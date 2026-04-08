株式会社ビガーエス(所在地：福岡県太宰府市吉松1丁目8番1号、代表取締役：古賀 勢朗)は、JADOGOLF製品以外のゴルフ用品も購入ができる総合WEBゴルフショップ『JADOGOLF OnlineGeneralShop』が4月6日(月)に開設、JADOGOLFオンラインショップよりリニューアルオープンします。





JADOGOLF OnlineGeneralShop： https://www.jadogolf.jp/









■開設背景

近年、ゴルフ市場は若年層の参入や女性ゴルファーの増加により、これまで以上に多様化・活性化しています。こうした環境変化に伴い、ゴルフ用品の購入スタイルも大きく変わり、オンラインでの比較検討やスマートフォンからのスムーズな購買体験が求められるようになりました。

当社では、こうしたお客様のニーズに応えるべく、JADOGOLFオンラインショップを「より見やすく、より選びやすく、より信頼できる」そして当社ブランド「JADOGOLF」以外のゴルフ用品を購入できる総合ゴルフショップとして進化させることを目的に、全面リニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、国内ブランド・海外ブランドの幅広い商品の取り扱い、商品検索性の向上、ブランド横断での比較機能、スマートフォン最適化など、ユーザビリティを大幅に改善。また、ゴルフ初心者から上級者まで、幅広いお客様が安心して商品を選べるよう、スタッフレビューや商品解説コンテンツの充実にも取り組んでいます。

オンラインショップの刷新は、単なるデザイン変更ではなく、「お客様一人ひとりのゴルフライフをより豊かにする」という当店の理念を実現するための新たなスタートです。今後も、より良いサービスと体験を提供できるよう、継続的な改善と挑戦を続けてまいります。









■サイトの特徴

(1)JADOGOLF製品以外の購入が可能に

これまで自社ブランドのみだったラインナップを大幅に拡大し、国内外の主要ゴルフブランドの商品を取り扱う総合オンラインショップへと刷新。

クラブ・バッグ・アクセサリーなど、幅広いカテゴリーをワンストップで購入できる環境を整えました。





(2)スマートフォンでも、どこでも快適に閲覧できる設計

画面サイズに合わせて自動で最適化されるレイアウトを採用。

商品画像・文字サイズ・ボタン配置を見直し、スクロールしやすく、情報が読みやすい構成に刷新しました。





(3)営業日14時までのご注文は“当日発送”に対応

当店在庫品に限り、営業日の14時までにご注文いただいた商品は、即日発送を実施。

急ぎで必要なアイテムや、ラウンド前の買い足しにも安心してご利用いただける体制を整えています。





(4)ポイント付与システムによるお得な購買体験

当店では、お客様により満足度の高い購買体験を提供するため、商品購入時にポイントが貯まる独自のポイント付与システムを導入いたしました。リニューアルしたオンラインショップでは、日常的にご利用いただくほどお得になる仕組みを整え、継続的にご利用いただける環境を強化しています。









■WEBサイトをリニューアルオープンと同時に実店舗もオープン

オンラインだけでなく実際に商品を手に取っていただける場として、実店舗を同時オープンいたしました。店舗では、WEBサイトで展開しているラインナップに加え、店舗限定アイテムやスタッフによるコーディネート提案など、リアルならではの体験をご提供いたします。

WEBとリアルの両面から、より多くのお客様にブランドの魅力をお届けできるよう、サービス向上に努めてまいります。





実店舗もオープン





■サイト概要

サイト名： JADOGOLF OnlineGeneralShop

URL ： https://www.jadogolf.jp/

開設日時： 4月6日(月)9:30









■会社概要

商号 ： 株式会社ビガーエス

代表者 ： 代表取締役 古賀 勢朗

所在地 ： 〒818-0138 福岡県太宰府市吉松1丁目8番1号

設立 ： 2013年4月

事業内容： ゴルフ用品の卸、小売り、WEB販売

JADOGOLF製品の企画、販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://www.jadogolf.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ビガーエス

E-Mail： net@vigor-s.com