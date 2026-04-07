STマイクロエレクトロニクス、生活家電や産業用ドライバ向けモータ制御アプリケーションを対象としたGaNのリファレンス設計を発表

STマイクロエレクトロニクス

STマイクロエレクトロニクス（NYSE：STM、以下ST）は、生活家電や産業用ドライバをヒートシンク無しに600W以上の電力で駆動できる、GaN（窒化ガリウム）モータ制御用リファレンス設計ボード「EVSTDRVG611MC(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evstdrvg611mc.html?icmp=tt48186_gl_pron_feb2026)」を発表しました。この設計ボードの活用により、製品の小型化と開発コストの低減に貢献します。

ターンキー・ボードとして、電源を入れてすぐに評価を開始できるこのリファレンス設計ボードは、STの「STDRIVEG611(https://www.st.com/ja/power-management/stdriveg611.html?icmp=tt48186_gl_pron_feb2026)」GaNドライバIC、ディスクリートのGaNパワー・トランジスタ、および「STM32G431」ミックスド・シグナル・マイクロコントローラ（マイコン）を搭載しています。BOMと回路図、および低コストな2層配線基板（108 x 110mm）のガーバ・ファイルはSTのウェブサイトからダウンロードできます。

STのGaN高電子移動度トランジスタ（HEMT）とGaNドライバICは、電力変換を変化させつつあり、チャージャやアダプタ、サーバのPSUなどに導入され、シリコン技術では達成できないほどの効率と電力密度を実現しています。EVSTDRVG611MCリファレンス設計ボードに搭載されたゲート・ドライバのSTDRIVEG611は、モータ制御においてGaNの動作を容易にするため、ハード・スイッチングに最適化されています。このドライバに650V、75mΩのGaNトランジスタを組み合わせ、このボードを使用することで、家電設計者は、業界をリードする電力定格や電子回路モジュールの小型化、および信頼性の向上を実現できます。

EVSTDRVG611MCは、DC電源接続時にヒートシンク無しで600Wを超える動作が可能です。ヒートシンクを追加することで最大電力容量を増強できるため、洗濯機のような生活家電に加え、産業機器向けサーボ・ドライバやその他のブラシレスDC（BLDC）モータ・アプリケーションにおいて、柔軟な電力範囲に対応します。STDRIVEG611ドライバは、小型のQFNパッケージ（5 x 4mm）を採用しています。STM32G431マイコンはSTのSTM32ファミリ製品で、3個のシャント・センシング用の3つのアナログ・アンプを備え、競争力に優れたBOMを実現します。同マイコンはArm(R) Cortex(R)-M4コアを搭載し、高度な制御アルゴリズムを実行することで、高速の回転数までリアルタイムで動作します。

ユーザはEVSTDRVG611MCボードを迅速に評価し、STのモータ制御ワークベンチを用いて、アプリケーション機器の開発を開始できます。このワークベンチは、新製品の開発に必要なモータ・プロファイラや開発を支援する性能モニタなどのツールを備えていると共に、ファームウェアの自動生成が可能なため、開発期間の短縮に貢献します。ユーザは、センサ付き / センサレス・モードのベクトル制御（FOC）を用いて、スムーズかつ高精度な動作を実現でき、ホール・センサやインクリメンタル・エンコーダ、アブソリュート・エンコーダ等のさまざまなフィードバック・オプションも使用できます。

EVSTDRVG611MC(https://estore.st.com/en/evstdrvg611mc-cpn.html?icmp=tt48186_gl_pron_feb2026)はSTの販売代理店またはeSToreから入手可能で、価格は約125.06ドルです。

詳細については、ウェブサイト(https://www.st.com/ja/evaluation-tools/evstdrvg611mc.html?icmp=tt48186_gl_pron_feb2026)をご覧ください。

STマイクロエレクトロニクスについて

STは、約48,000名の従業員を擁し、包括的なサプライ・チェーンと最先端の製造設備を有する世界的な総合半導体メーカーです。約20万社を超えるお客様や数千社のパートナー企業と協力しながら、お客様のビジネス創出や持続可能な社会をサポートする半導体ソリューションの開発ならびにエコシステムの構築に取り組んでいます。STのテクノロジーは、スマート・モビリティ、電力エネルギー管理の効率化、クラウド接続型自律デバイスの普及を可能にします。STは、すべての直接・間接排出（スコープ1および2）、ならびに製品輸送、従業員の出張・通勤による排出（スコープ3の注力分野）におけるカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを進めており、2027年末までに再生可能エネルギーの使用率を100％にする計画です。さらに詳しい情報はSTのウェブサイト（http://www.st.com(https://www.st.com/content/st_com/ja.html)）をご覧ください。

◆ お客様お問い合わせ先

STマイクロエレクトロニクス（株）

アナログ・MEMS・センサ製品グループ

〒108-6017 東京都港区港南2-15-1

品川インターシティA棟

TEL : 03-5783-8250