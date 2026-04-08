家電のサブスク・レンタルサービス レンティオ(Rentio)を手がけるレンティオ株式会社(所在地：東京都品川区、代表取締役社長：三輪 謙二朗、以下 レンティオ)は、法人向けレンタル事業の強化及び商品ジャンルの拡張に伴う事業成長の加速を目的とし、2026年3月31日付で防犯カメラのレンタル事業を手掛けるヒイヅル株式会社(所在地：静岡県静岡市、代表取締役：網中 克俊、以下 ヒイヅル)の全株式を株式譲渡価格3.7億円で取得し、グループ化したことをお知らせいたします。





コインパーキングや建設業の法人を顧客とした防犯カメラのレンタル事業で数多くの現場で導入実績があるヒイヅルとレンティオが持つ、CS・オペレーションの知見を掛け合わせることで、両社にとって大きな相乗効果が期待できると考え、今回の締結にいたりました。





今後は、引き続き自社での商品ジャンルの拡張に加え、M&Aを有効な手段として活用しながら、ヒイヅルと共に、さらなる事業成長を目指してまいります。









【レンティオ代表取締役社長 三輪謙二朗より】

レンティオが培ってきたノウハウを共有し、ヒイヅルの強みと掛け合わせることで、両社が相互に成長できる体制を構築してまいります。

今後もお客様により安心・安全なサービスの提供に努めてまいります。





【ヒイヅル代表取締役 網中克俊より】

グループインすることでCS体制の強化、在庫管理の最適化、業務の属人化解消を進め、顧客に対してより安定的かつ継続的に高品質なサービスを提供できる体制を構築し、より多くのお客様に選ばれるサービス作りを目指してまいります。





【ヒイヅル新代表取締役 名古屋健より】

防犯カメラのレンタルという専門性の高い領域で確かな実績を持つヒイヅルさんと、レンティオの強みであるCSやオペレーションのノウハウを掛け合わせることで、一緒に事業を伸ばせると感じました。

今後はtoC・toB問わずレンタル領域でともに挑戦していきたいと思います。









【ヒイヅルとは】

工事不要の監視・防犯カメラのレンタルサービス。低価格でネット契約や配線工事は一切不要のコンセントにつなぐだけで録画・遠隔監視が可能な防犯カメラを取り扱う。

https://www.heazl.co.jp/





【レンティオ(Rentio)とは】

7,500種類以上のカメラ・家電を買わずにためせる、家電のサブスク・レンタルサービス。試してみて気に入ればそのまま購入も可能。月間15万人以上が利用し、ユーザー評価は★4.7。短期間だけ使ってみたいカメラや、晴れ着・季節家電、購入前にお試ししたい最新キッチン家電や掃除家電など幅広くお試しが可能。









【レンティオ株式会社について】

本社 ： 〒140-0002 東京都品川区東品川三丁目31番8号 東品川ビルディング

代表者 ： 代表取締役社長 三輪 謙二朗

設立 ： 2015年4月6日

事業内容： カメラ、家電製品を中心にレンタル及び販売する

イーコマース事業、情報サイトの運営など

URL ： https://www.rentio.co.jp/





■取扱商品の一例

カメラ ： 一眼レフ、アクションカメラ、インスタントカメラ、他

一般家電： 掃除家電、美容家電、キッチン家電、他

事務家電： プロジェクター、PC、スマホ、他

その他 ： ファッション、ゴルフ用品、他