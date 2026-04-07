コンパスグループ・ジャパン、医療・介護給食の提供体制を強化

コンパスグループ・ジャパン株式会社

世界最大級のコントラクトフードサービス企業、英国コンパスグループの日本法人であるコンパスグループ・ジャパン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石田 隆嗣、以下「CGJ」）は、2026年3月31日、九州圏を拠点に医療・介護給食の分野で卓越した実績を持つ森永食研株式会社（本社：大分県大分市、代表取締役：森永 隆美、以下「森永食研」）を、CGJの新たなパートナーとして迎え、医療・介護施設向けの給食提供体制を強化します。深刻化する人手不足への対応と、高品質な食事提供の両立が求められる中、施設のニーズに応じて、現場調理と先進の冷凍技術を最適に組み合わせる柔軟な運営体制をご提案し、食事サービスの品質を維持しながら、施設運営の安定化と効率化に貢献してまいります。

■ 背景：医療・介護給食が抱える課題

日本の医療・介護現場では、深刻な人手不足やコスト高騰という共通の課題に加え、施設ごとに異なる運営条件や制約への対応が求められています。例えば、スタッフの確保が特に難しい早朝時間帯の調理体制、採用活動が難航しがちな特定エリアでの人材不足、厨房の広さや設備によって生じる提供メニューの制約など、現場の数だけ課題は多様化しています。

こうした多様化する現場の課題に対し、より柔軟な解決策をご提供するため、CGJは、独自の高品質な「クックフリーズ（完全調理済み冷凍食品、以下「冷凍完調品」）」製造において高い専門性を持つ森永食研をグループに迎えました。これにより、これまでCGJが大切にしてきた現場調理（クックサーブ）の強みを維持しつつ、施設の立地やニーズに応じて、森永食研の先進の冷凍技術を組み合わせたご提案が可能になります。

■ 冷凍完調品がもたらす3つの価値

森永食研の冷凍完調品を活用いただくことで、主に以下の3つの価値をご提供します。

1. 人手不足を補完する「ハイブリッド型運営」の選択

スタッフ確保が特に困難な早朝時間帯や特定のエリアにおいて、これまでの現場調理に森永食研の「冷凍完調品」を組み合わせる運用が選択可能になります。これにより、手作りの品質を維持しながら、施設運営のさらなる安定化をサポートいたします。

2. 「食べる喜び」を感じていただける高度な形態食・治療食の提供

見た目と味の良さを両立したムース食「楽らくスムース」などの製品群が、CGJの提供メニューに加わります。これにより、ご利用者一人ひとりの身体状況に合わせた「よりおいしい治療食・介護食」の選択肢が広がり、食事満足度のさらなる向上に貢献します。

3. 災害時・緊急時に備えたBCP（事業継続計画）体制の強化

高品質な冷凍完調品は、災害時や感染症発生時といった有事の際の「非常用備蓄食」としても有効な選択肢となります。平常時のメニューと連動した完調品をローリングストックとして備えることで、万一の際にも混乱なく食事提供を継続できる安心を、お客様のニーズに合わせて提供可能になります。

上記の価値を支えるのが、森永食研の製造技術と品質管理体制です。

■ 冷凍完調品を支える、森永食研の技術と品質

1. 技術進歩が生み出す「作りたて」の美味しさ

調理直後に急速冷凍するクックフリーズ技術により、食材の風味、食感、栄養価を損なうことなく封じ込めます。また、高度な真空調理技術により、治療食や介護食であっても「作りたて」を再現し、ご利用者のQOL（生活の質）向上に寄与します。

2. 国際規格に準拠した高度な衛生管理

森永食研は、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO 22000・FSSC22000を取得しています。高度に管理されたセントラルキッチン（CK）での一括製造は、調理現場における属人的なミスや交差汚染のリスクを最小化し、常に均一で安全性の高い食事の提供を可能にします。

3. 環境負荷を低減する集中調理

セントラルキッチンでの集中調理は、個別の厨房に比べエネルギー効率を向上させ、調理残渣を大幅に削減します。また、長期保存が可能な高品質な製品は、現場での急な食数変更にも柔軟に対応でき、食品ロスの最小化に大きく寄与します。

■ 今後の展望

CGJは「食で、世界をいい方へ。」という理念のもと、お客様への価値提供に取り組んでまいりました。このたび森永食研がグループに参画したことで、これまで培ってきた現場調理（クックサーブ）のノウハウに加え、森永食研が有するクックフリーズ製法を活用した冷凍完調品の製造ノウハウを取り込み、医療・介護の現場が抱える課題に対して、より多角的な解決策をご提案できる体制を整えました。今後も、一人ひとりの「食べる喜び」を大切にしながら、施設の「安定した運営」との両立に向けて取り組んでまいります。

■ 各社概要

【コンパスグループ・ジャパン株式会社】

代表者 代表取締役社長 石田 隆嗣

所在地 東京都中央区築地5丁目5番12号 浜離宮建設プラザ4F・5F

創業 1947年9月6日

主な事業内容 コントラクトフードサービス（企業・学校・病院・高齢者施設などの事業者から委託を受け、施設内の食堂やレストランなどで食事を提供する事業）

公式サイト https://www.compassgroup-jp.com/

【森永食研株式会社】

代表者 代表取締役 森永 隆美

所在地 大分県大分市大分流通業務団地2丁目1番地の4

設立 2002年 3月15日

事業内容 介護食・医療食 製造／販売、OEM事業

公式サイト https://www.morinagashokuken.com/