています。

主な出展製品

■X1 Pro（日本初公開）

「X1 Pro」は、1台で複数人・複数言語の会話を同時に処理し、通訳を介さない自然な多言語コミュニケーションを実現する次世代翻訳デバイス。海外企業との会議や商談、展示会対応、多国籍チームでの業務など、幅広いシーンでの活用を想定した製品です。参加者はそれぞれ母国語のままで会話でき、翻訳待ちのストレスなくスムーズな意思疎通が可能です。本展示では多言語によるデモ会議を体験していただけます。主な特長：・複数人が同時に発話しても、各参加者は自分の言語で会話を理解可能な「最大5言語の同時リアルタイム翻訳」・QRコードまたは自動接続で、複雑な設定は不要な簡単接続でデバイス装着後すぐに複数言語の会議に参加可能。・各参加者は必要な言語のみを聞くことができ、操作不要で自然な会話が継続。・独自の音声認識技術により、騒がしい環境でも安定した翻訳。展示会や現場環境でも高精度な翻訳を実現・スマートフォンやPCからの参加に対応。また最大50台の接続に対応する会議から講演まで対応する拡張性。音声・テキストでの理解および双方向コミュニケーションが可能

■W4 Pro

AI翻訳技術により高い翻訳精度と自然な会話体験を実現したイヤホン型デバイス。1対1のコミュニケーションに最適で、会場にて実際に体験いただけます。

■W4

骨伝導技術と骨声紋センサーを搭載したイヤホン型翻訳デバイス。周囲のノイズの影響を受けにくく、静かな環境から騒がしい現場まで安定した音声認識を実現します。

タイムケトルCEO・田力から来場されるみなさまへのメッセージ

これまで多言語コミュニケーションは、時間とコストの制約が大きいものでした。タイムケトルは、その壁を取り除き、誰もが言語を意識せずにコミュニケーションできる世界の実現を目指しています。当社はSB C&S株式会社と販売協力の提携を行っているだけでなく、日本市場における展開強化に向けて、ローカライズ施策の共同推進やBtoB領域での活用シーン開拓・検証など、具体的な共同プロジェクトも視野に入れて事業を展開しています。日本市場においても、グローバルビジネスを支えるインフラとして新たな価値を提供してまいります。Japan IT Week 春では、誰もが自分の言語のままで自然に会話できる環境の実現で、会議のあり方を変えるソリューションとなる当社の最新製品「X1 Pro」をはじめとした次世代のコミュニケーションツールをご紹介いたします。どうぞご期待ください。

会社概要

Timekettle（タイムケトル）は、AI翻訳技術を核とするコミュニケーションデバイスの開発・提供を行うグローバル企業です。「言語の壁をなくし、人と人とのつながりをより自由にする」というビジョンのもと、世界100以上の国・地域で事業を展開し、数百万人規模のユーザーに利用されています。独自の音声認識・翻訳アルゴリズムにより、リアルタイムで自然な対話体験を提供しています。会社名：Shenzhen Timekettle Technologies Co., Ltd.所在地：中国・深圳市米国拠点：Timekettle Inc.（USA）事業内容：AI翻訳デバイスの開発・販売公式サイト：https://jp.store.timekettle.co/

展示ブース

東京ビッグサイト（東展示棟2ホール）・ブース番号：E15-6ブース訪問予約はこちらから（展示会への事前来場登録が必要です）https://www.japan-it.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1633012881330563-AA

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

担当：rayna.chen住所：8th Floor, West Tower, Lepu Building, No. 66, Xingke Road, Nanshan, Shenzhen, China電話：+86 13828875960Email：rayna.chen@timekettle.co