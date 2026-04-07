関西国際空港T1リノベーション（Phase4）

関西エアポート株式会社

関西エアポート株式会社は、関西国際空港T1リノベーションPhase4において、国際線出国エリアの新店舗オープン日が、2026年6月2日（火）に決定したことをお知らせします。

T1リノベーションは、「国際線キャパシティの強化」「エアサイドエリアの充実」「旅客体験の向上」を基本コンセプトに、2021年より段階的に工事を進めてきました。2025年3月には主要機能が完成し、関西国際空港Ｔ１リノベーションはグランドオープンを迎え、将来のさらなる航空需要の拡大にも対応可能な空港として大きく進化してきました。

最終フェーズとなる Phase4 では、2023年12月に運用を開始した国際線出国エリアを南北に拡張した新区画に、ラグジュアリーブランドをはじめ、国内空港初出店の店舗や、キャラクターグッズや人気の名産品を扱う物販店、人気のファーストフード店など、バラエティ豊かな計24店舗がそろいます。

また、日本らしさ、関西らしさを感じられる店舗も多く、4つの和食店が集まったフードコートでは、日本出発の直前まで本格的な和食をお楽しみいただけます。

本エリアのオープンをもって、約5年にわたり進めてきた関西国際空港 T1 リノベーション工事の全工程が完了し、国際線エリアの面積（中央部）は、リノベーション前の約1.6倍となります。

関西エアポートグループは、これからも関係の皆さまと連携し、国内外のお客さまをお迎えする関西地域のゲートウェイとして、新しい旅の体験を創造してまいります。

拡張予定の国際線新商業エリア イメージ

（参考：リノベーション工事のこれまでの流れ）

2021年5月 工事着工

2022年10月 Phase１完了 新国内線エリアオープン

2023年12月 Phase２完了 新国際線エリアオープン

国内空港最大規模のウォークスルー型免税店など24店舗、出国審査場リニューアル

2025年3月 Phase３完了 グランドオープン（主要機能完成）

大阪・関西万博開幕前に、保安検査場の集約、入国審査場リニューアル、新ラウンジオープン

2026年6月 Phase4完了 国際線エリア新店舗オープン

※その他詳細はこちら（関西国際空港HP）

本プレスリリースの詳細についてはこちら：

https://www.kansai-airports.co.jp/news/j-260407-pressrelease-phase4open