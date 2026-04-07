初夏のゆらぎ肌をみずみずしく潤す、“アジサイの香り”が待望の復活！水分バランスを整え、ベタつく季節も爽やかな素肌へ。

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCLカンパニー(本社：東京都新宿区、カンパニーエグゼクティブ プレジデント：大村和重)は、タイパコスメシリーズ「サボリーノ」よりシートマスクを2026年4月7日に昨年に引き続き数量限定で発売します。

サボリーノ 目ざまシート N HY25 ＜フェイスマスク＞ 30枚入り（293mL） \1,540（税込）

朝はこれ一枚！1分*¹で洗顔*³からスキンケア、保湿下地まで完了

洗顔*³＋スキンケア＋保湿下地

1分*¹で肌内部に潤いを満たす水密ヴェール処方

〈STEP1〉潤いの道を作る

水分を蓄える「潤いの道」が不足していると、潤い成分を与えても肌へと届かないため、まずは「潤いの道」づくりから。

〈STEP2〉潤いの蓋をする

浸透*²と水分保持力のある保湿成分を配合。

さらに肌の表面にヴェールを作る処方で潤いに蓋をします。持続型浸透*²を促し、肌内部の水分密度を高めます。

22歳の最適肌バランスを再現する「22AG*⁴」やエイジングケア*⁵する保湿成分*⁴を配合

年齢とともに崩れがちな皮脂バランスを整える保湿成分*⁴を配合しました。

健康的な22歳の肌をイメージしたエイジングケア*⁵。

日中のストレスなどで減少しがちな水分量と皮脂量に着目し、最適なバランスへと導きます。

肌あれ予防＆水分バランスを意識した成分処方

・保湿：アジサイ葉エキス

・抗炎症：セイヨウニワトコ花エキス、セージ葉エキス

・肌あれ予防：グリチルリチン酸ジカリウム、アラントイン

・整肌成分：2種のビタミンC*⁶、グリチルリチン酸2K、アラントイン、パンテノール

包材（袋）のプラスチック使用量を約15%削減し、環境にやさしい仕様

ベタつく季節にも爽やかな雨上がりのアジサイの香り

トップにみずみずしいアップルとベルガモットが香った後、雨上がりのように爽やかなアジサイが香ります。

【使用方法】

１.フタをあけ、マスクの端を持って引きあげます。

２.マスクをぐっと広げながら顔にのせ、左右に伸ばしながらフィットさせて1分*¹おきます。

３.マスクをはがして完了です。折りたたんでパッティングやふきとりもオススメです。肌になじませた後は、そのままメイクをしていただけます。

＊1 使用時間目安

＊2 角層まで

＊3 ふきとりによる

＊4（ホホバ油／マカデミア種子油）エステルズ、スクワレン、マカデミアナッツ脂肪酸フィトステリル、フィトステロールズ、水溶性コラーゲン（全て保湿）

＊5年齢に応じたお手入れ

＊6 アスコルビルグルコシド、テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（全て整肌）

【サボリーノ公式サイトはこちら】

https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/(https://www.bcl-brand.jp/shop/c/c10/)

BCLカンパニーとは

「＋1の発想で、美しさを塗り替え 毎日を彩る」をVisionに掲げ、世界中の多様な人たちの生き方に寄り添いながら、創業から変わらぬ「他にはないものをつくる」という姿勢でお客様一人ひとりの毎日をアップデートするライフスタイルカンパニーを目指します。

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