「令和８年度 第1回みかわ牛 枝肉共励会」「最優秀賞」受賞！

株式会社 下村畜産食肉

株式会社下村畜産（本社：愛知県大府市、代表取締役社長：下村知士）が育てる黒毛和牛「下村牛」は、2026年4月6日（月）に名古屋市中央卸売市場南部市場で開催された「令和８年度 第1回みかわ牛 枝肉共励会」に出品された和牛約60頭の中から最高位である「最優秀賞」を受賞いたしました。本受賞は、連続受賞となる快挙です。長年にわたり培ってきた飼育技術と、一頭一頭に真摯に向き合う姿勢が高く評価され、品質日本一クラスの和牛として確かな実績を積み重ねてまいりました。

「みかわ牛枝肉共励会 最優秀賞」連続受賞となる「下村牛」歩留、サシなど最高評価！

「下村牛」は、旨味成分であるグルタミン酸を通常の和牛の約30倍含み、脂にはオレイン酸を豊富に含有しています。融点が低く、人肌で溶けるほどの口どけの良さと、まろやかな味わいが特徴です。自社運営の焼肉店「三代目下村牛」では、97％のお客様から「うまい！」との高評価をいただいており、“また食べたくなる和牛”として多くの支持を集めています。連続受賞という確かな実績に加え、新牛舎の完成と飼育頭数の拡大という新たなステージを迎えた下村畜産は、さらなる品質向上と安定供給体制の構築を加速させ、2030年には飼育頭数10,000頭体制の実現を目指してまいります。当社の経営理念である「安心で美味しい牛肉をつくり続け、すべての人に笑顔と活力を提供します」のもと、日本国内はもちろん、マレーシア、インドネシア、UAE（ドバイ）、台湾をはじめとする海外への輸出も拡大し、世界中のお客様に喜んでいただけるよう「量」と「質」の両立を実現しながら、ブランド価値をさらに、和牛づくりに取り組んでまいります。