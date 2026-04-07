～東京・⻘山の地で“女性起業家”を育成～『⻘山まちづくり起業塾』が、4月より開講!! 第一期塾生を募集。

一般社団法人青山まちづくり協議会

一般社団法人⻘山まちづくり協議会（東京都港区、理事長:青山忠靖）では、2026年4月より『⻘山まちづくり起業塾』を4月より開講!。第一期塾生を募集いたします。

「学びの街」青山で想いを形にしたいと考えるすべての女性の方。社会人・フリーランス・学生・主婦など、誰もが参加可能です。あなたのアイデアを、街の未来に変える第一歩をここから始まります。

『⻘山まちづくり起業塾』

本協議会は、青山表参道商店会に所属する有志・企業が立ち上げた法人です。

東京・青山地区は、人口減少や事業会社の減少、商店の衰退は著しい現状があります。

そこで、上記有志の発案により、青山地区の地域活性化プロジェクト「港区青山表参道界隈に於ける青山まちづくり協議会」をこの度立ち上げました。

さらにこの春、青山まちづくり協議会では、青山のまちを新規事業の挑戦の場とさせるための私塾運営事業「青山まちづくり起業塾」を開講いたします。

【『⻘山まちづくり起業塾』の概要・特徴について】

青山地域を舞台に、これから起業を目指す方や事業を成長させたい方を対象とした実践型の起業塾です。

青山地域を中心とした事業構想の整理からビジネスモデル設計や事業計画の策定、PoCの組み立てまでを体系的に学びながら、実際に事業を立ち上げ・成長させる力を身につけることを目的としています。

本起業塾は、事業構想大学院大学 特任教授で、青山の地名にゆかりのある（江戸幕府の譜代大名として篠山藩を治めた青山家の二十七代当主）青山忠靖先生を中心に講義およびゼミ形式にて講義展開をいたします。さらに、女性経営者・女性起業家のネットワーク形成（青山女史プロジェクト）についても構想しており、女性経営者同士が知見や経験を共有し、協業や共創につながるコミュニティを形成することで、単なる講座にとどまらない継続的なビジネスエコシステムの構築も目指します。

＜主なカリキュラム内容＞

4月 青山地域課題の構造化

5月 ビジョン・ミッション・パーパス策定

6月 具体的な解決手段とマネタイズ/概要設計

7月 仮説に対しての顧客ニーズ/深掘り検証

8月 マーケティング・広報基礎

9月 販売戦略

10月 政策×事業モデル設計

11月 事業推進 スキーム戦略（運用、採用他）

｀27.１月 実証実験（PoC）設計

｀27.２月／3月 最終発表/修了式

［講師］ 青山忠靖 他

［受講会場］ 東京都港区南青山6-7-7 ファーロ南青山4階

（交通 銀座線「表参道」駅 徒歩12分、日比谷線「広尾」駅 徒歩17分）

オンラインも対応

［資格］

女性の方。青山在住・在勤である必要はございません。年齢・職業を問いません。全6回の講義および中間・最終プレゼンテーションに原則参加できること。グループディスカッションおよび地域フィールドワーク（任意）に協力できること。プログラム内で得た知見を、他の受講生や地域に還元する意欲を有すること。

［受講申込方法］お申し込みは下記フォームよりお願いいたします。

https://aoyama-hub.or.jp/entry/

［受講規約］

https://aoyama-hub.or.jp/terms/

［オンライン説明会］

オンライン説明会のURLは、参加申し込みされた方へメールにて通知させて頂きます。

4/9 (木) 20：00-21：00、4/16 (木) 20：00-21：00など

［主催］

一般社団法人 青山まちづくり協議会

東京都港区南青山5-1-18 ボヌール青山 4B

https://aoyama-hub.or.jp/

［協賛企業］

南青山リアルエステート(株)

⻘山表参道商店会

【一般社団法人⻘山まちづくり協議会概要】

・法人名称:一般社団法人⻘山まちづくり協議会

・設立年月日:2025年8月25日

・法人住所:東京都港区南⻘山5-1-18ボヌール⻘山4B

代表電話番号:03-6671-5583

・理事長:⻘山忠靖

・法人番号7010405024702

・ウェブサイト：https://aoyama-hub.or.jp/

【組織体制】

一般社団法人⻘山まちづくり協議会（法人番号：7010405024702）

当法人は⻘山の地域課題を知と共創の力で解決し、持続可能な文化都市モデルを構築するために設立されました。多様な人材が集まる理事会を中心に、地域住民・企業・行政と連携しながら事業を展開しています。

・理事長:⻘山 忠靖

旧丹波篠山6万石藩主⻘山家（旧子爵家）27代目当主。事業構想大学院大学特任教授

公益社団法人兵庫県育才会理事長。一般社団法人霞会館会員。⻘山表参道商店会賛助会員

・理事:上村 友紀恵 一般社団法人日本アイリスト協会講師専門学校講師。株式会社KamYu代表取締役

⻘山表参道商店会広会員

・理事:田中 淳一 第一社取締役副社長 ⻘山表参道商店会広報部部長

・理事:小川 俊介 日本政策学校事務局長 博⼠（政治学）

・理事:加藤和磨 株式会社日本政策研究所代表取締役

・理事: 三上毅一

●青山表参道商店会について

http://aoyama-omotesandou.com/index.php

地元企業では、(株)アミューズ、南青山リアルエステート(株)、(株)フィットネス アンド コミュニティ

アニヴェルセル(株)みずほ銀行青山支店、パソナHS、山陽堂書店、さわやか信用金庫青山支店、

菓匠 菊屋本店など。

【一般の方からのお問い合わせ・お申し込み】

一般社団法人⻘山まちづくり協議会 TEL03-6671-5583/ aoyama@bizdesign.co.jp 青山まで