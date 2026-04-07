総合リノベーションの正和工業がまちを笑顔にする子どもたちの「夢」を支援

正和工業株式会社

法人向け総合リノベーション事業を展開する正和工業株式会社(本社：埼玉県春日部市、代表取締役：横田生樹、以下、当社)は、地元・埼玉県春日部市のチアダンスチーム「POM PUPPYS 春日部(ポンパピーズ春日部)」の世界挑戦を支援いたします。

また、「POM PUPPYS春日部」が中核となる総合ダンスチーム「UYS showcase(※1)」が4月6日より始動。当社は「社会を笑顔で満たす」という企業理念のもと、活動を長期的に支援することで、子どもたちの「夢」をバックアップしてまいります。

■世界へ挑む子どもたちを支援

「POM PUPPYS 春日部」は埼玉県春日部市を拠点に小学生から中学生まで約30名が活動するチアダンスチームです。今回、その中の7名が所属するチーム「POM PUPPYS bright(ブライト)」が国内大会(JAM fest JAPAN)で見事優勝し、今年5月にアメリカで開催される世界大会「The Dance Summit2026(※2)」への出場権を手にしました。

世界大会を目前に、社会情勢などによる遠征コストの増大という課題に直面しながらも、選手たちは決して夢をあきらめることなく、ひたむきに練習を続けてきました。

当社は、困難に立ち向かい挑戦し続ける子どもたちの姿に深く共感し、今回の支援を決定いたしました。地元から世界を目指す子どもたちが、最高の舞台で最高の笑顔を見せられるよう、全力でバックアップしてまいります。

■一過性ではない継続的なサポート体制へ

チアダンスチーム「POM PUPPYS 春日部」は４月6日より、総合ダンスチーム「UYS showcase」へと進化を遂げ、新たなステージへと踏み出します。これまでの小・中学生を中心とした活動に加え、高校生以上が在籍する「POM PUPPYS Courage」の本格始動や、ジャズ・ヒップホップといった多ジャンルへの展開など、子どもたちが自身の可能性を自由に広げられる環境を整えていきます。

こうした大きな転換期を迎え、ひたむきに挑戦を続けるチームの姿勢に深く共感し、当社は公式サポーターとしてその一歩を支えていくことを決定いたしました。

今回の世界大会への渡航費支援に加え、今後は長期的なパートナーとして、子どもたちが年齢やジャンルを問わず、このまちで「夢」を追い続けられるようバックアップしてまいります。

その応援のしるしとして、ロゴ入りの「缶バッジ」と「横断幕」を贈ります。世界へ挑むお守りとして、また日々の練習の支えとして「地元の春日部からいつも見守っているよ」という想いを込めました。バッグやポーチに付け、応援を一番近くで感じながら踊ってもらえたら嬉しいです。

選手たちに贈った缶バッジUYS showcaseの横断幕

■当社が支援している団体(ジュニアスポーツ)

・FCゴイス：少年サッカー

・春日部ボーイズ：中学生硬式野球クラブ

・庄和リトルシニア：中学生硬式野球クラブ

・UYS showcase(POM PUPPYS)：総合ダンスチーム ★2026年4月～

■正和工業株式会社 代表取締役 横田生樹 コメント

当社は春日部で創業して63年。建物というインフラを守ることはもちろん、子どもたちの「夢」や「挑戦」を支えることも地元企業の役割だと考えています。世界へ挑む子どもたちの姿は、当社も世界を目指し、挑戦し続けたいという大きな勇気になります。贈呈する缶バッジと横断幕が、選手たちの背中を押す「お守り」になれば幸いです。春日部から世界へ、最高の笑顔が届くことを心から願っています。

■UYS showcase 代表コーチ 今井愛 様 コメント

この度は正和工業様より温かいご支援を賜り、心より感謝申し上げます。春日部のまちで子どもたちとともに歩んできた10年間、地域の皆さまの支えがあったからこそ世界への挑戦権をつかむことができました。新たなステージへと踏み出すこのタイミングで、地元の正和工業様とともに歩めることを大変心強く感じております。5月の世界大会では、春日部の子どもたちの笑顔を世界へ届けてまいります。

■POM PUPPYS bright チームリーダー 飯田 萌々香 様 コメント

今回は、私たちの夢を応援していただき本当にありがとうございます。世界大会が決まったときはうれしさと同じくらい不安もありました。でも、地元の春日部からこうして背中を押してくださる方がいると知って、チームのみんなで「絶対にがんばろう」と気持ちがひとつになりました。支えてくださる皆さんに誇ってもらえるよう、世界の舞台で最高のパフォーマンスをしてきます！

■正和工業株式会社について

当社は、1963年に春日部市で創業し、63年以上にわたり地域とともに歩んできました。現在は設備・建築・電気を網羅する「総合リノベーション企業」として、関東一円などで建物の再生を担っています。

今回の支援活動は「まちと建物、そこに暮らす人々を応援する」という想いから実施しています。建物というインフラを守るだけでなく、スポーツ支援や地域行事などを通じて、そこに暮らす人々の「笑顔」を創り出す活動にも注力しています。

今後も、本業であるリノベーション事業と地域への貢献を両輪とし、子どもたちが夢を追い続けられる、活力あるまちづくりを推進してまいります。

※1 UYS showcase(ユーワイエス ショーケース)は2026年4月6日設立。「POM PUPPYS」として活動してきたPOM(ポン)部門のほか、ジャズやヒップホップなども展開する総合ダンスチーム。チーム名の「Unite Your Smiles(みんなの笑顔をひとつに)」には「自分たちも、見ている人たちも皆さんを笑顔にするショー集団を目指す」という想いが込められている。

※2 大会概要：The Dance Summitは、Varsity Spirit社が主催し今年5月に米フロリダ州で開催される大会。世界最高峰のチアリーディング＆ダンス選手権の一つに位置づけられる。世界各国の予選で出場権(Bid)を獲得した強豪チームのみが参加でき、Pom、Jazz、HipHopなど多岐にわたるジャンルで競技が行われる。

正和工業株式会社

代表名：代表取締役社長 横田生樹

所在地：埼玉県春日部市豊野町2丁目32-19

ＵＲＬ：https://www.showa-kougyo.co.jp/ (当社へのお問い合わせはこちらから)

事業 ：法人に特化した総合リノベーション企業。建築工事、管工事業(空調・衛生設備)、電気設備事業など