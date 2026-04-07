こどもの日に“がんばったね”をカタチに。『マイ表彰状』にこどもの日向けテンプレートを追加～母の日ありがとうキャンペーン実施中～

株式会社サムライソード『マイ表彰状』にこどもの日向け定型文テンプレートを追加

子さまへ、日々の成長をカタチに。

『マイ表彰状』に、こどもの日向け定型文テンプレートを追加しました。

全国約58,000店舗で利用できる本サービスでは、こどもの日に「がんばったね」「ありがとう」の気持ちを、表彰状として贈ることができます。

サービスサイト：https://mynoshigami.net/mysyoujyou/service/

■ こどもの日に、“がんばったね”をカタチで伝える

こどもの日は、子どもの成長を祝い、これからの健やかな未来を願う大切な日です。

日々がんばっているお子さまへ、言葉だけでなく、記念として残る形で気持ちを届けてみませんか。

『マイ表彰状』では、自由にメッセージを入力できるため、「がんばったね」だけでなく、日々の成長や思い出を添えたオリジナルの表彰状を作成できます。

さらに、こどもの日向けにそのまま使える「定型文テンプレート」と、子ども向けにデザインされた「表彰状デザイン」をご用意。

はじめてでも簡単に、気持ちのこもった一枚を作成いただけます。

親から子へ、家族から子へなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。

■ 母の日ありがとうキャンペーン実施中

キャンペーン第5弾「母の日ありがとうキャンペーン」

2026年4月1日（水）10:00 ～ 5月29日（金）23:59まで、「母の日ありがとうキャンペーン」を実施中です。

期間中、マイシリーズ公式Xアカウントをフォローのうえ対象投稿をリポストいただいた方の中から、抽選でAmazonギフトカード1,000円分をプレゼントいたします。

▼キャンペーン詳細はこちら

https://cp.myseriesprint.com/cp/5

＜会社概要＞

会社名：株式会社サムライソード

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目1番3号 サンシャインシティワールドインポートマートビル5階

設立 ：2016年6月

代表者：代表取締役 比企 良公

事業内容：自社サービス・映像制作事業・サイネージ事業・展示会ブース装飾

コーポレートサイト：https://samuraisword.co.jp/