ポイント制度がなかったホームセンターが新提案　“買わなくても貯まる” 新しい来店体験

嘉穂無線ホールディングス株式会社

北部九州・山口等に67店舗のホームセンター「グッデイ」を運営する株式会社グッデイ（本社：福岡市中央区 代表：柳瀬隆志）は、これまで導入していなかったポイント制度に代わる新たな取り組みとして、日常の行動によってコインが貯まるポイ活アプリ「タマリー」を開発、2026年4月7日より提供を開始いたします。

本アプリは、「店舗で購入しなくてもポイントが貯まり、最終的に店舗来店・購買につながる」新たな顧客接点モデルの構築を目的としています。

”ポイントがなかった小売” だからこその逆転発想

アプリデザイン

グッデイではこれまで、一般的なポイントカード制度を導入していませんでした。

一方で、近年はポイ活の普及により、「日常行動そのものを価値に変える」仕組みが生活者に浸透しています。

そこでグッデイは、

「買った人だけが得をする」から

「買わなくても価値が貯まる」へ

という発想の転換を行い、本アプリを開発しました。

スマートフォン画面 イメージタマリーアプリ画面イメージ１タマリーアプリ画面イメージ２

“日常→来店” をつくる仕組みでコインを貯める

アプリ「タマリー」では、以下の行動でコインが貯まります。

・ 時間経過 （待つだけ／アプリを起動しなくても貯まる）

・ 歩 数 （歩くだけ／毎日の歩数がそのままコインになります）

・ 移動距離 （移動だけ／移動した距離に応じてコインが貯まる）

・ 動画視聴

これにより、「お店に行かない日でも価値が貯まり、次の来店理由になる」という循環を生み出します。

時間経過で貯まる ※イメージ画像歩数で貯まる ※イメージ画像移動で貯まる ※イメージ画像

グッデイで使うと “最もお得” な設計

貯めたコインは楽天ポイントやアマゾンギフトカード等各種ポイントに交換可能ですが、グッデイお買いもの券への交換が最もお得な設計となっています。

・ グッデイお買いもの券：420コイン＝1円

・ 他社ポイント：480コイン＝1円

また、グッデイお買いもの券は300円から交換可能、日常的に使いやすい仕様にしました。

グッデイお買いもの券 一例

グッデイへの来店 “理由” を先に作る

本施策の狙いは、「用事がなくても来店する理由を先に作る」ことにあります。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/21447/table/288_1_5cda294b0a3b4e730f6b1d7816f8ee47.jpg?v=202604080351 ]

タマリーを通じて来店 ”理由” を増やす

本施策の目的は、従来のような「購買ありき」の来店ではなく、“用事がなくても来店したくなる状態”をつくることです。

今後は、

・ 店舗チェックインでのコイン付与

・ グッデイ公式YouTube動画視聴

・ グッデイ公式LINEチラシ閲覧

など、グッデイとの接点をさらに拡張し、来店・購買へとつながる仕組みを強化していきます。

Apple Store :https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%83%AA%E3%83%BC/id6759277648

※Android版は後日リリース予定

タマリーリリース記念キャンペーン

【LINE友だち限定 お買いもの券プレゼント】

会期：4月7日（火）～5月6日（水）

内容：グッデイLINE公式アカウントに友だち登録＆期間中に「タマリー」をダウンロードしアプリ内でLINEログイン（連携）を完了すると、グッデイ全店舗で使えるお買いもの券300円分を即時プレゼント。

※お買いもの券有効期限：発行日から30日間

※グッデイ全店舗で利用可（Yahoo！店・楽天市場店除く）

※1円以上のお会計で利用可能（お釣りでません）

※1会計につき1枚利用

※GooDayVISAカード割引との併用不可

【CMを観たら報酬が2倍キャンペーン】

会期：4月7日（火）～4月23日（木）

内容：期間中に対象動画を最後まで視聴すると、コインまたはガチャチケットの通常の2倍もらえるキャンペーン。

【10億コイン山分けキャンペーン】

会期：4月24日（金）～5月6日（水）

内容：条件達成者全員で10億コインを分配するキャンペーン

キャラクター「タンマリタマリー」について

本アプリのナビゲーターとして、ポイ活の楽しさを伝えるキャラクター「タンマリタマリー」が登場。

“ポイントを貯めることが大好きな精霊”という設定で、日々のポイ活体験を楽しくサポートします。

タマリー イメ―ジ１タマリー イメージ２タマリー イメージ３

▼コンセプト・基本情報[表2: https://prtimes.jp/data/corp/21447/table/288_2_8a973e188e97acfa6cf583d7df5a09df.jpg?v=202604080351 ]

ホームセンターグッデイ について

北部九州・山口を中心に、福岡・大分・佐賀・熊本・山口等（EC2店舗含）に全67店舗のホームセンターを展開しているグッデイ。”家族でつくるいい一日”の企業理念のもとホームセンターの概念にとらわれずに様々な活動をしています。店舗では、園芸やDIY等の様々なワークショップを開催の他、子供のためのワークショップ博覧会「ワークショップコレクション in 福岡」の開催等、<学べるホームセンター＞として商品だけでなく体験や経験も数多く提供しています。

社 名 ： 株式会社グッデイ

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950年2月 （1978年グッデイ１号店 大野城店オープン）

資本金 ： 5千万円

事業内容： ホームセンターグッデイの経営

取扱商品： 日曜大工用品・植物・園芸・ペット用品・インテリア・エクステリア・家庭電化製品・カー用品・事務文具用品等

事業所 ： 福岡43店舗・大分7店舗・佐賀7店舗・熊本4店舗・山口4店舗・ EC2店舗 計67店舗

※2026年3月現在

HPアドレス : https://gooday.co.jp/

嘉穂無線ホールディングス株式会社について

株式会社グッデイ（ホームセンターの運営）・株式会社イーケイジャパン（学習工作キット「エレキット」製造販売）・株式会社カホエンタープライズ（データ活用・分析支援／クラウドサービス活用支援／ SaaS サービス導入支援）・カホパーツセンター株式会社（電子パーツ販売専門店）、株式会社遊舎工房（自作キーボード販売店）嘉穂無線ホールディングス株式会社のグループ企業です。

社 名 ： 嘉穂無線ホールディングス株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 柳瀬隆志

所在地 ： 福岡県福岡市中央区天神１丁目６－８ 天神ツインビル14階

設 立 ： 1950 年 2 月

資本金 ： 1 億円

事業内容： １.子会社の経営企画・管理ならびにこれに関する事業

２.不動産事業

HPアドレス： https://kahomusen-holdings.co.jp/