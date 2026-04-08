キモノめーかんえぽっく実行委員会(所在地：大阪市中央区、代表取締役：寺本 幸司、運営：株式会社トリエ)は、2026年4月11日(土)・12日(日)に開催する「春の大大阪キモノめーかんえぽっく2026」について、新たな追加情報をお知らせいたします。





第1報公開後、SNSを中心に大きな反響が寄せられ、特にきものすなお氏のスペシャルトークステージは開催前から話題沸騰。

さらに、ビーズショップJ4によるワークショップや、参加型ファッションショーなど、“体験型コンテンツ”が充実したイベントとして注目を集めています。





きものすなお1





■きものすなお氏によるスペシャルトークステージ

開催前からSNSで話題沸騰、YouTubeチャンネル「きものすなお」( www.youtube.com/@kimonosunao )を中心に、初心者にもわかりやすい着付け解説や、日常に着物を取り入れるライフスタイルを発信する人気クリエイター〈きものすなお〉氏。

YouTube登録者数41.4万人、Instagramフォロワー17.1万人という圧倒的な発信力を背景に、登壇発表後には「絶対行きたい」「楽しみすぎる！」といった声がSNSで多数寄せられ、ステージは開催前から大きな話題※となっています。※自社調べ

明日から試せる着付けのコツ、現代の暮らしに合う着物の楽しみ方など、ここでしか聞けない内容をお届けします。

MCはFM802のDJ〈飯室大吾〉氏。軽快なトークとともに、着物の魅力を深く楽しく感じていただけるステージです。





きものすなお2





きものすなお3





■ビーズショップJ4による特別ワークショップ『めーかん・和～くしょっぷ』

ビーズアクセサリー専門店〈Beads Shop J4〉の協力によりその場でオリジナルの和装アクセサリーを制作できるワークショップを開催します。

羽織紐 帯留め 髪飾りなど、数あるビーズ・パーツの中からお好きな素材を選びJ4の専門スタッフが丁寧に指導しながら制作いただけます。初心者でも安心して参加でき、世界にひとつだけの作品をお持ち帰りいただけます。





参加費：1アイテムにつき税込2,000円(パーツ代込)予約優先制。公式WEB・SNS掲載の専用フォームより受付。





＜ワークショップ作品例＞





和柄ビーズを中心にした華やかな羽織紐





多素材を組み合わせた上品なアクセサリー





花モチーフの彫刻パーツを使ったアクセサリー





■きものファン参加型「めーかんKIMONOコーディネートファッションショー」開催決定

きものを愛する皆さまが主役となる、参加型ファッションショー「めーかんKIMONOコーディネートファッションショー」を今年も開催します。

正統派、カジュアル派、アレンジ派など、多彩な“あなたらしいきものスタイル”がステージに集結。個性あふれるコーディネートが披露され、会場が華やかに盛り上がる人気企画です。





2026年4月12日(日)14：00～(ステージにて)

多彩なキモノファンによる多彩なコーディネートをお楽しみください。





昨年のステージ模様





大阪府立国際会議場ホール内





昨年のゲストステージの模様 左：FM802 DJ 飯室大吾、右：昨年のゲスト・さんかく





■開催概要

日時 ：2026年4月11日(土)・12日(日)

会場 ：グランキューブ大阪12階(大阪府立国際会議場 特別会議室)

出展数：66ブランド

内容 ：キモノ展示販売、ワークショップ、トークショー、

KIMONOファッションショー ほか

主催 ：キモノめーかんえぽっく実行委員会









■会社概要

商号 ： 株式会社トリエ

代表者 ： 代表取締役 寺本 幸司

所在地 ： 〒540-0034 大阪市中央区島町1-1-2 丸善ボタンビル2F

設立 ： 2016年2月

事業内容： 和装品製造販売及び販売

URL ： http://toriekimono.com









■公式サイト

https://www.kimonomakeanepoch.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

キモノめーかんえぽっく実行委員会 お客様相談窓口

TEL ： 06-6585-0335

MAIL： kimono.make.an.epoch@gmail.com