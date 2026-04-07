Pacific Meta、AI×ブロックチェーン成長戦略を発表。M&Aしたグループ基盤を活かす

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役：岩崎 翔太、以下「当社」）は、AI×ブロックチェーンの成長戦略を策定いたしましたので、お知らせいたします。当社は自社の経営基盤を「経営OS」と位置づけ、AI×ブロックチェーンによる継続的な刷新を推進しています。M&Aを通じて強化したグループの開発力・事業基盤を実証フィールドとして活用し、そこで得た知見と方法論をクライアント企業のDX支援へ展開していくことを戦略の柱としています。

背景：なぜ今、AI×ブロックチェーンなのか

ブロックチェーン技術は、暗号資産やNFTにとどまらず、金融インフラ、RWA、セキュリティトークン、デジタルIDなど、企業経営の根幹に関わる領域へと急速に拡大しています。同時に、AIの進化により、データの分析・判断・実行を自律的に行う技術基盤が整いつつあります。この2つが掛け合わさることで、企業の経営プロセスそのものを変革できる時代が到来しています。

しかし、多くの企業にとって「どこから始めればよいのか」「投資対効果が見えない」といった課題が根強く、技術のポテンシャルと実際の活用との間にはギャップが存在します。当社は、このギャップを埋めるには、まず自らがAI×ブロックチェーンを最も徹底的に活用する企業であることが不可欠だと考え、本戦略を策定しました。

戦略の3つの柱

1. 自社実践：”経営OS”をAI×ブロックチェーンで刷新する

当社は、自社の経営プロセスそのものを「経営OS」と捉え、業務オペレーション・財務基盤・経営意思決定をAI×ブロックチェーンの技術で継続的にアップデートしています。

具体的には、AIエージェントによる業務オペレーションの自動化・効率化を全社的に推進しているほか、資産の一部をステーブルコインで保有し資産運用する取り組みを開始しております。AI×ブロックチェーンを活用した資産運用プロダクト「AutoFund」の開発にもすでに着手しています。

※AutoFundに関するプレスリリースはこちら(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/6499/)

さらに、社内の経営データを一元的に集約・可視化するデータ基盤の構築も進めており、これらの自社実践から得られる知見が、グループ実証やクライアント支援の基盤となります。

2. グループ実証：M&Aで強化した開発力を活かし、グループ企業でDXを実行する

当社は、2026年2月に発表したキリフダ株式会社、そして昨日（2026年4月6日）発表のKenpal株式会社の子会社化により、グループの開発力を大幅に強化しました。今後も、当社戦略と親和性の高い領域でM&Aをはじめとする成長投資を積極的に継続し、グループの技術力・事業基盤のさらなる拡充を進めてまいります。

※キリフダ株式会社のM&Aに関するプレスリリースはこちら(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/6289/)

※Kenpal株式会社のM&Aに関するプレスリリースはこちら(https://pacific-meta.co.jp/news/press-release/6625/)

この強化された開発力・事業基盤を活かし、グループ企業に対してブロックチェーン技術を活用したDXを推進していきます。自社で推進する「経営OS」の刷新をグループ各社へ展開し、業務プロセスの変革と新規事業機会の開拓を実行することで、M&A後のバリューアップ（PMI）を実現します。グループ企業を「実証フィールド」として活用することで、机上の戦略ではなく、実行に裏打ちされた方法論を蓄積していく方針です。

3. 企業DX支援：実践と実証に基づくコンサルティングの展開

自社で実践し、グループ企業で実証した、AI×ブロックチェーンを活用した「経営OS」刷新の方法論を、コンサルティングサービスとしてクライアント企業に提供します。ブロックチェーン戦略の策定からトークン設計、プロトタイプ開発、業務プロセスへの実装・運用定着まで、エンド・ツー・エンドで伴走するサービスモデルです。

当社グループはこれまでに260社以上の企業に対し、ブロックチェーンの活用支援や事業開発支援を行ってまいりました。本戦略により、これらの実績をさらに発展させ、自社実践とグループ実証に裏打ちされた「実装力を伴うコンサルティング」 へとサービスを強化してまいります。

代表取締役 岩崎 翔太 コメント

約10年間の経営経験を通じて、私はずっと経営の型化を追い求めてきました。AIとブロックチェーンが同時に実用段階に入った今、ブロックチェーンネイティブである私たちだからこそ形にできる”経営OS”があると確信しています。まずは自分たちが最も使い、グループで実証し、そこで本当に効果のあったものだけをお客様にお届けしていきます。道のりはまだ長いですが、地に足をつけて進めてまいります。

今後の展望

当社は、本戦略に基づき以下の取り組みを推進してまいります。なかでもM&Aをはじめとする成長投資については引き続き積極的に進め、グループ基盤の拡充を図ります。

株式会社Pacific Metaの概要

- AI×ブロックチェーンによる「経営OS」のさらなる進化- AutoFundをはじめとする自社プロダクトの開発推進- グループ企業への「経営OS」展開によるPMI推進- M&Aをはじめとする成長投資の継続によるグループの技術力・事業領域の拡充- 自社実践・グループ実証に基づくブロックチェーンDXコンサルティングの本格展開- RWA、セキュリティトークン、ステーブルコイン等を活用したブロックチェーン金融サービスの開発

会社名：株式会社Pacific Meta

所在地：東京都港区芝2-2-12 浜松町PREX 8F

代表者：代表取締役 岩崎 翔太

設立：2022年8月10日

資本金：6億3,000万円（資本準備金含む）

事業内容：ブロックチェーンの実装型コンサルティング

URL：https://pacific-meta.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社Pacific Meta 広報

お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/