Hakuhodo DY ONE、TikTok ShopのLIVEコマース領域で株式会社Global Growthと協業開始

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、TikTok LIVE提携エージェンシー※1「GGTK」を運営する株式会社Global Growth（本社：東京都品川区、代表取締役社長：上野和孝）と協業し、TikTok Shop運用におけるLIVEコマース領域の強化を図ります。当社は、TikTok Shop公式パートナー（TSP）※2として、2025年5月よりTikTok Shop活用トータル支援サービス「BUZZ BUY BOOSTERTM」※3 を提供しています。本協業により、その支援体制をさらに拡充し、企業へのサービス価値向上を目指してまいります。

■背景

TikTok Shopは、TikTokプラットフォーム上で商品検索から動画・LIVE配信の視聴、購入までをシームレスに完結できるEC機能です。日本では2025年6月に提供を開始し、市場規模は急速に成長しており、なかでもLIVEコマースが重要な販売チャネルとなっています。

GGTKは、TikTok Shop公式パートナー（CAP）※4およびTikTok LIVE提携エージェンシーとして、TikTok Liveに関する豊富な知見やノウハウを有しています。また、クリエイター（LIVEコマーサー※5）の育成や事務所運営もおこなっており、現在は国内で5,500名以上のクリエイターを擁します。さらに、日本で初めて開設したTikTok LIVE専用スタジオ「GGTK赤坂スタジオ」をはじめ、最先端の配信機材や照明を備えたスタジオも多数所有しています。

こうした背景からHakuhodo DY ONEは、これまでもGGTKと連携してLIVEコマースの実績を積み重ねてきました。本協業により、「BUZZ BUY BOOSTER(TM)」で培ってきた当社のTikTok運用知見と、GGTKが有する豊富なLIVE配信ノウハウ・クリエイター育成ナレッジを融合させ、「BUZZ BUY BOOSTER(TM)」の機能と支援体制を大幅に強化し、企業のLIVEコマース戦略を包括的に推進することで事業成長とブランド価値向上に貢献します。

■主な協業内容

１. TikTokアカウント「1LDKのアイテム研究所」の運用

TikTok Shop向け共同アカウント「1LDKのアイテム研究所」を運用し、LIVEコマースのナレッジ蓄積、アフィリエイト報酬やアカウントの広告商品化による収益化を目指します。

２. クリエイター（LIVEコマーサー）の育成

「1LDKのアイテム研究所」をクリエイター育成の場として活用。企業のアカウントへ安定的にクリエイターを派遣できる体制を構築します。

３. データドリブンな配信フォーマット開発

盛り上がり、コメント、売上データなどの詳細分析にもとづき、TikTok Shopに最適なLIVE配信フォーマットの開発を進めます。

４. テストマーケティング環境の提供

LIVEコマースのテスト環境の場として、「1LDKのアイテム研究所」を企業に提供し、効果実証から本格導入までをサポートします。自社でTikTok Shopアカウントを開設せずにLIVEコマースのトライアルが可能です。

■今後の展望

Hakuhodo DY ONEは、今後もTikTok Shop活用支援におけるサービス向上を推進し、Eコマース領域およびインフルエンサーマーケティング領域のさらなる強化を通じて、企業の持続的な事業成長に貢献してまいります。

※1 2024年11月14日Global Growth『【GGTK】がTikTok LIVEエージェンシー戦で世界に躍進！METAP＆APACでTOP3入り！』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000149054.html

※2 2025年6月30日Hakuhodo DY ONEリリース『Hakuhodo DY ONE、TikTok Shop公式パートナーに認定～企業のTikTok Shop活用トータル支援サービス「BUZZ BUY BOOSTER(TM)」提供中～』

https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/news-release_202506302352/

※3 TikTok Shop活用トータル支援サービス「BUZZ BUY BOOSTER (TM)」について

https://www.hakuhodody-one.co.jp/service/marketing/full-funnel/ecommerce-strategy/tiktokshop-buzzbuybooster/

※4 2025年12月30日Global Growth『GGTK、世界最大級のMCN『anyStarr』と業務提携を開始』

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000149054.html

※5 LIVE配信で商品を実演・紹介し、その場でリアルタイムに販売する配信者

以上





＜株式会社Global Growthについて＞

多様な才能を支援し、新しいエンターテイメント文化を創出するデジタルエンターテイメント会社。独自の視点で個性豊かな才能を輝かせ、次世代のエンターテイメントをリードし、eスポーツメディアサイト「eスポーツニュースジャパン」/ 、音楽番組「GGTK LIVE」/ 、日本で始めてのTikTok LIVE向け配信スタジオ「GGTK東京第一スタジオ」/ 、「GGTK川崎KDスタジオ」などを運営し、閲覧者に刺激的な体験を提供しています。TikTok LIVE配信における累計ギフティング総額が200億円を突破し、現在は日本国内で5,500名以上のクリエイターが所属。

「誰もが持つ可能性を育て、無限の力に。そして、その力を世界に届ける」というミッションのもと、TikTok LIVE配信を通じて培ったイベントの企画・運営、マネジメント、スタジオ運営のノウハウを、TikTok Shop領域にも展開してまいります。

本社所在地 ：〒140-0002 東京都品川区東品川2丁目2-8 スフィアタワー天王州23階

代表者 ： 代表取締役社長 上野和孝

株主 ： 経営陣100％

社員数 ： 49名（役員含む：2026年3月1日時点）

創立 ： 2019年5月

事業内容 ：デジタルエンターテイメント事業・クリエーターマネージメント領域・メディア運営事業領域・アーティストプロデュース領域、ライブコマース領域

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp