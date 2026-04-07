YEJapan、オランダ・ロッテルダム拠点「Circular E」との連携を強化― 欧州サーキュラーエコノミー実装支援を本格展開 ―

合同会社YEJapanオランダ・ロッテルダムのサーキュラーエコノミー インキュベーション拠点「BlueCity」にて（代表：山本英治）

合同会社YEJapan（本社：東京都港区）は、2025年10月に設立したオランダ・ロッテルダム拠点「Circular E」との連携を強化し、欧州におけるサーキュラーエコノミーの政策・産業動向を踏まえた実装支援体制を本格展開いたします。

Circular Eは、ロッテルダムのサーキュラーエコノミー インキュベーション拠点「BlueCity」を活動拠点とし、欧州におけるサーキュラーエコノミー政策、都市実装、企業支援および国際連携に関する調査・実践活動を展開しています。

欧州では現在、EUグリーンディールをはじめ、エコデザイン規制やデジタルプロダクトパスポート（DPP）、拡大生産者責任（EPR）などのサーキュラーエコノミー政策が進展しており、自治体や産業界において制度設計や産業実装が急速に進んでいます。

今回の連携強化により、YEJapanは欧州現地の政策動向、産業事例、都市実装や課題などの一次情報へのアクセスを強化し、日本企業・自治体に対するサーキュラーエコノミー戦略の構築および実装支援を一層強化してまいります。

Circular Cafe Rotterdam の立ち上げ

本連携の強化にあわせ、ロッテルダムを拠点に「Circular Cafe Rotterdam」を立ち上げます。

Circular Cafe Rotterdamは、サーキュラーエコノミーを単なる規制対応や理念としてではなく、事業機会として実装したい実務者を対象とした少人数制のラウンドテーブルコミュニティです。

欧州の政策・市場動向を踏まえながら、欧州での事例や課題と日本の参加者が抱える具体的な課題を共有し、実装に向けた戦略的視点を議論する場として、オランダ・ロッテルダムのBlueCityよりリアルタイムで接続し、オンライン形式で日欧の対話を展開してまいります。

初回は本連携強化を記念し、オンライン形式にて無償招待で開催予定です。詳細の日程および参加方法については、今後弊社ウェブサイトおよびLinkedIn等にてご案内いたします。

オランダ・ロッテルダムのサーキュラーエコノミー インキュベーション拠点「BlueCity」

欧州動向の発信および国際連携の強化

YEJapanおよびCircular Eでは今後、欧州の政策・規制動向、産業事例、都市の循環型実装に関する情報発信を現地から継続的に行ってまいります。

また、2026年前半には欧州主要サーキュラーエコノミー関連国際会議への複数の参加および講演を予定しており、日本の取り組みを国際的に発信するとともに、日本企業に対する実務的な知見還元を強化してまいります。

YEJapanは、欧州と日本をつなぐ実務ハブとして、サーキュラーエコノミーの戦略的実装を支援してまいります。

■ 会社概要

合同会社YEJapan

代表：山本英治

事業内容：グローバルに挑むスタートアップ支援、サーキュラーエコノミー戦略支援

所在地：日本、東京

https://yejapan.com/

Circular E

事業内容：欧州サーキュラーエコノミー調査・実装支援

所在地：オランダ・ロッテルダム

拠点：BlueCity(https://bluecity.nl/en)

https://www.cir-e.com/