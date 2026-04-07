ガザのための編み物「KNIT4GAZA（ニット・フォー・ガザ）」プロジェクトを開始

特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン

2026年、特定非営利活動法人 パレスチナ子どものキャンペーン（新宿区下落合3-12-23 豊ビル4階）は、公益財団法人 日本手芸普及協会事務局 の全面協力をえて、「ガザに届け！ニットでエールを！～編んでつなげよう。ガザの子どもたちへの支援の輪～KNIT4GAZA（ニット・フォー・ガザ）」プロジェクトを開始いたします。

2年以上続いた戦争中も、停戦後の今も、ガザの子どもたちは、過酷なテントでの避難生活を続けています。

子ども支援（パレスチナ子どものキャンペーン）

パレスチナはハンドメイド刺繍などで有名な地域です。パレスチナの方が作ったハンドメイド製品の販売などを通し、女性やろう者の自立支援などの活動をしてきましたが、今日の情勢下ではそれもかないません。

避難先のテントで刺繍制作を続ける女性たち（ガザ）

そこで、日本に住む私たちが編み物を通じ、ガザに「想い」と「支援金」を届けたいと思います。

１.「編み物を通じて、想いを届ける」

ガザの子どもたちに「贈りたいもの」、「届けたいメッセージ」を編み物（モチーフ）にこめて編んで、横断幕のようにつなげて、ガザへ「エール」を送るアクションです。

つなげたモチーフは、日本国内の美術館や平和イベント、市町村、学校や団体などへ貸し出しを行います。

２.チャリティー用ニット作品の売上を「ガザの子ども支援」に

残念ながら、厳しい情勢下でまだガザに物を届けることはできません。そのため、ご提供いただいた皆さまの編み物作品を販売し、売上を「ガザの子ども支援」につなげます。

ご参加方法など詳細はホームページをご確認ください。

KNIT4GAZAホームページ https://ccpjapan.my.canva.site/knit4gaza(https://ccpjapan.my.canva.site/knit4gaza)

プロジェクトエントリーページ https://forms.office.com/r/JV4df3AyVj(https://forms.office.com/r/JV4df3AyVj)

Instagram https://www.instagram.com/knit_4gaza/(https://www.instagram.com/knit_4gaza/)

ガザに直接何かを届けることが難しい今、

「想いをみえるカタチにできるニット」にたくしてみませんか？

多くの方のご参加をお待ちしています。