『リージャス名古屋広小路ビルヂング』2026年2月27日開業

日本リージャス株式会社

三菱地所グループの日本リージャス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：西岡真吾、以下リージャス）は2026年2月に、愛知県名古屋市中区に『リージャス名古屋広小路ビルヂング』を開設いたしました。場所は名古屋広小路ビルヂング 1-2階（「伏見」駅 徒歩３分）。現在、リージャスが名古屋市で展開するフレキシブルオフィスは14拠点、全国では合計215拠点となり、機能的でリーズナブルなタイプからラグジュアリーなハイエンドタイプまで、幅広いニーズに対応する多様なラインナップを提供します。

■ 大通りに面した視認性の高いセンター

本センター入居する「名古屋広小路ビルヂング」は2016年にリニューアルされたハイグレード大型ビルです。セキュリティは、24時間有人警備を採用。視認性も良く、広小路通りに面した名古屋を代表するランドマークの一つとして知られており、企業の信頼性やブランドイメージの向上にも寄与します。

周辺には飲食店や店舗が立ち並び、地下にはコンビニエンスストアもあるため、ランチやちょっとした買い物にも困りません。

【内装】ラウンジスペースプライベートオフィスミーティングルームレセプションラウンジスペース■ 名古屋のビジネスと文化が交差する伏見エリアに誕生

「名古屋広小路ビルヂング」は、伏見駅から徒歩3分、栄駅・丸の内駅からも徒歩9分。名古屋市営地下鉄東山線と鶴舞線の二つの路線が交差するため、名古屋市内外からのアクセスが容易で、他のオフィス街と比較しても非常に利便性が高いと言えます。

周辺には歌舞伎などの公演が行われる「御園座」、世界最大のプラネタリウムのある「名古屋市科学館」、白川公園内にある「名古屋市美術館」といった文化施設も徒歩圏内にあり、ビジネスと文化が融合する魅力的な環境が広がっています。昭和の雰囲気を残す伏見地下街も近く、歴史と現代が共存する街並みが特徴です。

また、名古屋市中心部に位置する伏見エリアは特にビジネス機能が集中するエリアであり、周辺には大手企業のオフィスや金融機関が集積していることから、企業が伏見エリアにオフィスを構える重要なポイントの1つとなっています。

■ 柔軟な働き方を支えるリージャスのサービス

リージャスのオフィスは契約期間や利用形態も柔軟に選べるため、スタートアップ企業から大企業のプロジェクトチームまで、幅広い層にご利用いただいています。

オフィスには、以下のような設備が完備されています。- 完全個室型のプライベートオフィス- 共用ラウンジスペース- 会議室（予約制）- 高速Wi-Fi・複合機- 受付スタッフによる来客対応- セキュリティ完備の入退室管理- オフィス家具付き■働き方の未来を支えるレンタルオフィスブランド 「リージャス」

「Regus（リージャス）」は、リージャスが展開するレンタルオフィスブランドのひとつであり、世界120カ国以上に拠点を持つグローバルネットワークを支える存在です。

その魅力は、洗練された空間デザインと、利用者のニーズに合わせて選べる柔軟な契約スタイルにあります。スタートアップから大企業まで、さまざまな規模や業種のビジネスに適したオフィス形態が揃っています。

さらに、受付サービスをはじめとした常駐スタッフによるきめ細やかなサポートにより、日々の業務がスムーズに進む環境が整います。これにより、利用者はより一層、本来の業務に集中できるようになるでしょう。

■『リージャス 名古屋広小路ビルヂング』概要

住所：〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄2丁目3-1

名古屋広小路ビルディング 1-2F

アクセス：伏見駅徒歩3分

栄駅徒歩9分

丸の内駅徒歩9分

総面積：411坪

オフィス部屋数：119室

ワークステーション席数：271席

会議室：2室

レンタルオフィスは24時間利用可能

（ビジネスラウンジや貸し会議室などの施設は9時～18時まで利用可能）

ホームページ：名古屋広小路ビルヂング(https://www.regus-office.jp/aichi-area/nagoya-area/nagoya-hirokoji-building/)

［リージャスについて］

リージャスは、世界120カ国、4,500拠点以上のネットワークを持つ世界最大のワークスペースプロバイダーであるIWG plc（本社：スイス、CEO：Mark Dixon、以下 IWG）のビジネスモデルを日本に持ち込み、新しいワークスタイルを日本全国に普及させた、フレキシブルオフィス事業のリーディングカンパニーです。1998年に日本での事業を開始し、2023年2月から三菱地所グループとして更なる成長を目指し、現在までに国内約53都市・215拠点以上にてフレキシブルオフィスを展開しています。

洗練された空間を提供する大人のコワーキング「Signature（シグネチャー）」、創造的なコラボレーションを実現する「SPACES（スペーシズ）」、 上質なワークスペース、多彩なロケーション、柔軟なプランを提供する「Regus（リージャス）」、働くをもっとシンプルに、を目指したコンパクトで機能的な「Openoffice（オープンオフィス）」の4つのブランドを運営することで、多様なお客様のニーズにフィットするフレキシブルオフィスソリューションを提供しています。

社名：日本リージャス株式会社

本社所在地：〒163-1030

東京都新宿区西新宿三丁目 7番1号

新宿パークタワー30階

代表者名：西岡 真吾

事業内容：フレキシブルオフィスの管理、運営

公式サイト：https://www.regus-office.jp