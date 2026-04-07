GPIFの最新評価視点を踏まえた「マテリアリティ無料診断サービス」を開始

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ（本社：東京都新宿区、代表パートナー：熊沢拓）は、このたび、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が公表した「マテリアリティの観点から優れたサステナビリティ開示」の最新動向を踏まえ、上場企業向けに「マテリアリティ無料診断サービス」を開始しました。



本サービスでは、統合報告書やサステナビリティ関連開示を対象に、マテリアリティの絞り込み、非財務と財務のつながり、企業価値への翻訳可能性といった観点から簡易診断を行い、投資家対話の強化に向けた示唆を提供します。

GPIFは2026年3月、「マテリアリティの観点から優れたサステナビリティ開示」に関する資料を公表しました。そこでは、単に情報量が多い開示ではなく、企業価値に直結する重要課題が明確であること、財務・非財務のコネクティビティが示されていること、定量的なKPIが整備されていることなどが、投資家にとって有用な開示のポイントとして読み取れます。

一方で、多くの企業では、サステナビリティ施策自体は充実していても、

「どのマテリアリティが最重要なのか」

「その取り組みが財務や企業価値にどう結びつくのか」

「投資家にどう翻訳して示せばよいのか」

という点で、なお改善余地が残されています。

SIRの無料診断サービスとは

ソーシャルインパクト・リサーチは、こうした課題に対し、GPIFの最新評価視点を踏まえた「マテリアリティ無料診断サービス」を開始しました。

本サービスでは、各社の統合報告書、有価証券報告書、サステナビリティレポート等をもとに、主に以下の観点から簡易診断を行います。

・マテリアリティが投資家に伝わる形で絞り込まれているか

・非財務情報が財務KPIや企業価値と接続して見えるか

・ガバナンス、戦略、KPIが一貫したストーリーになっているか

・開示の強み、面白い点、改善余地がどこにあるか

単なる採点ではなく、「良いことをしている会社」から

「固有のマテリアリティが企業価値をどう押し上げるかを説明できる会社」へ

進化するための、実務的な示唆を提供します。

無料診断を依頼する :https://forms.gle/2fRcXWgyJCRw2peSA

こんな企業におすすめ

・統合報告書の次年度改善テーマを整理したい企業

・GPIFや機関投資家の視点を踏まえて開示を見直したい企業

・非財務情報と財務・企業価値のつながりを強化したい企業

・マテリアリティの見せ方や優先順位づけに悩んでいる企業

・IR部門、サステナビリティ部門、経営企画部門で開示改善を検討している企業

無料診断の内容

無料診断では、対象企業の開示資料をもとに、A4スライド10枚程度の簡易診断を作成し、

以下を整理します。

・GPIF視点で見た総合所見

・良い点・面白い点・課題

・マテリアリティの絞り込みに関する示唆

・非財務―財務―企業価値の接続に関する改善の方向性

希望企業には、その内容をもとに30分程度のオンライン説明も実施します。

無料診断を申し込み :https://forms.gle/2fRcXWgyJCRw2peSA

代表コメント

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

代表パートナー 熊沢 拓

「サステナビリティ開示は、量を増やす競争から、何が企業価値にとって本当に重要かを伝える競争に移っています。GPIFが示した評価の方向性は、その変化を象徴しています。当社では、企業の開示を“非財務から財務、そして企業価値へ”と翻訳する視点で診断し、投資家に伝わる開示づくりを支援してまいります。」

会社概要

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチは、

非財務情報の可視化を通じた企業価値向上支援を行っております。

これまで、ソニー様、LIXIL様、積水化学工業様、カゴメ様、日本ハム様などのご支援に加え、

統合報告書制作会社2社のアドバイザーとして、約50社の統合報告書制作の監修・支援にも携わってまいりました。

統合報告書、サステナビリティ開示、インパクト評価、投資家対話支援を通じて、

企業の価値創造ストーリーの高度化を支援しています。

問い合わせ先

株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ

03-3260-2097

info@social-impact.net

お申し込みはこちらhttps://forms.gle/2fRcXWgyJCRw2peSA