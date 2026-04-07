The Asia Classic Ice Hockey ～日韓代表戦2026～開催のお知らせ

公益財団法人日本アイスホッケー連盟

2026年5月に開催されるIIHF男子世界選手権Division I Group Aを前に、4月18日(土)、19日(日)に男子日本代表が韓国代表と「The Asia Classic Ice Hockey ～日韓代表戦2026～」にて対戦します。

この度、日本代表招集メンバー、入場券販売情報が決定しましたので、お知らせいたします。

大会ロゴ【概要】

大会名称：The Asia Classic Ice Hockey～日韓代表戦2026～

（英語表記） The Asia Classic Ice Hockey Japan vs Korea 2026

主 催：公益財団法人日本アイスホッケー連盟

主 管：公益財団法人東京都アイスホッケー連盟、神奈川県アイスホッケー連盟

後 援：株式会社朝日新聞社

開催期日・場所：

2026年4月18日(土) 14時開始

ダイドードリンコアイスアリーナ 東京都西東京市東伏見3丁目1－25

https://www.seibu-leisure.co.jp/icearena/index.html

2026年4月19日(日) 14時開始

KOSE 新横浜スケートセンター 神奈川県横浜市港北区新横浜2-11

https://www.princehotels.co.jp/skate/shinyokohama/

参加国 ： 男子日本代表(IIHF世界ランキング20位)

男子韓国代表(IIHF世界ランキング23位)

配 信： TBSスポーツ公式YouTubeチャンネルにてライブ配信いたします。

https://www.youtube.com/@TBSSPORTS6

【日韓代表戦 日本代表招集メンバー】

監督：ジャロッド・スカルディ Jarrod, SKALDE

※所属チームと生年月日は2026年3月31日時点。

※日韓代表戦参加メンバーと海外クラブ所属選手の中から世界選手権への派遣メンバーが決定します。

【日本代表スケジュール】

4月13日(月)～4月17日(金) 国内選考合宿＠北海道苫小牧市

4月18日(土)・4月19日(日) 日韓代表戦

4月20日(月)～4月25日(土) 世界選手権事前合宿＠ジェール（ハンガリー）

4月26日（日）～5月1日(金) 世界選手権事前合宿＠ビトム(ポーランド)

5月2日(土)～5月8日(金) 世界選手権Division I Group A＠ソスノヴィエツ(ポーランド)

【入場券の販売について】

販 売：チケットぴあ https://w.pia.jp/t/jihf-2026jk/

Pコード 866-303

発売日：2026年3月27日(金)から発売中

席 種： SS（ブロックエリア内自由）、S（ブロックエリア内自由）、

A（ブロックエリア内自由）、B（ブロックエリア内自由）

料 金：

[表: https://prtimes.jp/data/corp/134745/table/18_1_f38b1e4eef8554b05dddda26fc29e5f3.jpg?v=202604080351 ]

※料金は税込みです。

※チケット料金のほかに、別途発券手数料など各種料金がかかる場合がございます。

※未就学児は、同伴者様の膝の上にお座りいただく場合に限り、無料です。

座席にお座りになる場合は、年齢に関わらずチケットが必要となります。

※前売り価格での販売は18日(土)の試合は17日(金)23:59まで、19日(日)の試合は18日(土)23:59までとなります。

※当日販売は「会場 当日券販売窓口」と「チケットぴあ」となります。

※座席を占有してご利用される場合には、座席分のチケットを座席分のチケットをご購入ください。

【会場図】

4月18日(土)ダイドードリンコアイスアリーナ

4月18日(土)ダイドードリンコアイスアリーナ会場図

4月19日(日) KOSE 新横浜スケートセンター

4月19日(日)KOSE 新横浜スケートセンター会場図

【取材申請について】

「取材許可申請書」様式をダウンロードし、必要事項をご記入の上、4月15日(水)までに日本アイスホッケー連盟へメール(jihf@jihf.or.jp)でお送り下さい。

取材許可申請書のダウンロードはこちら(https://www.jihf.or.jp/common/img/format/format_20200602_153612.doc)

【大会関連サイト】- 日本アイスホッケー連盟 https://www.jihf.or.jp/

【お問合せ】

（公財）日本アイスホッケー連盟 Tel: 03-5843-0375 E-mail: jihf@jihf.or.jp