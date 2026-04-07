The Asia Classic Ice Hockey ～日韓代表戦2026～開催のお知らせ

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公益財団法人日本アイスホッケー連盟

2026年5月に開催されるIIHF男子世界選手権Division I Group Aを前に、4月18日(土)、19日(日)に男子日本代表が韓国代表と「The Asia Classic Ice Hockey ～日韓代表戦2026～」にて対戦します。


この度、日本代表招集メンバー、入場券販売情報が決定しましたので、お知らせいたします。





大会ロゴ

【概要】

大会名称：The Asia Classic Ice Hockey～日韓代表戦2026～


（英語表記） The Asia Classic Ice Hockey Japan vs Korea 2026


主　　催：公益財団法人日本アイスホッケー連盟


主　　管：公益財団法人東京都アイスホッケー連盟、神奈川県アイスホッケー連盟


後　　援：株式会社朝日新聞社


開催期日・場所：


　　　　　2026年4月18日(土)　14時開始


　　　　　　ダイドードリンコアイスアリーナ 東京都西東京市東伏見3丁目1－25


　　　　　　https://www.seibu-leisure.co.jp/icearena/index.html


　　　　　2026年4月19日(日)　14時開始


　　　　　　KOSE 新横浜スケートセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11


　　　　　　https://www.princehotels.co.jp/skate/shinyokohama/


参加国　： 男子日本代表(IIHF世界ランキング20位)


　　　　　男子韓国代表(IIHF世界ランキング23位)


配　　信： TBSスポーツ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。


　　　　　https://www.youtube.com/@TBSSPORTS6


【日韓代表戦　日本代表招集メンバー】

監督：ジャロッド・スカルディ Jarrod, SKALDE



※所属チームと生年月日は2026年3月31日時点。

※日韓代表戦参加メンバーと海外クラブ所属選手の中から世界選手権への派遣メンバーが決定します。


【日本代表スケジュール】

4月13日(月)～4月17日(金)　国内選考合宿＠北海道苫小牧市


4月18日(土)・4月19日(日)　日韓代表戦


4月20日(月)～4月25日(土) 世界選手権事前合宿＠ジェール（ハンガリー）


4月26日（日）～5月1日(金) 世界選手権事前合宿＠ビトム(ポーランド)


5月2日(土)～5月8日(金) 　 世界選手権Division I Group A＠ソスノヴィエツ(ポーランド)


【入場券の販売について】

販　売：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/jihf-2026jk/


　　　　Pコード 866-303


発売日：2026年3月27日(金)から発売中


席　種： SS（ブロックエリア内自由）、S（ブロックエリア内自由）、


　　　　A（ブロックエリア内自由）、B（ブロックエリア内自由）


料　金：


[表: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/18_1_f38b1e4eef8554b05dddda26fc29e5f3.jpg?v=202604080351 ]

※料金は税込みです。


※チケット料金のほかに、別途発券手数料など各種料金がかかる場合がございます。


※未就学児は、同伴者様の膝の上にお座りいただく場合に限り、無料です。


座席にお座りになる場合は、年齢に関わらずチケットが必要となります。


※前売り価格での販売は18日(土)の試合は17日(金)23:59まで、19日(日)の試合は18日(土)23:59までとなります。


※当日販売は「会場　当日券販売窓口」と「チケットぴあ」となります。


※座席を占有してご利用される場合には、座席分のチケットを座席分のチケットをご購入ください。


【会場図】

4月18日(土)ダイドードリンコアイスアリーナ




4月18日(土)ダイドードリンコアイスアリーナ会場図


4月19日(日) KOSE 新横浜スケートセンター



4月19日(日)KOSE 新横浜スケートセンター会場図


【取材申請について】


「取材許可申請書」様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、4月15日(水)までに日本アイスホッケー連盟へメール(jihf@jihf.or.jp)でお送り下さい。


取材許可申請書のダウンロードはこちら(https://www.jihf.or.jp/common/img/format/format_20200602_153612.doc)



【大会関連サイト】
- 日本アイスホッケー連盟　https://www.jihf.or.jp/


【お問合せ】

（公財）日本アイスホッケー連盟 Tel: 03-5843-0375 E-mail: jihf@jihf.or.jp