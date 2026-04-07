値上げ時代に逆行！最大99％OFFの店が三重初上陸「Dream market イオンモール東員」出店決定

株式会社Trust

株式会社Trust（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：多川 一馬）が運営するアウトレットストア「Dream market」は、2026年4月18日（土）三重県初出店となる「イオンモール東員店」をオープンいたします。

「Dream market」は、化粧品・日用品・食品など、本来廃棄される可能性のあった在庫を買い取り、再流通させることで、最大99％OFFという圧倒的な価格を実現しています。近年の物価上昇の中で‘‘安すぎる店“としてSNSを中心に話題となり、現在Dream market 公式Instagramのフォロワー数は11.6万人にのぼり、各地の店舗ではオープン時に行列が発生するなど注目を集めています。これまで名古屋・大阪エリアの店舗には、三重県からも多くのお客様が来店されており、遠方から足を運ばれるケースも増加しておりました。遠方からの来店や「三重県にも」といった声の後押しと、生活コストの上昇が続く中で「できる限り安く、多くの方に商品を届けたい」という想いから、このたび三重県への初出店を決定いたしました。

また、今回のイオンモール東員店のオープンを記念いたしまして、東員店以外のDream marketでもオープニングに合わせて4/18（土）～4/30（木）でセールを開催いたします。ぜひ、お近くのDream marketにもお立ち寄りください。価格崩壊レベルの商品を多数取り揃えるほか、さらにInstagramフォローでのプレゼントキャンペーンやLINE友だち限定クーポンも実施いたします。ぜひ、この機会にDream market で、お宝探し感覚でお得なショッピングをお楽しみください。

店舗概要

店舗名 ：Dream market イオンモール東員店

住所 ：三重県員弁郡東員町大字長深字築田510番地1 イオンモール東員3F

電話番号 : 0594-41-3379

営業時間 ： 平日 月～木：10:00～20:00 金・土・日・祝日：10:00～21:00

定休日 :なし（モール休館日に従う）

セール概要

名称：イオンモール東員オープニングセール

期間：2026年4月18日（土）～ 4月30日（木）

内容：対象商品40点/最大99％OFF

会場：Dream market東員店

特典：１.Instagramフォロー＆税込1,100円以上購入でプレゼント進呈

２.LINE友だち限定5%オフクーポン（購入金額税込1,100円以上で使えます）

Dream marketとは

「捨てるをなくし、未来に価値をつなぐ」をテーマに、メーカーや流通の過程で生じる余剰在庫・販売機会を逃した商品を“価値あるもの”として再び市場に届ける、在庫レスキュー型アウトレットショップです。

全国の廃棄ロス削減に貢献すると同時に、メーカーにとっては「捨てずに済む」「ブランド価値を守りながら流通できる」出口となり、消費者にとっては「本当に使える商品を、驚くほど手に取りやすい価格で購入できる」場所を提供しています。

単なる安売りではなく、「売れなかった理由」ではなく「まだ使える価値」に光を当てることで、作り手・売り手・買い手の全てが救われる流通の形を実現。現在は関西を中心に全国33店舗を展開し、「安いから行く店」ではなく、「この店があるから無駄が減り、誰かが助かっている」そんな実感を持てる小売りの新しいスタンダードを目指しています。

株式会社Trustとは

弊社は大阪に拠点を構える会社でメーカー様や企業様の過剰在庫、型落ち商品、パッケージ不良品、期限切迫食品など様々な商品を買い取り、その後、市場に再流通させることで消費者様に安価で届け、企業、弊社、消費者様みんなで環境問題改善を実現に向けて取り組んでおります。

買取した商品は直営店であるDream marketにて圧倒的な安さで提供させていただいております。

また全国400店舗を超えるディスカウントストア様への卸業を行っている為、圧倒的な売るチカラで全ての案件に対応しております。捨てるのではなく、そこに新しい価値を生み出していく会社です。

会社概要

社名 ：株式会社Trust

代表 ：多川 一馬

本社所在地 ：大阪府東大阪市横小路町4丁目3-30

URL ：https://www.trustgroup-kaitori.com/

Instagram ：https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==(https://www.instagram.com/dreammarket_dm?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

設立年 ：2013年

資本金 ：4900万円

従業員数 ：130名(グループ全体)

事業内容 ：小売、在庫買取