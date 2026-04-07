【4/16開催・参加費無料】LIVE BOARD/大阪メトロ アドエラが解説「p-DOOH取引の「ヘルシー化」がもたらす変革」

株式会社シード・プランニング

株式会社シード・プランニング（本社：東京都文京区、代表取締役社長：梅田 佳夫）の子会社である株式会社デジタルインファクト（本社：東京都文京区、代表取締役社長：野下 智之）が運営するExchangeWireJAPANが2026年4月16日（木）17時より無料オンラインイベント「ThoughtLeaders」を開催します。

●イベントお申込み

https://peatix.com/event/4928977/view

◆ ThoughtLeadersとは

「ThoughtLeaders」は、ExchangeWireJAPAN編集部と、業界に影響力のある専門家によるキートピックスに関するプレゼンテーション、Ｑ＆Ａトークやパネルディスカッションなどをお届けする、無料で参加できるバーチャルミニライブイベントです。

第9回は「プログラマティックDOOH取引の「ヘルシー化」がもたらす変革」をテーマとして、4月16日(木)17時より開催いたします。

今回は、株式会社 LIVE BOARD メディア部 リーダー 福永 奈津子氏、株式会社 LIVE BOARDクライアントサービス部 リーダー アルバダウィ アハメド氏、株式会社 大阪メトロ アドエラ デジタルソリューション部 部長補佐 兼 マーケティング室 宮本 佳直氏をお招きし、2026年2月に公開されたLIVE BOARD社とアドエラ社のインタビュー記事の内容を、さらにわかりやすく解説。

純広告・SSP商流・アドサーバー商流の3つの商流を組み合わせた運用方法や、プログラマティック取引を活性化させる基盤づくりとして、LIVE BOARDが取り組む「ヘルシー化」に焦点を当てます。様々な広告主から選ばれる信頼されるプラットフォームの条件を明らかにすると共に、DOOH市場がさらなる発展を遂げるための未来像を提示します。

※記事URL

プログラマティックDOOH取引の「ヘルシー化」がもたらす変革。アドエラとLIVE BOARDが実現する、信頼されるプラットフォームの条件【インタビュー前編／後編】

前編 https://www.exchangewire.jp/2026/02/26/interview-liveboard-adera01/

後編 https://www.exchangewire.jp/2026/02/27/interview-liveboard-adera02/

ぜひご参加下さい。

●イベントお申込み

https://peatix.com/event/4928977/view

◆ ExchangeWire JAPAN ThoughtLeaders #009イベント開催概要

日時

4月16日(木)17:00～18:00

開催方法

オンライン・ZOOMウェビナーにて開催

※URLは、お申し込みをいただいたのち、開催日当日13時までにお送りします。

費用

無料

スピーカー

株式会社 大阪メトロ アドエラ デジタルソリューション部 部長補佐 兼 マーケティング室 宮本 佳直氏

株式会社 LIVE BOARD メディア部 リーダー 福永 奈津子氏

株式会社 LIVE BOARD クライアントサービス部 リーダー アルバダウィ アハメド氏

モデレーター

ExchangeWireJAPAN 副編集長 柏 海

お申込み

https://peatix.com/event/4928977/view

お申込み締切

4月15日(水)10:00

本イベントの対象者

・pDOOHの最新情報について知りたい方

・pDOOHを活用した収益最大化のヒントを得たい方

・アドサーバーやSSPの導入メリットを具体的に知りたい方

・デジタル広告とOOHの垣根を越えたマーケティングを模索中の方

◆お問い合わせ

【株式会社 デジタルインファクト】

E-mail : info@digitalinfact.com